Teleshow

Diego Castro palpitó el debut de Dale Match y recordó su etapa de galán en el ciclo de Marcelo Tinelli: “No cierro la puerta al amor”

El actor se sumará a la mesa del nuevo programa de Infobae en Vivo, que recuperará guiños de VideoMatch, abordará la actualidad y reunirá a figuras de distintas generaciones

Dale Match - Fotos oficiales
Diego Castro aportará comentarios humorísticos, columnas y juegos durante el desarrollo de las transmisiones
Guardar

A días del debut de Marcelo Tinelli con Dale Match, Diego Castro palpitó el estreno, adelantó cómo será su participación y expresó su entusiasmo por sumarse al nuevo proyecto del conductor en Infobae en Vivo. El ciclo comenzará el miércoles 14 de octubre a las 21 y se emitirá de lunes a jueves.

Estoy muy entusiasmado, muy contento por la propuesta”, contó Castro a Teleshow. El actor y conductor señaló que la posibilidad de acompañar a Tinelli en su regreso a un formato de entretenimiento representa un desafío particular por la trayectoria de quien creó VideoMatch y ShowMatch.

PUBLICIDAD

Luego de un primer ensayo y de las reuniones de producción, Castro destacó la actitud con la que encontró a Tinelli frente a las cámaras. “Lo vi súper cómodo, súper enganchado. Va a estar bueno”, afirmó sobre el conductor, que encabezará una mesa con humor, actualidad, contenidos digitales y referencias a sus ciclos anteriores.

La dinámica de Dale Match combinará recuerdos de segmentos que marcaron la historia de VideoMatch con temas del día y situaciones que surjan en vivo. Entre las posibles recuperaciones aparecen las cámaras ocultas y 30 segundos de fama, una sección que podría convocar a antiguos participantes para mostrar qué fue de sus vidas dos décadas después.

PUBLICIDAD

Dale Match - Marcelo Tinelli
Diego Castro se sumará al nuevo proyecto conducido por Marcelo Tinelli tras los primeros ensayos de producción

Un nene que hace veinte años cantó, tenía siete años y cantó en 30 segundos de fama, hoy viene con veintisiete y canta también”, ejemplificó Castro. La idea, según explicó, es establecer un puente entre los contenidos que formaron parte de la televisión de los años noventa y 2000 y los códigos del streaming actual.

En ese esquema, Castro prevé ocupar un rol de acompañamiento a Tinelli, con intervenciones humorísticas, comentarios y propuestas que terminen de definirse a medida que el programa encuentre su identidad. “Para mí es secundar a Marcelo”, sintetizó el actor, quien también planea acercar juegos, columnas y dinámicas para la emisión.

Dale Match - Fotos oficiales
La mesa de Dale Match incluirá a figuras con trayectoria y a jóvenes vinculados al trabajo en redes sociales

Uno de los puntos que más expectativas le genera es el intercambio entre generaciones dentro de la mesa. Junto con Anita Martínez, Castro y Tinelli compartirán espacio con integrantes más jóvenes, vinculados al trabajo en redes sociales. “Hay como un duelo generacional”, describió el actor, quien considera que esas diferencias pueden convertirse en material para el aire.

Para Castro, el programa puede reunir al público histórico de Tinelli y a espectadores que lleguen por los creadores digitales. “Ambos grupos generacionales nos vamos a nutrir mucho del otro”, sostuvo. También remarcó que una parte de las nuevas audiencias no vivió el fenómeno de VideoMatch en su momento y podrá descubrirlo a través de esta nueva versión.

Dale Match - Marcelo Tinelli
El programa combinará segmentos clásicos de VideoMatch con temas del día y situaciones en vivo

El actor eligió como su faceta preferida de Tinelli aquella en la que el conductor improvisa y crea situaciones a partir de lo que ocurre en el estudio. “Cuando Marcelo se divierte, todo se pone muy divertido”, dijo Castro al destacar la experiencia de Tinelli para convertir un comentario o una situación espontánea en contenido.

Al recordar sus apariciones en el universo de Marcelo Tinelli, Castro evocó una anécdota con su hija Juli, que era chica cuando una foto suya apareció en pantalla durante ShowMatch. La producción utilizó una imagen de perfil de Facebook en la que estaba junto a la niña y recortó su figura, aunque no por completo. “Papi, esa es mi oreja”, le señaló Juli al reconocer parte de su rostro en la foto. Diego contó que, después de esa exposición, muchas personas lo paraban en la calle para preguntarle por las situaciones que se comentaban en el programa.

