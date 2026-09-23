El Puma Rodríguez destruyó la canción Loco un poco de Turf y Joaquín Levinton no se la dejó pasar

El blooper del Puma Rodríguez con Joaquín Levinton

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José Luis “El Puma” Rodríguez cayó en una trampa que le tendió su compañero de jurado Joaquín Levinton en pleno aire de “Es mi sueño”, el reality musical de Eltrece conducido por Guido Kaczka: criticó “Loco un poco” sin saber que era una canción de Turf, la banda de Levinton, y encima le hicieron creer que el tema pertenecía a Jimena Barón.

Todo comenzó con la presentación de la actriz Leticia Brédice y el participante Ramiro Geiler, que interpretaron juntos el clásico de Turf ante el jurado y el público del programa. El cantante venezolano arrancó su devolución con elogios para la dupla: destacó el nivel teatral de Brédice en el escenario y subrayó especialmente la seguridad con que Ramiro había transitado la performance. “No te vi ni con nervios, ni con temor, ni con nada, sino seguro de sí mismo”, le dijo, y le vaticinó “largo camino por delante” al tener en cuenta que el participante también es abogado y líder de una banda. Hasta ese momento, todo transcurría dentro de los carriles habituales del ciclo.

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El quiebre llegó cuando Barón le preguntó al Puma qué había pensado específicamente de la canción que habían elegido los participantes. Rodríguez no dudó: “Ligerita, no se puede desarrollar mucho. Muy ligera. Es una canción ligera, no es una canción de peso, realmente, para desarrollar una voz”, sentenció, y llegó incluso a tararear el tema para ilustrar su argumento. La devolución, dicha con total convicción, cayó sobre el estudio con una mezcla de sorpresa e incomodidad.

Lo que el Puma no sabía en ese momento era que el autor de esa canción “ligera” estaba sentado a pocos metros de él, en el mismo panel de jurados.

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El cantante venezolano José Luis Rodríguez cierra los ojos luego del blooper que cometió con la canción Loco un poco, cuyo autor es Joaquín Levinton

Ante la consulta de si sabía de quién era el tema, Levinton decidió aprovechar el momento y le hizo creer que “Loco un poco” pertenecía a su compañera de panel. El músico fue más allá: remedó con tonada caribeña el propio acento del Puma para remarcarle que había lastimado a la supuesta autora. “Ella la hizo con todos sus sentimientos. Tú la has herido”, le dijo, mientras las carcajadas del estudio iban en aumento y Kaczka seguía el intercambio sin poder contener la risa.

Rodríguez intentó sostener su postura y volvió a explicar que se trataba de “una canción ligera”, sin peso suficiente para lucir la voz. Pero la presión del momento lo fue incomodando de a poco: “La maté, la maté”, repitió, consciente de que había metido el pie.

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Barón, lejos de desenmascarar la broma, salió en defensa de la canción y alimentó la confusión del venezolano. “A mí siempre me alegra el corazón ese tema. Te lo juro por Dios. Siempre, siempre”, afirmó con convicción, sosteniéndole la mirada al Puma mientras el resto del panel disfrutaba la escena. Su intervención fue clave para que la trampa durara unos instantes más.

Leticia Brédice y Ramiro Geiler interpretan la canción Loco un poco de la banda Turf en Es mi sueño

Solo entonces le revelaron a Rodríguez que “Loco un poco” era un clásico de Turf, compuesto por el propio Levinton, su colega de jurado. La reacción fue inmediata: se tapó la cara riéndose y buscó las palabras para salir del paso con algo de dignidad. “Bueno, se parece a ti, mano. Está bien. Perdón, no sigo hablando”, cerró, entre los aplausos del público que festejó el momento con entusiasmo.

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Para cerrar, el cantante venezolano admitió: “Bueno, en el fondo, tiene una cosita”. Pero Jimena Barón no lo perdonó: “Tarde, Puma”. Y Levinton, como dándole remate a un sketch, comenzó a cantar entre las risas de todos: “Agárrense de las manos... Puma, ¡andáaaa!”

“Loco un poco”, la canción que explotó en el 2001

El intercambio quedó como uno de los pasajes más recordados de la emisión del martes 23 de septiembre. “Loco un poco” es una de las canciones más representativas del repertorio de Turf, la banda de rock que Levinton lidera desde los años 90 en Argentina y que acumuló generaciones de seguidores con un estilo que mezcla el pop con el rock alternativo. El tema explotó en los oídos de los televidentes argentinos en 2001, cuando fue la cortina musical del programa periodístico Después de hora, que conducía Daniel Hadad junto a Eduardo Feinmann y Antonio Laje por América TV. Que justamente esa canción fuera calificada de “ligera” por uno de sus compañeros de panel, sin que él supiera la autoría, le dio al momento una vuelta de tuerca que el propio Levinton supo aprovechar al máximo.

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