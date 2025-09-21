Teleshow

El insólito lugar que buscó Wanda Nara para reencontrarse con Maxi López y su familia: de quién es la casa

La conductora de Masterchef Celebrity sorprendió con la locación donde se realizó el asado que reunió a su expareja, sus hijos, su papá y su hermana Zaira

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

Guardar
Wanda Nara se reunió con
Wanda Nara se reunió con Maxi López y su familia en la casa de Martín Migueles (Instagram)

La escena tiene todos los condimentos de la mejor telenovela argentina, pero la realidad supera la ficción. Wanda Nara y Maxi López se reunieron en Buenos Aires para compartir un asado en familia tras meses separados. El reencuentro ocurrió en un ambiente de armonía impensado años atrás: a la mesa se sumaron sus tres hijos varones, las dos hijas menores de Wanda nacidas de su relación con Mauro Icardi, Andrés Nara, el padre de la conductora, y Zaira Nara, la hermana menor. La postal exhibió una intimidad que contrasta con los episodios turbulentos protagonizados por la expareja desde su mediática separación en 2013.

El asado familiar transcurre en un salón amplio y luminoso en Nordelta. Pero no es cualquier casa, sino la de Martín Migueles, el empresario que desde hace semanas ocupa el centro de los rumores por su incipiente romance con Wanda. Las fotos que circulan, lejos de mostrar fiestas o eventos producidos, reflejaron un encuentro sencillo y cálido. Una picada bien argentina circula entre risas de los chicos, ronda de mates y una charla distendida que invita a pensar en la reconstrucción de la historia familiar.

La familia ensamblada de Wanda
La familia ensamblada de Wanda Nara aportó un nuevo condimento a la intriga mediática: dónde se hizo el asado del reencuentro (Instagram)

El insólito detalle de la locación lo reveló Gossipeame. Pochi, su creadora, compartió la información en sus historias de Instagram sobre la imagen donde toda la familia se alojó alrededor de la mesa en el comedor. Con ironía escribió: “Y ahora está Wan en la casa de Migueles de Yacht comiendo un asadito con toda la familia y Maxi López, ni Netflix se atrevió a tanto jaja”.

Aunque no se advierte la presencia de Migueles, la escena sorprendió incluso a los seguidores más habituados al vértigo de la vida de Wanda; el asado en la casa de su pareja actual, con su exmarido incorporado, desafía cualquier libreto de ficción.

La información de Pochi de
La información de Pochi de Gossipeame indica que la casa donde se reunieron Wanda Nara, Maxi López y toda su familia pertenece a Martín Migueles (Instagram)

Los chicos juegan entre sí, las hijas menores de Wanda observan con curiosidad y cariño a sus hermanos, todos integrados bajo el mismo techo. La mezcla de generaciones cobra sentido en el living, donde Andrés Nara, de relación oscilante con su hija mayor en el pasado, retomó el contacto en un clima de tranquilidad. Zaira, que nunca se distanció del clan, aparece en los planos conversando y tomando mate, un gesto sencillo que en esta familia cobra especial significado.

El motivo del reencuentro tiene raíz laboral y afectiva. Maxi López volvió a la Argentina convocado por la producción de Masterchef Celebrity, el reality que Wanda conducirá Wanda por Telefe. El exfutbolista, protagonista de disputas y distancias con su exesposa durante años, se suma al programa dispuesto a una convivencia televisada y profesional. ca por el bienestar de sus hijos y por un nuevo desafío conjunto.

Wanda compartió la foto de la familia sentada en ronda de mate y picada y simplemente agregó el emoji de un corazón. No hay discursos, solo hechos. La segunda postal, con los tres chicos abrazando a Maxi, Zaira y Andrés Nara sumados al retrato y la hija mayor de Wanda e Icardi sentada junto al exfutbolista, desata especulaciones sobre la reacción de Icardi desde Turquía. La presencia de la hija, resultado de la relación con el delantero de Galatasaray, parece desafiar posibles enojos con ese simple gesto de cercanía.

El ciclo de fotos no detiene la ola de comentarios. Wanda opta por la sobriedad, no añade reflexiones ni frases sugerentes. Queda la imagen, potente, de un grupo familiar reconstruido en la acción. La tensión legal con Mauro Icardi sigue latente, pero los chicos sonríen frente a la cámara y los adultos acompañan, reservando para el asado las palabras y el afecto. El reencuentro tiene su eco inmediato: Nora Colosimo, abuela materna de los chicos, publica en Instagram la foto de sus nietos varones juntos, sonrientes después de meses separados. Escribe “Los López en Argentina” y describe en ese breve mensaje toda la espera y la alegría de la reunión.

