Wanda Nara y Maxi López se mostraron juntos luego de su duro cruce al aire: “Reconciliados, vamos por nuestros hijos”

Wanda Nara y Maxi López posan juntos en un ambiente interior mientras comparten mate en una publicación difundida en redes sociales con la palabra Reconciliados.

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Wanda Nara reveló al aire, durante la grabación de MasterChef Celebrity (Telefe), que Maxi López le enviaba capturas del chat privado de los participantes de la edición anterior cuando sus compañeros hablaban mal de ella, un gesto que su expareja relativizó con humor ante las cámaras y que terminó en una reconciliación pública.

Pocos días después del cruce, la conductora subió a sus redes sociales una fotografía en la que ambos aparecen sentados en un living, con un mate en la mano. La imagen llevaba el texto “Reconciliados” junto a la mención al perfil de Instagram de López y un emoji de corazón.

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El exfutbolista respondió a la historia con un mensaje que reforzaba el tono conciliador: “Vamos por nuestros hijos Solange”, al que sumó un emoji de brazo flexionado. López se desempeña actualmente como analista de la Selección Nacional, un rol que, según trascendió, llegó de la mano de gestiones de la propia Nara.

Todo esto comenzó durante una charla con el nuevo grupo de participantes del certamen culinario: Nara contó que el exfutbolista la mantenía al tanto de las conversaciones internas del programa que él integró como concursante. “El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí”, afirmó la conductora, que explicó de inmediato por qué había callado durante toda aquella competencia. “Lo puedo contar porque ya terminó el programa”, dijo, y precisó que su silencio respondió a la intención de no perjudicar a su expareja frente al resto del elenco.

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La respuesta de Maxi a la historia de Wanda (Instagram)

Consultado sobre la revelación en un móvil para Cortá por Lozano —el ciclo de Telefe donde coincidió con las panelistas Evangelina Anderson y Marixa Balli, ambas participantes de aquella edición—, López optó por el humor. “¿Todavía le creemos?”, lanzó el exjugador de River Plate y FC Barcelona, en una respuesta que se viralizó de inmediato. El exfutbolista enmarcó la confesión de Nara dentro de una dinámica habitual y anticipó más movimientos en esa línea: “Empezó el show. Estos seis meses son de ella, todos los días va a traer alguna cosa nueva. Ustedes ya la conocen”, sostuvo.

El episodio llega en un momento personal particular para ambos. López está instalado en el país desde hace meses; aunque en sus redes sociales indicó que Daniela Christiansson está por llegar, la modelo sueca todavía no se incorporó junto con Elle y Lando, los dos hijos que tiene en común con el exdelantero. Del otro lado, Nara atraviesa un conflicto prolongado con Mauro Icardi, padre de sus dos hijas, por el divorcio y la tenencia de las niñas, lo que abre también la lectura de que la foto podría ser un guiño dirigido al exjugador del Galatasaray, con quien mantiene una relación muy deteriorada.

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La postal familiar de Maxi López y Nora Colosimo

Semanas atrás, la empresaria disfrutó de un paseo por la ciudad de Río de Janeiro, luego de haber pasado apenas unos días en la nieve de la localidad de Villa La Angostura, ubicada en la provincia de Neuquén, sus tres hijos varones se quedaron en la ciudad de Buenos Aires bajo la supervisión y el acompañamiento de su padre. El exfutbolista no dudó en hacerse cargo de los niños y se ocupó de asistir a las actividades vinculadas al deporte que tienen los chicos, quienes dan sus primeros pasos dentro del ámbito del fútbol profesional.

El exfutbolista y su exsuegra se unieron para alentar a los jovenes en un partido (Video: Instagram)

Nora Colosimo, madre de Wanda, fue quien registró ese momento y lo compartió en sus redes sociales. En la imagen, tomada en formato selfie en un parque cercano a la cancha de fútbol, López llevaba puesta una campera de color oscuro.

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También apareció Valentino —el hijo mayor del matrimonio que formaron la empresaria y el exfutbolista— con una gorra celeste y una campera blanca con acolchado. Nora, en primer plano en la fotografía, lucía unas gafas de sol y un abrigo fucsia con textura de piel sintética. Con los dedos realizó el gesto de la V y acompañó la publicación con la leyenda: “Con los López!!!”.

El partido tuvo como protagonistas a Benedicto y Constantino, ambos jugadores del club Excursionistas. Maximiliano también subió a sus redes distintas imágenes del encuentro: en una de esas fotos se veía una jugada en la cancha de césped sintético, donde los jugadores con camisetas a rayas rojas y blancas se enfrentaban a un conjunto que vestía completamente de negro, mientras el arquero rival se arrojaba hacia el suelo para evitar el gol.

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En una de las esquinas del video escribió: “Asistencia de Coki, gol de Bencho”. Benedicto, luego del partido, reposteó el clip en sus propias historias y su abuela materna hizo lo propio.