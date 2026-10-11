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Luis Novaresio y una pregunta que decidió responder en vivo: “Hay que tener acuerdos”

En su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff, el conductor fue sorprendido por Homero Pettinato con una consulta sobre su intimidad y no dudó en sincerarse ante las cámaras

En pleno ciclo de Andy Kusnetzoff, Luis Novaresio sorprendió al hablar sobre su vida privada ante la inesperada pregunta de Homero Pettinato en vivo (PH, Podemos Hablar - Telefe)
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La ronda de confesiones de PH, Podemos Hablar (Telefe) terminó muy lejos de la calma con la que había comenzado. En medio de la dinámica del programa, una pregunta de Homero Pettinato puso a Luis Novaresio en el centro de la escena y lo llevó a hablar sobre un aspecto íntimo de su pasado. El periodista no esquivó la situación y reconoció frente a las cámaras que había sido infiel, una respuesta que generó sorpresa, risas y un debate entre los invitados.

El momento comenzó cuando Pettinato decidió hacerle una pregunta directa a Novaresio. “Yo quiero saber si fue infiel porque tenés cara de infiel”, le dijo. La frase provocó reacciones inmediatas en el estudio y dejó al periodista frente a una situación que podía responder o evitar. Sin embargo, Novaresio eligió contestar y se ubicó en el centro de la ronda para referirse al tema. “”, respondió. La confesión generó un fuerte revuelo entre los presentes, que reaccionaron con sorpresa y humor. Juana Repetto fue una de las invitadas que salió en defensa del periodista y relativizó lo ocurrido. “¿Quién no ha sido infiel alguna vez?”, planteó. Después de escucharla, Novaresio se acercó para darle un abrazo mientras ambos se reían.

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La respuesta del periodista también modificó el tono de la dinámica y llevó a que Pettinato y el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, señalaran que la ronda se había descontrolado. “Se fue a la mier... ¡Prendeme las luces!”, exclamaron. A partir de ese momento, el conductor les pidió que caminaran hacia el centro del estudio a quienes alguna vez habían sido infieles. Novaresio se ubicó entre ellos y quedó expuesto junto a quienes habían reconocido haber atravesado una situación similar.

Luis Novaresio - Noemi Alan
En su paso por el ciclo de Telefe, el conductor se sinceró sobre su postura sobre la infidelidad (Maximiliano Luna)

Más tarde, el periodista explicó su postura. “Si por ser infiel hablamos de tener relaciones sexuales por fuera de la pareja, entonces sí”, aclaró. “Antes hay que poner en palabras los acuerdos”, sostuvo. “Hay que tener acuerdos y cambiarlos, pero no con el hecho consumado. Por ejemplo, nos ponemos en pareja. Okey, monogamia. Y si venís mañana y decís: ‘¿Sabés qué? Estuve con Andy, cambiémoslo’. No, pará, vamos a cambiar la monogamia”.

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El conductor de LN+ continuó con su explicación. “A mí me parece que hay que poner sobre la mesa: ‘Che, esto puede pasar. ¿Qué hacemos?’”, sentenció. De esa manera, diferenció entre modificar una regla mediante una conversación y hacerlo después de haberla quebrado.

La confesión de Novaresio se sumó a otro momento que había protagonizado durante un programa del fin de semana. En su última visita a La Noche de Mirtha (El Trece), ciclo conducido temporalmente por Juana Viale, el periodista había sido quien llevó la conversación hacia la vida sentimental de la conductora. La pregunta generó una situación inesperada frente a los invitados y las cámaras.

En plena ida y vuelta en la "mesaza", Juana Viale fue puesta en una particular situación al ser consultada por Luis Novaresio sobre su vida amorosa a poco tiempo de su separación de Yago Lange (La Noche de Mirtha - El Trece)

El intercambio se produjo mientras hablaban sobre el desarrollo y las exigencias del ciclo Es Mi Sueño. En medio de la conversación, Barbie Simons, integrante del certamen, le dijo a Juana que la veía muy linda porque estaba “enamorada”. Además, Simons contó cómo se encontraba en esa etapa de su vida: “Estoy muy bien, estoy muy contenta”. Durante el programa, Barbie también recordó el difícil momento familiar que atravesó cuando su padre, el recordado conductor Leonardo Simons, tomó una decisión que marcó a su entorno. Después de escucharla, Novaresio decidió trasladar la conversación hacia Juana y le hizo una pregunta directa: “¿Vos estás enamorada?”.

La conductora no intentó esquivar el tema desde el comienzo y respondió frente a los invitados: “Yo estoy enamorada, pero no estoy en pareja”. Novaresio quiso avanzar un poco más y le preguntó: “¿Sos correspondida?”. En ese momento, Juana eligió interrumpir el intercambio y respondió: “Vamos a un corte...”. La pausa funcionó como una manera de frenar las preguntas sobre su intimidad y llevar la conversación hacia otro tema.

Cuando el programa regresó al aire, Novaresio retomó la situación que había quedado pendiente. “¿De quién estás enamorada?”, quiso saber. Juana volvió a evitar una respuesta concreta y buscó modificar el eje de la charla: “Ay, chicos, tengo que mostrar un libro”. De esa forma, la conductora volvió a dejar en reserva la identidad de la persona por la que había reconocido estar enamorada.

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