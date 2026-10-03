Teleshow

Emiliano Tarragona habló tras la liberación de Maxi Ghione: "Tengo miedo"

El denunciante afirmó sentir ansiedad ante la salida del actor, aún imputado, y aseguró conservar mensajes y audios que, según su relato, respaldan la acusación

Emiliano Tarragona relató cómo fue el episodio que derivó en la denuncia contra el artista
Guardar

Emiliano Tarragona aseguró que teme por su seguridad desde que Maxi Ghione recuperó la libertad, mientras el actor continúa imputado en la causa que se investiga a partir de la denuncia del hombre.

Tarragona sostuvo que conserva audios y mensajes que, según afirmó, respaldan su relato sobre el episodio. En una entrevista con Telenoche (eltrece), también anticipó que buscará otro abogado para acompañar su presentación judicial.

PUBLICIDAD

Consultado por el estado del actor durante el hecho, Tarragona respondió que, a su entender, Ghione no estaba en sus cabales. “No. No. Estaba pasando una especie de psicosis”, afirmó en declaraciones al ciclo televisivo.

El denunciante describió conductas que, según su versión, le habían generado preocupación. Relató que el actor le hablaba de un arma que mantenía preparada porque creía que podían ingresar a robarle durante la noche.

Emiliano Tarragona manifestó temor por su seguridad luego de que el actor Maxi Ghione recuperó la libertad
Emiliano Tarragona manifestó temor por su seguridad luego de que el actor Maxi Ghione recuperó la libertad

“Me decía: ‘Tengo un arma también porque a la noche, cuando se empieza a mover la araña, o sea, el techo, el foco, el gato empieza a mover la cola y es porque anda alguien arriba del techo. Me quieren robar. Así que yo tengo un arma siempre preparada’”, contó.

PUBLICIDAD

También dijo que le resultaban llamativas algunas actividades nocturnas que atribuyó al actor. “A la noche sale a andar a caballo, a las cuatro de la mañana, con el rifle. Sale a andar en moto a las cuatro de la mañana, con la pistola”, aseguró.

Tarragona explicó que la situación impactó en su salud y que comenzó a sufrir episodios de ansiedad y pánico. Según indicó, ese temor se profundizó a raíz de mensajes que habría recibido de Ghione.

El hombre afirmó que, cuando se dirigía a la vivienda del actor, este le solicitaba que compartiera su ubicación en tiempo real desde el auto. “Él sabe dónde yo vivo”, sostuvo.

MAXI GHIONE
El denunciante relató que Ghione realizaba recorridos a caballo y en moto armado durante la madrugada

Además, recordó un mensaje que interpretó como una amenaza cuando reclamó un pago. “Dejame no estar, no te metas conmigo, porque vas a despertar al pobre demonio”, relató que le escribió Ghione, aunque aclaró que no recuerda con precisión toda la frase.

Sobre la situación judicial actual, Tarragona dijo que tiene miedo desde que Ghione quedó en libertad, aunque remarcó que el actor continúa imputado. “Yo sí [tengo miedo], y ahora voy a buscar otro abogado, porque yo tengo las pruebas”, manifestó.

El denunciante señaló que dispone de audios y mensajes vinculados con las horas previas al episodio. “Yo de las 10 a las 12 tengo los audios, los mensajes de mi amigo, donde me escribe, y después recién yo a las 12, después estoy yendo”, detalló.

Por último, reconstruyó que decidió retirarse debido al estado de salud de su madre. “Yo no podía ir, y a las 11 y media es como que le hice frente, porque tengo una mamá que está mal de salud, y ella se levanta a esa hora, y yo dije, me voy”, contó.

Tarragona agregó que no hubo un forcejeo y que, después de la intervención de vecinos y de una situación en el portón, logró salir del lugar. La denuncia continúa bajo investigación y Maxi Ghione permanece imputado en la causa.

Emiliano Ezequiel Tarragona denunció al actor Maxi Ghione por privación ilegítima de la libertad en Santa Fe (Video: LAM, América TV)

Días antes, Emiliano Tarragona se había comunicado con LAM, por América, para exponer su versión de los hechos. Smith leyó al aire un texto en el que el denunciante afirmó que el 20 de septiembre acudió al domicilio de Maxi Ghione, luego de que el actor contratara sus servicios de acompañamiento sexual.

