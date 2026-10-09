Las claves de Dale Match, el nuevo programa de Marcelo Tinelli: humor, actualidad y un guiño a la nostalgia

El equipo titular de Dale Match: Baulo, Carito Muller, Marcelo Tinelli, Anita Martínez y Diego Castro

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El miércoles 14 de octubre a las 21, Marcelo Tinelli debutará con Dale Match, su nuevo ciclo de entretenimiento, humor y actualidad en Infobae en Vivo. En este nuevo desafío, el creador de VideoMatch apuesta en dosis similares a la nostalgia analógica y al presente digital. Entre contenido retro, el respaldo de algunos de sus compañeros de ruta y talentos surgidos del universo digital, Marcelo proyecta un regreso a lo grande. O, como el prefiere decir, una continuidad de aquel que nunca se fue.

El programa irá de lunes a jueves y cerrará la programación diaria del canal de streaming. Un esquema de fin de la jornada que conoce como pocos y que lo conecta con una de sus etapas clásicas en la pantalla chica. Una idea que surgió durante el Mundial de Fútbol, lo que aporta ese costado futbolero que atraviesa cada uno de sus actos. Y una premisa clara que trasciende las épocas y los formatos: la importancia del contenido por encima de cualquiera de las formas.

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El nombre del programa tiene una historia y una filosofía detrás

Marcelo Tinelli debutará en el streaming con el programa Dale Match a través del canal de Infobae el miércoles 14 de octubre a las 21

El nombre combina dos palabras con referencias precisas. El “dale”, según el propio conductor, define su manera de encarar los proyectos. El “match” apunta a algo más cargado de memoria colectiva. “El ‘dale’ me parece que tiene que ver con nosotros. Y el ‘match’ linkea mucho a la gente a un momento donde estaba bien, donde la pasaba bien, donde había un momento de humor, un momento de reunión en familia”, explicó Tinelli en una entrevista con Teleshow, apelando a la memoria emotiva de más de una generación.

La combinación remite, de forma directa, a VideoMatch, el ciclo que condujo durante décadas en la televisión abierta. La filosofía del programa queda resumida en una frase suya: “El rey es el contenido. Puede ser del año 1990 o de anoche. ¿Dónde lo ponés? Eso es lo que cambia”. Y el objetivo es tan simple como concreto: “Vamos a cerrar el día con una sonrisa”.

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La idea nació durante el Mundial 2026

Dale Match tiene un antecedente concreto. Durante el último Mundial de fútbol, Tinelli colaboró con Infobae en coberturas para redes que arrancaron con contenido deportivo y terminaron incorporando imitaciones y humor. “Arrancamos con los highlights y después terminamos metiendo humor. Una cosa que me hacía acordar al Videomatch del comienzo”, recordó.

Esa experiencia dejó sembrada la idea de un programa de cierre del día. Daniel Hadad, CEO y fundador del medio, siempre mantuvo esa visión: “Daniel siempre tenía la idea de hacer el cierre del día. El deporte, fundamental, el deporte y el humor. Cerramos con una sonrisa la noche”. Tinelli también hizo propia esa lógica desde su historia como conductor: “Yo tengo muy incorporada la costumbre de ser el que cierra la transmisión. En Telefé yo cerraba. Termina un día a la una, otro a la una y cuarto. Hasta el switcher master nos decía ‘vamos a dormir’”. Un anticipo de que la señal de ajuste puede correrse según dicte el contenido.

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El panel pensado como una orquesta donde todos pueden conducir

Marcelo Tinelli encabeza un equipo ecléctico para cerrar las noches de Infobae en Vivo

El ciclo contará con un panel que Tinelli describió como una “orquesta”: Anita Martínez, Diego Castro, Carito Müller, Baulo y Pachu, este último dos veces por semana. Además, Roberto Peña sumará imitaciones desde afuera de la mesa. La dinámica del streaming marca una diferencia central respecto de la televisión tradicional: “Somos cinco. Todos podemos ser conductores: puede ir el plano para allá, después para el otro costado. Si digo ‘voy al baño’, esto sigue”, ejemplificó el conductor y destacó las características de su equipo.

