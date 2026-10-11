Diego Castro palpitó el debut de Dale Match y recordó su etapa de galán en el ciclo de Marcelo Tinelli: “No cierro la puerta al amor”

Diego Castro aportará comentarios humorísticos, columnas y juegos durante el desarrollo de las transmisiones

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A días del debut de Marcelo Tinelli con Dale Match, Diego Castro palpitó el estreno, adelantó cómo será su participación y expresó su entusiasmo por sumarse al nuevo proyecto del conductor en Infobae en Vivo. El ciclo comenzará el miércoles 14 de octubre a las 21 y se emitirá de lunes a jueves.

“Estoy muy entusiasmado, muy contento por la propuesta”, contó Castro a Teleshow. El actor y conductor señaló que la posibilidad de acompañar a Tinelli en su regreso a un formato de entretenimiento representa un desafío particular por la trayectoria de quien creó VideoMatch y ShowMatch.

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Luego de un primer ensayo y de las reuniones de producción, Castro destacó la actitud con la que encontró a Tinelli frente a las cámaras. “Lo vi súper cómodo, súper enganchado. Va a estar bueno”, afirmó sobre el conductor, que encabezará una mesa con humor, actualidad, contenidos digitales y referencias a sus ciclos anteriores.

La dinámica de Dale Match combinará recuerdos de segmentos que marcaron la historia de VideoMatch con temas del día y situaciones que surjan en vivo. Entre las posibles recuperaciones aparecen las cámaras ocultas y 30 segundos de fama, una sección que podría convocar a antiguos participantes para mostrar qué fue de sus vidas dos décadas después.

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Diego Castro se sumará al nuevo proyecto conducido por Marcelo Tinelli tras los primeros ensayos de producción

“Un nene que hace veinte años cantó, tenía siete años y cantó en 30 segundos de fama, hoy viene con veintisiete y canta también”, ejemplificó Castro. La idea, según explicó, es establecer un puente entre los contenidos que formaron parte de la televisión de los años noventa y 2000 y los códigos del streaming actual.

En ese esquema, Castro prevé ocupar un rol de acompañamiento a Tinelli, con intervenciones humorísticas, comentarios y propuestas que terminen de definirse a medida que el programa encuentre su identidad. “Para mí es secundar a Marcelo”, sintetizó el actor, quien también planea acercar juegos, columnas y dinámicas para la emisión.

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La mesa de Dale Match incluirá a figuras con trayectoria y a jóvenes vinculados al trabajo en redes sociales

Uno de los puntos que más expectativas le genera es el intercambio entre generaciones dentro de la mesa. Junto con Anita Martínez, Castro y Tinelli compartirán espacio con integrantes más jóvenes, vinculados al trabajo en redes sociales. “Hay como un duelo generacional”, describió el actor, quien considera que esas diferencias pueden convertirse en material para el aire.

Para Castro, el programa puede reunir al público histórico de Tinelli y a espectadores que lleguen por los creadores digitales. “Ambos grupos generacionales nos vamos a nutrir mucho del otro”, sostuvo. También remarcó que una parte de las nuevas audiencias no vivió el fenómeno de VideoMatch en su momento y podrá descubrirlo a través de esta nueva versión.

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El programa combinará segmentos clásicos de VideoMatch con temas del día y situaciones en vivo

El actor eligió como su faceta preferida de Tinelli aquella en la que el conductor improvisa y crea situaciones a partir de lo que ocurre en el estudio. “Cuando Marcelo se divierte, todo se pone muy divertido”, dijo Castro al destacar la experiencia de Tinelli para convertir un comentario o una situación espontánea en contenido.

Al recordar sus apariciones en el universo de Marcelo Tinelli, Castro evocó una anécdota con su hija Juli, que era chica cuando una foto suya apareció en pantalla durante ShowMatch. La producción utilizó una imagen de perfil de Facebook en la que estaba junto a la niña y recortó su figura, aunque no por completo. “Papi, esa es mi oreja”, le señaló Juli al reconocer parte de su rostro en la foto. Diego contó que, después de esa exposición, muchas personas lo paraban en la calle para preguntarle por las situaciones que se comentaban en el programa.

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El ciclo Dale Match debutará el miércoles 14 de octubre a las 21 a través de Infobae en Vivo

El pasado de Castro también podría tener lugar en el nuevo ciclo. El actor recordó que sus relaciones con figuras que participaron de ShowMatch se transformaron en material para el programa y no descartó que esa historia vuelva a aparecer. Entre las posibles invitadas mencionó a Mariana “Momi” Giardina, su exesposa.

“Yo creo que en alguna de esas noches va a aparecer Momi. Ella tiene muy buena onda con Marcelo, tiene muy buena onda conmigo y conoce a todos los de la mesa”, adelantó Castro.

Actualmente soltero, el actor bromeó con la posibilidad de que el amor aparezca durante las emisiones, aunque aclaró que intentará mantener una conducta “intachable”. “El amor puede aparecer en cualquier momento y no cierro la puerta de que sea en Dale Match, quién te dice. Mira si llega a ocurrir. Pero pará, no con nadie de la mesa. Trato de ser todo lo responsable que en algún otro momento de mi vida no fui, a punto a que no, pero viste que vos decís que cerrás, las cerrás, y en algún momento se abren”. El estreno de Dale Match será el miércoles 14 de octubre, a las 21, por Infobae en Vivo.

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Crédito: Jaime Olivos