Según ese relato, el encuentro se pactó por una hora y, después, ambos consumieron drogas. Tarragona sostuvo que el actor comenzó a mostrarse paranoico. “Concretamos el encuentro por el cual me pagó una hora solamente. Posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir”, expresó en el texto difundido por el programa.

El denunciante aseguró que, durante el episodio, Ghione le exhibió dos armas de fuego. “Me dijo: ‘Mirá que están cargadas’. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme”, afirmó Tarragona, de acuerdo con el documento leído en el ciclo.

También denunció que no pudo retirarse de la vivienda durante varias horas. “No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir”, sostuvo.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela. Según la información incorporada a la causa, el denunciante salió del domicilio cerca de las 12 del 20 de septiembre. El expediente contempla de forma provisoria las figuras de amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y presunta tenencia indebida de arma de fuego.

Tarragona señaló que, tras regresar a su domicilio, reclamó a Ghione el dinero que, según dijo, le adeudaba por el encuentro. “Una vez en mi domicilio le empecé a reclamar por el dinero. Él se negó a pagarme. Me dijo: ‘No te voy a pagar ni una mie…’”, detalló.

Además, afirmó que recibió insultos y un mensaje que interpretó como una amenaza. “También me trató de transa y me amenazó. ‘No vayas a despertar al diablo’, en sentido de que me podía pasar algo si lo molestaba”, concluyó en el relato incorporado a la investigación.

Temas Relacionados

Emiliano TarragonaMaxi Ghione

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Wanda Nara sorprendió a Virginia Lago con su famoso postre: "Me salió divina"

La conductora estuvo en Historias del Corazón y agasajo a la histórica presentadora con su clásica torta de manzana

Wanda Nara sorprendió a Virginia Lago con su famoso postre: "Me salió divina"

Evangelina Anderson se despidió de Cortá por Lozano y dejó una llamativa frase sobre su futuro amoroso

Tras varios meses como panelista, la modelo se emocionó al repasar sus mejores momentos y habló de los vínculos que construyó en el ciclo

Evangelina Anderson se despidió de Cortá por Lozano y dejó una llamativa frase sobre su futuro amoroso

Danelik se quebró en llanto al hablar de su separación de Brian Sarmiento: "Necesito un psicólogo"

La exparticipante de Gran Hermano se mostró afectada durante un vivo de TikTok y contó cómo atraviesa el final de su relación con el exfutbolista

Danelik se quebró en llanto al hablar de su separación de Brian Sarmiento: "Necesito un psicólogo"

Adrián Suar elogió a Rocío Robles por su desempeño en MasterChef Celebrity: "La está rompiendo"

El productor y director halagó a su pareja tras su debut en el reality de cocina y contó que en varias ocasiones lo deslumbró con sus platos

Adrián Suar elogió a Rocío Robles por su desempeño en MasterChef Celebrity: "La está rompiendo"

El último adiós a Ricardo Soulé: el velatorio será en Quilmes este viernes y sábado

La familia del fundador de Vox Dei abrió las puertas de la Casa de las Culturas para que sus seguidores puedan despedirlo en el lugar donde todo comenzó para la banda

El último adiós a Ricardo Soulé: el velatorio será en Quilmes este viernes y sábado

AMÉRICA

República Dominicana: El presidente Abinader respalda el veto a partidos de Haití tras los incidentes en el Félix Sánchez

República Dominicana: El presidente Abinader respalda el veto a partidos de Haití tras los incidentes en el Félix Sánchez

Latinobarómetro deja fuera a Nicaragua por riesgo de represión contra encuestadores

Panamá amplía el acceso al pasaporte electrónico para estudiantes que representen al país en el extranjero

El copiloto de FlyDubai que casi provocó un accidente aéreo tenía antecedentes de inhabilitación por posibles posiciones extremistas

Dos jóvenes cubanos enfrentan hasta diez años de prisión por publicar videos donde hacen llamados a instituciones estatales

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

DEPORTES

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual con la clasificación a las copas internacionales en disputa

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual con la clasificación a las copas internacionales en disputa

Boca Juniors venció 3-0 a Unión, prolongó su invicto a 16 partidos y se mantiene en la pelea por la cima de la Tabla Anual

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Jugó en la selección de Francia, metió más de 360 goles y estuvo alentando a Boca Juniors ante Unión en La Bombonera

Tras la goleada de Instituto, Independiente Rivadavia empató ante Gimnasia y mantiene el liderazgo de la Tabla Anual