El asado que compartieron Wanda
El asado que compartieron Wanda Nara y Maxi López en la casa de Martín Migueles (Instagram)

Horas después, Maxi López suma sus propias imágenes desde Buenos Aires. El cielo plomizo amenaza lluvia, los chicos y su padre juegan al aire libre, posan en secuencia, bromean con la cámara. La complicidad fluye tanto en la intimidad de la cocina como en el césped mojado del parque, reflejando una naturalidad forjada en el tiempo y la distancia que las redes sociales ahora dejan ver.

Mientras tanto, bien lejos de Argentina, Daniela Christiansson, esposa sueca de Maxi López y embarazada de su segundo hijo, publica postales desde Europa. La modelo aparece disfrutando del final del verano del hemisferio norte y ejercitándose, ajena al revuelo argentino. Hace pocos días, en su propio canal de Instagram, Daniela reveló que esperan un varón. Lo contó con una imagen de la íntima fiesta de revelación de sexo junto a Maxi y resume: “Hace un mes, tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantador, privado y muy dulce. Estamos esperando un niño”.

El asado familiar de Wanda, Maxi, hijos y entorno cercano abre una nueva etapa de convivencia moderna, entre viejos conflictos superados y la promesa de nuevos comienzos. El escenario, la casa de Migueles en Nordelta, suma el condimento inesperado que consagra a la vida real como el espectáculo más intrigante.

Temas Relacionados

Wanda NaraMaxi LópezMartín MiguelesNordeltaZaira NaraAndrés NaraAsadoMauro Icardi

Últimas Noticias

Ovación y sorpresa en Madrid: Trueno cantó junto a Gorillaz su tema inédito “The manifesto”

El artista argentino se sumó como invitado especial en el show de Damon Albarn e interpretó una colaboración que formará parte de su próximo disco “The Mountain”

Ovación y sorpresa en Madrid:

La utopía de crear un Hamilton argentino: así es el musical que se propone contar la vida de Alberdi en clave de rap

En diálogo exclusivo con Teleshow, Pablo Flores Torres revela la inspiración detrás de su próximo espectáculo. Qué lo une al fenómeno de Broadway creado por Lin-Manuel Miranda y por qué cree que la historia nacional merece un show que la acerque a las nuevas generaciones

La utopía de crear un

Alacrán regresó al país para ser parte de ChaChaCha en el teatro: “Se sigue dando la magia”

Los recuerdos de su infancia, su paso por el under porteño, su vida en Miami y el llamado para una última misión junto a Alfredo Casero

Alacrán regresó al país para

Bernard Fowler celebra sus 35 años como corista de los Rolling Stones en Argentina: “Amo a Charly García, es un tesoro”

En una entrevista con Teleshow, habla de su relación con Mick Jagger, la desconfianza inicial de Keith Richards, cómo cambiaron las giras, la primera vez en nuestro país con los Stones, la chance de una visita más, la amistad y el respeto por los músicos argentinos, el show que dará el 1° de octubre y la revelación del disco de tangos que presentará pronto

Bernard Fowler celebra sus 35

María Julia Oliván: “Todos los días pienso que es un milagro que esté viva”

En una charla con Teleshow, la periodista cuenta sobre el accidente que transformó su existencia: la grave quemadura, la dura recuperación y cómo la familia, el periodismo y sus nuevos proyectos la sostienen. Un testimonio sobre resiliencia y renacimiento

María Julia Oliván: “Todos los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Elisa

Elecciones 2025, en vivo: Elisa Carrió presentará mañana a los candidatos de la Coalición Cívica en la Ciudad

Fin de semana trágico en Mendoza: tres muertos en distintos accidentes de tránsito

Una encuesta muestra el deterioro en el apoyo al Gobierno y la mayoría pide un cambio de rumbo en la gestión

Impactante operativo en un búnker de Rosario: timbreo, descarte y detenciones

Una buena para la economía y el ingreso de dólares: el poder de compra de la soja tocó su máximo del último año

INFOBAE AMÉRICA
De la marginalidad al protagonismo:

De la marginalidad al protagonismo: el ascenso del arte fantástico en la era de Frank Frazetta

Kenia investiga el presunto tráfico de ciudadanos a Rusia para ser enviados al campo de batalla en Ucrania

El supertifón Ragasa avanza en el Pacífico: Taiwán emitió una alerta marítima y Filipinas ordenó evacuaciones preventivas

Israel reportó que dos proyectiles fueron lanzados desde la Franja de Gaza

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino

TELESHOW
Ovación y sorpresa en Madrid:

Ovación y sorpresa en Madrid: Trueno cantó junto a Gorillaz su tema inédito “The manifesto”

La utopía de crear un Hamilton argentino: así es el musical que se propone contar la vida de Alberdi en clave de rap

Alacrán regresó al país para ser parte de ChaChaCha en el teatro: “Se sigue dando la magia”

Bernard Fowler celebra sus 35 años como corista de los Rolling Stones en Argentina: “Amo a Charly García, es un tesoro”

María Julia Oliván: “Todos los días pienso que es un milagro que esté viva”