Sobre Martínez fue categórico: “Me parece una de las mejores comediantes. La miro y ya me río. Tiene el código, ese humor que puede joder. Me pega unas gastadas...”. A Castro lo describe con afinidad inmediata: “Hablo con Diego como si nos conociéramos de toda la vida”. A Pachu lo eligió por una razón más instintiva: “Me hace reír mucho ya mirarlo”.

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El programa también seguirá de cerca la vida de los integrantes del panel, enfocado en dos figuras surgidas del universo de las redes. Müller, que espera un hijo para diciembre, tendrá ese proceso como parte del relato del ciclo. “Ya tenemos los ginecólogos detrás de ella”, dijo Tinelli con humor. Y sobre Baulo —que se prepara para una pelea de boxeo en el evento Párense de manos— adelantó: “Vamos a acompañarlo en la preparación”.

Las secciones combinan archivo, talento popular y cámaras en la calle

Marcelo Tinelli se propone recordar viejos momentos de VideoMatch

Dale Match tendrá varios segmentos para conectar con la audiencia a diferentes niveles. El clásico “30 segundos de fama” dará lugar a personas del público general que quieran mostrar una habilidad o protagonizar situaciones insólitas, con un contador visible en pantalla. “Puede ser una bizarreada o alguien que aparezca con un gran talento”, anticipó el conductor. “La gran chance” apuntará a cantantes aficionados —jóvenes, del interior del país— con una lógica similar a la secciones que VideoMatch tuvo en sus primeras temporadas.

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También habrá cámaras ocultas de reacción grabadas en la calle, protagonizadas por actores y generadores de contenido. Cada emisión contará con entre siete y ocho situaciones breves, con caras desconocidas como condición necesaria para que el formato funcione. El equipo señaló que ese tipo de contenido desapareció de la televisión cuando sus protagonistas habituales, como Fredy Villarreal, se volvieron demasiado reconocidos.

Otra sección contempla que Tinelli y su equipo reaccionen a materiales de archivo de VideoMatch. El conductor explicó que ese contenido ya circula de manera orgánica en redes, donde sus seguidores le envían clips y le preguntan qué piensa de lo que hizo en otras épocas. Además, el programa prevé invitados que puedan sumarse al panel y cerrar con una actuación musical. “Tenemos armado ese espacio para eso”, afirmó.

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El estudio mezcla la estética de VideoMatch con la lógica del streaming

La escenografía del estudio rinde homenaje a Videomatch mediante el uso de madera y pantallas integradas.

El programa se grabará en los estudios de La Corte, con Gaspar Bidart como director y Adrián “El Mono” Mustone a cargo de la producción general. El equipo combina colaboradores históricos —Pato Vergara, el Negrito Luengo, Matías Amaya y María Goma— con profesionales del streaming, entre ellos Malena Rondina.

El estudio contará con cinco cámaras robóticas controladas por joystick y dos portátiles para eventuales salidas al exterior. La escenografía, diseñada con madera como material predominante, incluye una tarima para actuaciones en vivo y pantallas integradas. Un guiño al espíritu del viejo estudio de VideoMatch, adaptado al formato del streaming.

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Por todo esto, para Tinelli, Dale Match no es un regreso sino una continuidad. “Tengo la sensación de que nunca me fui a ningún lado. Estoy habitando diferentes lugares. Como que agrandé la casa, ¿entendés?”, ejemplificó. Esa lógica atraviesa también su lectura del momento de los medios: “Los tiempos cambian, se reciclan, y está bueno adaptarse. Cambia por dónde sale el contenido, si es por televisión, streaming o radio con imagen, pero al final sigue siendo comunicación”, declaró en la entrevista con este medio.

En este panorama, el conductor arrancará el 14 de octubre con la expectativa de construir una audiencia de streaming para un ciclo que, según sus palabras, busca ampliar la comunidad que Infobae ya consolidó en el campo de las noticias: “Ahora esa gente va a poder ver también un programa de entretenimiento”.

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