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La primera foto de Valentín Yankelevich después de su valiente confesión

El joven piloto publicó un significativo mensaje, horas después de relatar los episodios que atravesó durante su infancia y recibir miles de muestras de apoyo en redes sociales

Valentín Yankelevich compartió una imagen con su abuelo Gustavo y su hermano Franco tras revelar los maltratos sufridos durante su infancia
Valentín Yankelevich compartió una imagen con su abuelo Gustavo y su hermano Franco tras revelar los maltratos sufridos durante su infancia
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Valentín Yankelevich compartió una fotografía en sus redes sociales junto a su abuelo, Gustavo Yankelevich, y su hermano Franco, apenas horas después de haber relatado en una entrevista con Infobae los episodios de violencia física y psicológica que aseguró haber sufrido por parte de su padre, Darío Giordano, durante su infancia. La imagen, tomada en un salón de estilo clásico, muestra a los tres juntos, sonrientes, en lo que se interpretó como un gesto de respaldo mutuo tras la repercusión del testimonio.

“Siempre juntos”, escribió Valentín junto a la publicación, acompañada de emojis que reforzaron el mensaje de unión familiar. La frase, breve pero contundente, resonó entre sus seguidores apenas minutos después de haber sido compartida, y la foto acumuló rápidamente miles de interacciones.

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Diversas personalidades del ambiente del espectáculo expresaron mensajes de apoyo tras la difusión de la historia del joven
Diversas personalidades del ambiente del espectáculo expresaron mensajes de apoyo tras la difusión de la historia del joven

Entre los primeros comentarios se destacó el de Pepe Ochoa, quien escribió: “Valiente y con coraje. Un capo Valentín”. Momi Giardina reaccionó con una serie de corazones, mientras que la ex GH Selva Pérez Piotti sumó un mensaje dirigido tanto al joven como a su abuelo: “Qué gran hombre tu abuelo y ustedes su gran orgullo”.

La publicación llegó en un contexto de fuerte repercusión mediática, luego de que Valentín, de 23 años y piloto de Turismo Carretera 2000, decidiera hacer pública por primera vez la historia que atravesó tras la muerte de su madre, Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010. En diálogo con Infobae, el joven había relatado que, a partir de los nueve o diez años, comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de Giordano. “Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, había declarado en esa entrevista.

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Según su testimonio, fue su abuelo Gustavo quien primero lo escuchó y le creyó, luego de que otros adultos de su entorno, incluidos sus abuelos paternos, minimizaran la situación. “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, había asegurado Valentín sobre el rol que cumplió el productor en el proceso que derivó en que él y su hermano Franco se mudaran a vivir con él, tras una denuncia judicial que terminó por otorgarle la tenencia definitiva de ambos.

El apoyo de Gustavo Yankelevich ante el testimonio de su nieto Valentín sobre su padre: "La vida vale la pena vivirla"
El emotivo posteo del productor a sus nietos mayores tras el testimonio de Valentín (Instagram)

Tras conocerse el testimonio, Gustavo Yankelevich había expresado públicamente su respaldo a través de una publicación en sus redes sociales, acompañada de una fotografía junto a sus nietos. “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla... Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, había escrito el productor en esa oportunidad, en un mensaje que generó una catarata de comentarios de apoyo por parte de figuras del espectáculo.

La nueva foto publicada por Valentín, con la leyenda “Siempre juntos”, profundizó ese mensaje de unidad familiar que la familia Yankelevich transmitió en los días posteriores a la difusión del testimonio. La imagen, tomada en un ambiente formal, muestra a los tres hombres de la familia con una postura relajada y sonriente, en lo que se leyó como una forma de reafirmar el vínculo que se construyó tras los años de proceso judicial y acompañamiento terapéutico que atravesó el joven piloto.

En su entrevista con Infobae, Valentín había explicado los motivos que lo llevaron a hacer pública su historia después de más de una década de silencio. “Siento que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo”, había señalado, y agregó que uno de sus objetivos era que su relato pudiera servir de ayuda a otros chicos que atraviesen situaciones similares. “Alguien los va a escuchar siempre. Y si la primera persona no te escucha, vas a otra”, había remarcado en ese diálogo.

La repercusión del testimonio continúa generando reacciones en el ambiente del espectáculo, con mensajes de apoyo que se replicaron tanto en la publicación original de Gustavo Yankelevich como en esta nueva foto compartida por Valentín, que reafirmó públicamente el lazo que lo une a su abuelo y a su hermano, luego de atravesar juntos un proceso que, según sus propias palabras, le devolvió las ganas de vivir.

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