Dale Match - Marcelo Tinelli
El ciclo Dale Match debutará el miércoles 14 de octubre a las 21 a través de Infobae en Vivo

El pasado de Castro también podría tener lugar en el nuevo ciclo. El actor recordó que sus relaciones con figuras que participaron de ShowMatch se transformaron en material para el programa y no descartó que esa historia vuelva a aparecer. Entre las posibles invitadas mencionó a Mariana “Momi” Giardina, su exesposa.

Yo creo que en alguna de esas noches va a aparecer Momi. Ella tiene muy buena onda con Marcelo, tiene muy buena onda conmigo y conoce a todos los de la mesa”, adelantó Castro.

Actualmente soltero, el actor bromeó con la posibilidad de que el amor aparezca durante las emisiones, aunque aclaró que intentará mantener una conducta “intachable”. “El amor puede aparecer en cualquier momento y no cierro la puerta de que sea en Dale Match, quién te dice. Mira si llega a ocurrir. Pero pará, no con nadie de la mesa. Trato de ser todo lo responsable que en algún otro momento de mi vida no fui, a punto a que no, pero viste que vos decís que cerrás, las cerrás, y en algún momento se abren”. El estreno de Dale Match será el miércoles 14 de octubre, a las 21, por Infobae en Vivo.

Crédito: Jaime Olivos

Temas Relacionados

Marcelo TinelliDale MatchInfobae En VivoDiego Castro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La reflexión de Juana Repetto sobre la llegada de su tercer hijo: "Es con el que más gratitud siento de los tres"

A ocho meses del nacimiento de Belisario, la actriz contó cómo atravesó un embarazo que no había planificado y explicó por qué siente un agradecimiento especial por el menor de sus pequeños

La reflexión de Juana Repetto sobre la llegada de su tercer hijo: "Es con el que más gratitud siento de los tres"

Homero Pettinato confesó que sigue enamorado de Sofía Gonet: “Es muy fuerte lo que nos pasa a los dos”

Tras las idas y vueltas con la influencer, el conductor habló de su vínculo y admitió que aún mantienen una conexión intensa

Homero Pettinato confesó que sigue enamorado de Sofía Gonet: “Es muy fuerte lo que nos pasa a los dos”

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y contó qué hizo al recibir el alta: “Estoy feliz que estés en casa”

La conductora sigue al frente del programa de su abuela y contó que fue lo primero que hizo La Chiqui al salir del Sanatorio Mater Dei

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y contó qué hizo al recibir el alta: “Estoy feliz que estés en casa”

La dura respuesta de Darío Cvitanich a las críticas de Chechu Bonelli: “Nadie me hará dudar de lo que soy como padre”

La periodista deportiva contó al aire de su programa de streaming que las niñas que tiene en común con el exfutbolista faltan al colegio cuando están a cargo del padre. Las pruebas que mostró el delantero

La dura respuesta de Darío Cvitanich a las críticas de Chechu Bonelli: “Nadie me hará dudar de lo que soy como padre”

Ámbar de Benedictis homenajeó a Piero con un emotivo posteo sobre “Sinfonía Inconclusa”: la canción que los unía

La nieta del cantautor compartió en sus redes una sentida publicación tras su muerte y recordó el vínculo familiar que construyeron alrededor de la música

Ámbar de Benedictis homenajeó a Piero con un emotivo posteo sobre “Sinfonía Inconclusa”: la canción que los unía

AMÉRICA

Los jóvenes de India se ponen en la línea de fuego para ser escuchados

Los jóvenes de India se ponen en la línea de fuego para ser escuchados

Donald Trump aseguró que Putin “quisiera ver un acuerdo” sobre la guerra en Ucrania y acusó a Zelensky de impedirlo

La vejez frente al desalojo: la muerte anunciada de Maricarmen Abascal

Alexandra Kohan: “Hoy se arrasa con la infancia poniendo a los niños a interesarse por el dinero”

Crucero Nieuw Amsterdam llegó a Acajutla con 1,921 turistas para recorrer destinos de El Salvador

MALDITOS NERDS

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

BeXide presenta ‘Cat and Paste!’, un escondite online para 16 jugadores

Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

DEPORTES

Es ídolo de San Lorenzo, pasó por Boca y jugó en la Selección: “Cuando dejé el fútbol me agarró una depresión muy grande”

Es ídolo de San Lorenzo, pasó por Boca y jugó en la Selección: “Cuando dejé el fútbol me agarró una depresión muy grande”

Es argentino, tiene 11 años y fue captado por la academia de Fernando Alonso: “Mi sueño es llegar a la Fórmula 1”

6 frases de Leonardo Ponzio tras la victoria de River Plate: el juvenil que elogió y la deuda pendiente del equipo

El argentino Francisco Prado logró un triunfo demoledor en la UFC y cortó una racha de cuatro derrotas seguidas

River Plate le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto, se arrimó a puestos de Playoffs y selló el descenso de su rival a la B Nacional