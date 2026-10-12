Carito Müller, antes de su debut en Dale Match con Marcelo Tinelli: “Esto va a ser muy grande”

La integrante de Dale Match contó cómo recibió la propuesta, qué vínculo tiene con el conductor y qué espera del nuevo programa (Jaime Olivos)

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A días de debutar junto a Marcelo Tinelli en Dale Match, Carito Müller atraviesa un momento marcado por la expectativa y la emoción: mientras espera el nacimiento de su segundo bebé, se prepara para asumir un nuevo desafío en el streaming. El ciclo comenzará el miércoles 14 de octubre a las 21 por Infobae en Vivo y se emitirá de lunes a jueves. En medio de ese vaivén de sensaciones, la integrante del programa habló en exclusiva con Teleshow.

“Estoy muy entusiasmada. Me agarra en un momento especial, ya que estoy próxima a parir. Tengo fecha cesárea el 10 de diciembre y como tengo a mi novio, el papá de mi hija, jugando en Chile y en noviembre no puedo viajar”, contó la influencer. “Es un proyecto que, además de entusiasmarme, me ayuda a ocupar la cabeza. Estoy con muchas ganas de vivirlo”, contó, de cara al gran estreno.

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De cara al estreno del nuevo ciclo y el inminente nacimiento de su bebé, Carito Müller comenta su emoción por formar parte del proyecto de Marcelo Tinelli (Jaime Olivos)

La iniciativa de Tinelli la encontró en una etapa personal muy particular, pero también le permitió concentrarse en un proyecto que despertó su interés desde el comienzo. “Cuando me dijeron la propuesta me pareció algo muy bueno. Marcelo es un nombre mega reconocido y cuando me fui enterando de quiénes eran mis compañeros dije: ‘No, esto va a estar buenísimo’”, explicó al ser consultada por su impresión del conductor y los integrantes del equipo, Anita Martínez, Diego Castro, Baulo y Pachu, quien participará dos veces por semana. Además, Roberto Peña sumará imitaciones desde afuera de la mesa.

“Con Marcelo conectá muy bien. Desde la primer reunión hubo muy buena onda, así que mi sensación desde el principio fue ‘Esto va a ser muy grande’”, aseguró.

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Entre los integrantes del ciclo, Carito ya tenía un vínculo previo con Diego Castro. “Yo ya lo conozco hace uno o dos años, compartí un montón de cosas”, señaló. En cambio, nunca había compartido un proyecto con Anita Martínez. “La primera vez que nos juntamos en producción, me hizo cagar de risa mal”, relató la influencer. Con Baulo, la situación había sido diferente “A él lo tenía de vista, nos habríamos cruzado, pero no habíamos interactuado. Es mega groso y las veces que nos hemos reunido para hacer el proyecto conecté muy bien”, contó.

El equipo titular de Dale Match: Baulo, Carito Muller, Marcelo Tinelli, Anita Martínez y Diego Castro

La presencia de Tinelli en este nuevo proyecto también la llevó a recordar los exitosos programas que él encabezó. “Tengo muchos recuerdos de mirarlo cuando yo era chiquita con mi abuela. Era el ritual”. Y sumó: “A la noche se iban a dormir mi abuelo y mi hermano, y nosotras nos quedábamos viéndolo a él”.

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Ahora, varias décadas después, Müller se prepara para compartir un proyecto con el conductor al que seguía desde chica. Consultada sobre si el nuevo ciclo conservará algo de la energía que caracterizó a los programas anteriores de Tinelli, fue contundente: “Para mí sí, es su energía propia y también es contagiosa”.

"Estoy con muchas ganas de vivirlo", aseguró Müller de cara al nuevo ciclo que encabezará Marcelo Tinelli en Infobae en Vivo

Cabe mencionar que Dale Match combinará recuerdos de segmentos que formaron parte de la historia de VideoMatch con temas de actualidad y situaciones que puedan surgir durante la transmisión. Entre las posibles recuperaciones aparecen las cámaras ocultas y 30 segundos de fama, una sección que podría volver a reunir a algunos de sus antiguos participantes para conocer qué fue de sus vidas dos décadas después.

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Müller también reflexionó sobre el crecimiento del streaming ante el estreno de este proyecto. “Lo que tiene el streaming, que quizás otros formatos no, es la posibilidad de que la gente no lo puede ver en vivo luego puede disfrutarlo on demand. También al entrar a YouTube, a Internet, tiene todos los clips recortados”, explicó. “Lo pueden disfrutar cuantas veces quieran. Siento que es lo que en la televisión no se encuentra y si no lo ves en vivo es muy difícil después ver la repetición. En ese sentido, siento que el streaming ganó un montón de terreno en ese sentido”, sostuvo.

El reconocido conductor y su equipo se preparan para formar parte de la programación de Infobae en Vivo con Dale Match (Jaime Olivos)

“Lo esperable para mí es una compañía a la noche. Una mezcla entre lo que era antes la televisión y lo que es hoy el streaming... Esa compañía de sentarse en la mesa a la hora de comer y tener un programa family friendly”, planteó Carito. “Que al otro día quien se levante para ir a a trabajar pueda ver los clips y disfrute de algo sano y divertido”.

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Mientras espera la llegada de su segundo bebé, Carito se prepara para comenzar una nueva etapa junto a Tinelli, en un proyecto que la encuentra emocionada y conectada con recuerdos de su infancia. El estreno de Dale Match representa para ella la posibilidad de compartir un desafío profesional mientras atraviesa un momento íntimo y significativo junto a su familia. Y este miércoles 14 de octubre, a las 21, se desplegará finalmente en vivo.