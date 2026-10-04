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El plan de domingo de Wanda Nara: descanso, ejercicio y una postal en soledad

La conductora de MasterChef Celebrity aprovechó el buen clima para salir a caminar por Nordelta, lució un conjunto deportivo y compartió una imagen de su día de relax

Con conjunto deportivo, la conductora de Masterchef Celebrity compartió una de sus actividades preferidos de su tiempo libre
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Wanda Nara eligió una caminata por Nordelta para su domingo que llamó “fit” y compartió la postal en sus redes sociales durante el mediodía. Con sol y una temperatura propia de la primavera, la conductora de MasterChef Celebrity salió a recorrer su barrio con un look deportivo en tonos grises.

La empresaria posó con un pantalón de jogging de algodón y un top al tono, una combinación cómoda para una jornada al aire libre. Sobre la imagen escribió “Doming fit”, junto a un emoji vinculado al entrenamiento, y dejó ver una de las rutinas que suele sumar a sus fines de semana.

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La publicación llegó después de varios días de actividad intensa entre las grabaciones del ciclo culinario de Telefe, sus compromisos laborales y las situaciones que atraviesa en el plano personal. Esta vez, Wanda eligió una escena cotidiana, lejos de las cocinas y de los cruces televisivos que protagonizó durante la semana.

La caminata por Nordelta expuso un costado que la conductora comparte con frecuencia en sus plataformas: los momentos de ejercicio, las salidas al aire libre y el cuidado de su imagen. Sin grandes producciones, la foto se centró en el look deportivo y en el paisaje de su barrio, bajo un cielo despejado.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Bajo un sol primaveral, la conductora de Masterchef Celebrity disfrutó de la jornada de descanso en soledad

Durante las últimas emisiones de MasterChef Celebrity, Nara quedó en el centro de varias situaciones que trascendieron la competencia. Una de ellas involucró a Grego Rossello, participante del programa, con quien mantiene un intercambio de chicanas y comentarios al aire.

En una de las dinámicas del certamen, el humorista afirmó que estaba enamorado de la conductora. La declaración surgió mientras Wanda recorría las estaciones de cocina y bromeaba con los concursantes. Más tarde, cuando Rossello presentó su plato ante el jurado, ella le preguntó qué esperaba lograr dentro de la competencia.

“Durar, aprender realmente”, respondió el participante. La conductora interpretó esa frase en clave de broma y le marcó que esperaba otra respuesta. “No, pensé que ibas a decir conocerme a mí. Gracias, Grego, te podés ir”, lanzó Wanda, ante las reacciones de sus compañeros.

Rossello sostuvo el juego y, ya desde el detrás de escena, dejó abierta la posibilidad de un futuro encuentro. “Y si puede pasar algo con Wanda, ¿por qué no? Pero no me voy a regalar, que lo diga ella”, expresó. El ida y vuelta se sumó a una serie de mensajes y bromas que ambos trasladan desde las redes sociales hacia el programa.

La presencia de Wanda en el ciclo también reactivó su vínculo público con Maxi López, padre de sus tres hijos varones. La expareja compartió una imagen juntos en un living, con un mate de por medio, pocos días después de un cruce televisivo relacionado con el certamen.

Wanda Nara y Maxi López sentados en una sala de estar, con un texto en la parte inferior que dice Reconciliados y un corazón rojo
Wanda Nara y Maxi López aparecen juntos en una fotografía difundida en redes sociales que incluye un mensaje sobre su relación

Todo comenzó cuando Nara contó que, durante la edición anterior, López le enviaba capturas de las conversaciones privadas de los participantes cuando hablaban de ella. “El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí”, dijo la conductora durante una grabación.

Consultado por esa confesión, el exfutbolista respondió con humor. “¿Todavía le creemos?”, señaló en una nota para Cortá por Lozano. Luego, Wanda publicó una foto con él y escribió “Reconciliados”, mientras que López respondió: “Vamos por nuestros hijos Solange”, con un emoji de brazo flexionado.

La relación entre ambos mantiene una dinámica cordial, especialmente en todo lo vinculado a Valentino, Constantino y Benedicto. Maxi acompañó a los chicos en sus actividades deportivas durante los últimos meses, mientras Wanda alternó sus compromisos profesionales con distintos viajes y apariciones públicas.

En ese contexto, el domingo fit funcionó como una pausa dentro de una agenda cargada. Wanda volvió a elegir sus redes para mostrar una postal personal y simple: ropa deportiva, una caminata por Nordelta y un rato al sol antes de encarar una nueva semana de trabajo.

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