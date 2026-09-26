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Mauro Icardi blanqueó la infidelidad con la China Suárez en París que desató el escándalo con Wanda Nara

El futbolista reconoció públicamente el encuentro con la actriz en un hotel mientras su entonces esposa estaba en Milán

China Suárez Mauro Icardi Wanda Nara
China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara en tiempos del Wandagate
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El culebrón entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez se convirtió en uno de los mayores escándalos del espectáculo argentino de los últimos años, una historia que combinó infidelidad, separaciones, reconciliaciones y batallas judiciales, y que siempre está dispuesta a sumar un nuevo capítulo. El más reciente llegó en las primeras horas de este sábado, cuando el futbolista recordó a través de un en sus redes sociales el encuentro que mantuvo con la actriz en un hotel de París hace exactamente cinco años, el episodio que terminó por desatar lo que se conoció como Wandagate.

En la publicación, que compartió en su cuenta de Instagram, Icardi mostró la fachada del Le Royal Monceau, el hotel parisino donde ocurrió el primer encuentro con la China. La canción elegida fue “París”, de Ingratax, un tema que se volvió simbólico de la pareja con la frase “¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí. Y me matan estas ganas de ir por ti. Me imaginaba tú y yo en París”.

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Pero si algo faltaba eran las palabras del futbolista, quien no se había referido de manera tan explícita a la infidelidad. “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, acompañado de emojis de corazones y un reloj de arena, simbolizando la paciencia. Debajo, resaltó la fecha “26.09.21” y etiquetó a la cuenta de su pareja, que hasta el momento no respondió la publicación.

El futbolista publicó un video con una foto del hotel en Paris donde empezó el escándalo y una canción emblemática

Esa fecha remite al día en que Icardi y Suárez se encontraron en el hotel de París, mientras Wanda Nara viajaba junto a su hermana Zaira a la Semana de la Moda de Milán. Según trascendió en su momento, el encuentro contó con la colaboración de Jakob von Plessen, en aquel entonces esposo de Zaira Nara y padre de sus hijos, con quien poco después también se separó. El escándalo estalló públicamente tres semanas después, el 16 de octubre de 2021, cuando Wanda descubrió los chats entre ambos y publicó en Instagram: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, una frase que se convirtió en el punto de partida de lo que después se bautizó como el Wandagate.

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Tras la denuncia pública, Icardi dejó los entrenamientos del PSG para viajar a Milán y buscar la reconciliación con Wanda Nara. La tregua se selló semanas más tarde en una entrevista con Susana Giménez, en Francia, en la que ambos dieron su versión de lo ocurrido y reafirmaron su matrimonio. En ese momento, tanto Icardi como Suárez negaron que el encuentro hubiera ocurrido y solo hablaron de un cruce de mensajes.

La reconciliación no fue definitiva. En julio de 2024, Wanda Nara confirmó su separación de Icardi, y meses después el futbolista blanqueó su relación con la China Suárez a través de un posteo en redes en el que habló de “cosas del destino”. Desde entonces, la pareja se consolidó y comenzó a mostrarse de manera pública, primero en Turquía, donde Icardi jugaba para el Galatasaray, y ahora desde Buenos Aires, en la conocida como Casa de los Sueños.

Wanda Nara
La frase de Wanda Nara que desató el escándalo

El 26/09/21 volvió a tomar relevancia meses atrás, cuando la China Suárez le confirmó a Moria Casán, en una entrevista televisiva, que el encuentro en el hotel parisino sí había ocurrido, en contraposición a las versiones que ambos protagonistas habían sostenido públicamente en su momento. “Yo siempre fui muy de la monogamia, pero me duraban unos años. Lo que nos pasó con Mauro no lo podíamos explicar, fue de otra vida. Nos enamoramos en París”, aseguró al inicio de su mano a mano con la One.

Esa primera vez en la capital francesa quedó para siempre en el recuerdo de ambos: “Nos gusta mucho charlar de ese momento en particular”, contó la actriz, y agregó que Mauro fue quien dio el primer paso: “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: ‘Esa boquita...’. Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp y otra en persona. Estaba muy nerviosa”, reconoció.

Este nuevo posteo llega en medio de días agitados para el futbolista, que continúa sin club y viene de protagonizar un enfrentamiento con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires a raíz de un video publicado junto a su pareja. Y mientras espera que avance el juicio de divorcio de Wanda en Milán, recordó el punto de partida de su actual historia de amor.

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