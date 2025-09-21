El insólito lugar que buscó Wanda Nara para reencontrarse con Maxi López y su familia: de quién es la casa

Wanda Nara se reunió con Maxi López y su familia en la casa de Martín Migueles (Instagram)

La escena tiene todos los condimentos de la mejor telenovela argentina, pero la realidad supera la ficción. Wanda Nara y Maxi López se reunieron en Buenos Aires para compartir un asado en familia tras meses separados. El reencuentro ocurrió en un ambiente de armonía impensado años atrás: a la mesa se sumaron sus tres hijos varones, las dos hijas menores de Wanda nacidas de su relación con Mauro Icardi, Andrés Nara, el padre de la conductora, y Zaira Nara, la hermana menor. La postal exhibió una intimidad que contrasta con los episodios turbulentos protagonizados por la expareja desde su mediática separación en 2013.

El asado familiar transcurre en un salón amplio y luminoso en Nordelta. Pero no es cualquier casa, sino la de Martín Migueles, el empresario que desde hace semanas ocupa el centro de los rumores por su incipiente romance con Wanda. Las fotos que circulan, lejos de mostrar fiestas o eventos producidos, reflejaron un encuentro sencillo y cálido. Una picada bien argentina circula entre risas de los chicos, ronda de mates y una charla distendida que invita a pensar en la reconstrucción de la historia familiar.

La familia ensamblada de Wanda Nara aportó un nuevo condimento a la intriga mediática: dónde se hizo el asado del reencuentro (Instagram)

El insólito detalle de la locación lo reveló Gossipeame. Pochi, su creadora, compartió la información en sus historias de Instagram sobre la imagen donde toda la familia se alojó alrededor de la mesa en el comedor. Con ironía escribió: “Y ahora está Wan en la casa de Migueles de Yacht comiendo un asadito con toda la familia y Maxi López, ni Netflix se atrevió a tanto jaja”.

Aunque no se advierte la presencia de Migueles, la escena sorprendió incluso a los seguidores más habituados al vértigo de la vida de Wanda; el asado en la casa de su pareja actual, con su exmarido incorporado, desafía cualquier libreto de ficción.

La información de Pochi de Gossipeame indica que la casa donde se reunieron Wanda Nara, Maxi López y toda su familia pertenece a Martín Migueles (Instagram)

Los chicos juegan entre sí, las hijas menores de Wanda observan con curiosidad y cariño a sus hermanos, todos integrados bajo el mismo techo. La mezcla de generaciones cobra sentido en el living, donde Andrés Nara, de relación oscilante con su hija mayor en el pasado, retomó el contacto en un clima de tranquilidad. Zaira, que nunca se distanció del clan, aparece en los planos conversando y tomando mate, un gesto sencillo que en esta familia cobra especial significado.

El motivo del reencuentro tiene raíz laboral y afectiva. Maxi López volvió a la Argentina convocado por la producción de Masterchef Celebrity, el reality que Wanda conducirá Wanda por Telefe. El exfutbolista, protagonista de disputas y distancias con su exesposa durante años, se suma al programa dispuesto a una convivencia televisada y profesional. ca por el bienestar de sus hijos y por un nuevo desafío conjunto.

Wanda compartió la foto de la familia sentada en ronda de mate y picada y simplemente agregó el emoji de un corazón. No hay discursos, solo hechos. La segunda postal, con los tres chicos abrazando a Maxi, Zaira y Andrés Nara sumados al retrato y la hija mayor de Wanda e Icardi sentada junto al exfutbolista, desata especulaciones sobre la reacción de Icardi desde Turquía. La presencia de la hija, resultado de la relación con el delantero de Galatasaray, parece desafiar posibles enojos con ese simple gesto de cercanía.

El ciclo de fotos no detiene la ola de comentarios. Wanda opta por la sobriedad, no añade reflexiones ni frases sugerentes. Queda la imagen, potente, de un grupo familiar reconstruido en la acción. La tensión legal con Mauro Icardi sigue latente, pero los chicos sonríen frente a la cámara y los adultos acompañan, reservando para el asado las palabras y el afecto. El reencuentro tiene su eco inmediato: Nora Colosimo, abuela materna de los chicos, publica en Instagram la foto de sus nietos varones juntos, sonrientes después de meses separados. Escribe “Los López en Argentina” y describe en ese breve mensaje toda la espera y la alegría de la reunión.

El asado que compartieron Wanda Nara y Maxi López en la casa de Martín Migueles (Instagram)

Horas después, Maxi López suma sus propias imágenes desde Buenos Aires. El cielo plomizo amenaza lluvia, los chicos y su padre juegan al aire libre, posan en secuencia, bromean con la cámara. La complicidad fluye tanto en la intimidad de la cocina como en el césped mojado del parque, reflejando una naturalidad forjada en el tiempo y la distancia que las redes sociales ahora dejan ver.

Mientras tanto, bien lejos de Argentina, Daniela Christiansson, esposa sueca de Maxi López y embarazada de su segundo hijo, publica postales desde Europa. La modelo aparece disfrutando del final del verano del hemisferio norte y ejercitándose, ajena al revuelo argentino. Hace pocos días, en su propio canal de Instagram, Daniela reveló que esperan un varón. Lo contó con una imagen de la íntima fiesta de revelación de sexo junto a Maxi y resume: “Hace un mes, tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantador, privado y muy dulce. Estamos esperando un niño”.

El asado familiar de Wanda, Maxi, hijos y entorno cercano abre una nueva etapa de convivencia moderna, entre viejos conflictos superados y la promesa de nuevos comienzos. El escenario, la casa de Migueles en Nordelta, suma el condimento inesperado que consagra a la vida real como el espectáculo más intrigante.