Emiliano Tarragona habló tras la liberación de Maxi Ghione: "Tengo miedo"

Emiliano Tarragona relató cómo fue el episodio que derivó en la denuncia contra el artista

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Emiliano Tarragona aseguró que teme por su seguridad desde que Maxi Ghione recuperó la libertad, mientras el actor continúa imputado en la causa que se investiga a partir de la denuncia del hombre.

Tarragona sostuvo que conserva audios y mensajes que, según afirmó, respaldan su relato sobre el episodio. En una entrevista con Telenoche (eltrece), también anticipó que buscará otro abogado para acompañar su presentación judicial.

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Consultado por el estado del actor durante el hecho, Tarragona respondió que, a su entender, Ghione no estaba en sus cabales. “No. No. Estaba pasando una especie de psicosis”, afirmó en declaraciones al ciclo televisivo.

El denunciante describió conductas que, según su versión, le habían generado preocupación. Relató que el actor le hablaba de un arma que mantenía preparada porque creía que podían ingresar a robarle durante la noche.

Emiliano Tarragona manifestó temor por su seguridad luego de que el actor Maxi Ghione recuperó la libertad

“Me decía: ‘Tengo un arma también porque a la noche, cuando se empieza a mover la araña, o sea, el techo, el foco, el gato empieza a mover la cola y es porque anda alguien arriba del techo. Me quieren robar. Así que yo tengo un arma siempre preparada’”, contó.

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También dijo que le resultaban llamativas algunas actividades nocturnas que atribuyó al actor. “A la noche sale a andar a caballo, a las cuatro de la mañana, con el rifle. Sale a andar en moto a las cuatro de la mañana, con la pistola”, aseguró.

Tarragona explicó que la situación impactó en su salud y que comenzó a sufrir episodios de ansiedad y pánico. Según indicó, ese temor se profundizó a raíz de mensajes que habría recibido de Ghione.

El hombre afirmó que, cuando se dirigía a la vivienda del actor, este le solicitaba que compartiera su ubicación en tiempo real desde el auto. “Él sabe dónde yo vivo”, sostuvo.

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El denunciante relató que Ghione realizaba recorridos a caballo y en moto armado durante la madrugada

Además, recordó un mensaje que interpretó como una amenaza cuando reclamó un pago. “Dejame no estar, no te metas conmigo, porque vas a despertar al pobre demonio”, relató que le escribió Ghione, aunque aclaró que no recuerda con precisión toda la frase.

Sobre la situación judicial actual, Tarragona dijo que tiene miedo desde que Ghione quedó en libertad, aunque remarcó que el actor continúa imputado. “Yo sí [tengo miedo], y ahora voy a buscar otro abogado, porque yo tengo las pruebas”, manifestó.

El denunciante señaló que dispone de audios y mensajes vinculados con las horas previas al episodio. “Yo de las 10 a las 12 tengo los audios, los mensajes de mi amigo, donde me escribe, y después recién yo a las 12, después estoy yendo”, detalló.

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Por último, reconstruyó que decidió retirarse debido al estado de salud de su madre. “Yo no podía ir, y a las 11 y media es como que le hice frente, porque tengo una mamá que está mal de salud, y ella se levanta a esa hora, y yo dije, me voy”, contó.

Tarragona agregó que no hubo un forcejeo y que, después de la intervención de vecinos y de una situación en el portón, logró salir del lugar. La denuncia continúa bajo investigación y Maxi Ghione permanece imputado en la causa.

Emiliano Ezequiel Tarragona denunció al actor Maxi Ghione por privación ilegítima de la libertad en Santa Fe (Video: LAM, América TV)

Días antes, Emiliano Tarragona se había comunicado con LAM, por América, para exponer su versión de los hechos. Smith leyó al aire un texto en el que el denunciante afirmó que el 20 de septiembre acudió al domicilio de Maxi Ghione, luego de que el actor contratara sus servicios de acompañamiento sexual.

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Según ese relato, el encuentro se pactó por una hora y, después, ambos consumieron drogas. Tarragona sostuvo que el actor comenzó a mostrarse paranoico. “Concretamos el encuentro por el cual me pagó una hora solamente. Posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir”, expresó en el texto difundido por el programa.

El denunciante aseguró que, durante el episodio, Ghione le exhibió dos armas de fuego. “Me dijo: ‘Mirá que están cargadas’. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme”, afirmó Tarragona, de acuerdo con el documento leído en el ciclo.

También denunció que no pudo retirarse de la vivienda durante varias horas. “No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir”, sostuvo.

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La investigación está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela. Según la información incorporada a la causa, el denunciante salió del domicilio cerca de las 12 del 20 de septiembre. El expediente contempla de forma provisoria las figuras de amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y presunta tenencia indebida de arma de fuego.

Tarragona señaló que, tras regresar a su domicilio, reclamó a Ghione el dinero que, según dijo, le adeudaba por el encuentro. “Una vez en mi domicilio le empecé a reclamar por el dinero. Él se negó a pagarme. Me dijo: ‘No te voy a pagar ni una mie…’”, detalló.

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Además, afirmó que recibió insultos y un mensaje que interpretó como una amenaza. “También me trató de transa y me amenazó. ‘No vayas a despertar al diablo’, en sentido de que me podía pasar algo si lo molestaba”, concluyó en el relato incorporado a la investigación.