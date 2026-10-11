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Homero Pettinato confesó que sigue enamorado de Sofía Gonet: “Es muy fuerte lo que nos pasa a los dos”

Tras las idas y vueltas con la influencer, el conductor habló de su vínculo y admitió que aún mantienen una conexión intensa

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Después de varias idas y vueltas, indirectas y polémicas, Homero Pettinato habló de su relación con Sofía Gonet, conocida como La Reini, y confesó que todavía siente amor por la influencer. La definición surgió durante una charla con Luis Novaresio, quien le preguntó de manera directa si seguía enamorado de su expareja.

Sí, creo que sí. No estoy tan seguro. Cuando algo no funciona realmente es difícil describir bien lo que te está sucediendo. Es una pared contra la que reboté demasiadas veces, la verdad. Y... Pero sí, sí, la verdad que seguimos”, respondió el conductor en PH Podemos Hablar (Telefe) al referirse al vínculo que mantiene con Gonet.

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Pettinato explicó que los encuentros entre ambos conservan una intensidad particular, aunque también describió las dificultades que impidieron consolidar la relación. “Cuando tenemos un contacto, cuando el contacto es amoroso, es algo muy fuerte lo que nos pasa a los dos, eso es verdad. Cuando amas a alguien que no te conviene, no te hace bien, cuando no le encontrás realmente la forma de que encaje en tu vida y que se genere algo verdaderamente lindo y que perdure, es muy difícil”.

Semanas atrás, Homero Pettinato hizo pública la situación que vive con un fanático de su expareja, Sofía Gonet, a quien señaló por amenazas de muerte y hostigamiento en redes sociales. En ese marco, días después el conductor manifestó su preocupación por la seguridad de la influencer y aseguró que ya solicitó un botón antipánico, aunque todavía debe retirarlo.

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Homero Pettinato recordó las amenazas que recibió del fanático de su expareja, Sofía Gonet

Así las cosas, este sábado, durante una charla con Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar, Pettinato relató que las amenazas comenzaron poco después de iniciar su vínculo con Gonet. “Yo estoy en esas ahora. Al día de hoy, con el puntito en la frente. Bueno, básicamente había un fan de la Reini, de mi expareja, que está muy obsesionado con ella hace muchos años. Cuando apareció esta amenaza, hicimos el rastreo de cuándo apareció por primera vez, fue a las dos semanas de empezar a salir con ella. La primera amenaza que me tiró”.

El conductor vinculó los mensajes con una obsesión del hombre hacia la influencer. “Yo creo que esa es una patología que vemos muchas veces en los medios, la gente que se obsesiona. En este caso, este muchacho está totalmente obsesionado con ella y esa obsesión también le despertaba unas fantasías de matarme. Lo manifestaba en redes”.

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Pettinato explicó cómo interpretó las publicaciones que recibió en redes sociales. “Yo lo que veía era una persona fuera de tratamiento y tal vez…”, comenzó, antes de que Kusnetzoff completara: “Desregulada”. Entonces, el conductor agregó: “Sí, desestabilizada, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Entonces, yo eso lo veía siempre, cosas muy puntuales con las que me amenazaba, pero hace poco se apersonó en la esquina de Olga y me hizo el gesto. Cara a cara, lo cual para mí es un cambio bastante grande, una red flag”.

En ese momento, Kusnetzoff consideró que el episodio había representado un límite distinto y le preguntó qué hizo al verlo: “Claro, cruzó un límite importante. ¿Y qué hiciste cuando lo viste? Pero da miedo eso”.

Ante esa consulta, Pettinato contó que habló del hecho mientras estaba al aire y remarcó que su mayor temor estaba relacionado con su expareja. “Lo conté al aire, porque estaba al aire. Me dio miedo. Más que ver un peligro, vi un peligro inminente, sobre todo para Sofía, en realidad. Mi miedo era que su obsesión con ella se transforme en odio por ella. O esta cosa de Mark Chapman de: ‘Bueno, si no te puedo tener, te mato’”.

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