La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Miami con los hijos de la actriz: por qué no fueron las niñas de Wanda

Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez viajaron a Maimi con los hijos de la actriz (Instagram)

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Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez siguen viviendo su relación en medio del ojo de la tormenta, sin embargo, ellos suelen mostrarse ajenos a lo que se dice. Para celebrar el divorcio del delantero con Wanda Nara, que salió luego de dos años de tramitarlo en los Tribunales de Milán, la pareja armó las valijas y partió rumbo a Miami para pasar unos días lejos del ruido mediático en modo familia ensamblada.

Según trascendió, las dos niñas que tiene en común con Wanda estaban a cargo del delantero, por lo que este le pidió al juez Hagopian, quien está a cargo de la causa desde los inicios, permiso para poder viajar junto a su pareja y los hijos de ella. En este panorama, Naiara Vecchio, panelista de Los profesionales con Flor (El Nueve) usó sus redes sociales para dar detalles del tema: “Exclusivo: Mauro Icardi viajó hoy con China Suárez y los hijos de Eugenia a Miami/Disney. Icardi no esperó la respuesta de mañana de Hagopian y Wanda Nara del permiso de sus hijas, a quienes tenía hasta el 18/10”.

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En ese mismo posteo, la comunicadora amplió los ítems del conflicto judicial y precisó las condiciones bajo las cuales se resolvió la salida del país de los dos hijos que tiene la actriz de Casi Ángeles con Benjamín Vicuña, con quien se encuentra en pie de guerra desde hace varios meses. “Vicuña aceptó el viaje con la condición de que al regreso empiecen el colegio en Buenos Aires”, escribió Vecchio, en referencia a la negociación que habilitó el permiso para que Magnolia y Amancio pudieran viajar.

Icardi y la China viajaron sin las hijas del delantero ya que no esperó a la respuesta del juez

Cabe recordar que hace tiempo que Eugenia y Benjamín están enfrentados y solo tienen contacto a través de sus abogados. El último punto por el que se vieron enfrentados fue por la escolaridad de los niños que estaban inscriptos en un colegio en Estambul, pero, tras la desvinculación de Mauro del Galatasaray, la familia ensamblada regresó a Argentina y los niños no fueron escolarizados pese a asistir a una escuela con régimen internacional.

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Días más tarde, Vecchio volvió a usar sus redes sociales para confirmar el viaje que estaba haciendo la pareja en ese mismo momento y escribió: “Exclusivo: Mauro Icardi y La China Suárez viajaron hoy a la tarde rumbo a Miami vía American Airlines con los hijos de Eugenia y sin las hijas de Wanda Nara. ¿Se viene propuesta de casamiento?”.

El momento en que el futbolista cruzó el sector de Migraciones quedó registrado por la cuenta de Instagram lomaspopucom, que compartió en sus historias una fotografía de Icardi con una valija en mano. La imagen llevaba el texto superpuesto “Chinardi, abandonan el país”, acompañado de emojis. Junto a la foto, la cuenta reprodujo el mensaje que una seguidora había enviado para alertar sobre la partida: “La China e Icardi se van de viaje, tengo foto. Pero no me deja enviártela”.

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La foto de Mauro en Migraciones en Ezeiza

En Puro Show (El Trece) dieron otra versión acerca de este viaje, asegurando que se dio de manera improvisada por una reunión de trabajo que tendría el exdelantero del PSG. “Ayer llegó un llamado hacia Mauro Icardi de alguien muy importante en el mundo del fútbol que lo citó en Miami en el día de hoy”, comenzó diciendo Angie Balbiani al aire del programa. Y siguió: “Por eso se dio este viaje sorpresivo, no estaba planificado. Icardi estaba a cargo de sus hijas menores, avisó de esta situación y voló a Miami para tener esta reunión”.

Ante la pregunta de Pampito, uno de los conductores del ciclo acerca del objetivo del viaje, agregó: “Es una reunión de laburo con alguien muy importante del fútbol, no es necesariamente alguien norteamericano. Él sigue sin club”. Ante esto, el conductor decidió sumar su propia información: “Te sumo algo. Él estaba con una de sus hijas y tuvo que irse de raje. La niña quedó con la niñera que tienen ellos contratada, que se llama Silvia, que es la que había denunciado Wanda en su momento por maltrato”.

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Angie Balbiani dio una versión distinta acerca del viaje de la pareja (Video: Puro Show-El Trece)

Y cerró: “Una de las niñas estaba con Mauro y la China y como se tuvieron que ir de raje por esta sitaución, la chica queda con la niñera que Wanda había denunciado. Cuando Wanda se entera, va con la policía a buscar a la niña y le toman los datos a la niñera”.