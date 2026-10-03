Cuba registra 56 feminicidios: señalan a la pareja de la víctima, un hombre con antecedentes, por el asesinato

Un hombre con antecedentes por el asesinato de una mujer en 2010 fue detenido en Artemisa como presunto responsable del crimen de Idania Castillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre que ya había cumplido una condena por el asesinato de otra mujer en 2010 fue detenido como presunto responsable del crimen de Idania Castillo Sacre, de 58 años, en Taco Taco, municipio de San Cristóbal, Artemisa. El caso elevó a 56 los feminicidios verificados en Cuba durante 2026, según la última actualización del Observatorio de Alas Tensas (OGAT).

La organización independiente informó que el asesinato ocurrió el 26 de septiembre. Idania Castillo, madre de cuatro hijos mayores de edad, fue interceptada durante la mañana por quien había sido su pareja, mientras realizaba actividades de predicación como Testigo de Jehová.

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De acuerdo con OGAT, el hombre la habría trasladado hasta su vivienda, donde presuntamente la asesinó. Luego intentó quitarse la vida, pero no lo consiguió y quedó detenido. Los hijos de la víctima no tenían vínculo de parentesco con el sospechoso.

El presunto agresor trasladó a la mujer a su vivienda y posteriormente intentó quitarse la vida antes de ser bajo custodia policial. (EFE/Yander Zamora)

El presunto agresor había sido condenado por otro asesinato

“Lo más alarmante es que el presunto agresor ya había cumplido una condena por matar en el 2010 a la madre de sus hijos”, señaló la directora de OGAT, Ileana Álvarez. A su vez, consideró que, si se confirma la acusación, se trataría de un caso de reincidencia feminicida.

Según su evaluación, estos episodios exponen la falta de mecanismos suficientes para determinar el nivel de riesgo de personas condenadas por violencia extrema contra mujeres antes de que regresen a la comunidad. También planteó la necesidad de medidas de protección para eventuales parejas posteriores.

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Álvarez recordó otro caso que OGAT y el observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron en Pinar del Río en 2024: el feminicidio de Jessica Castillo. El presunto agresor había recibido una condena de 20 años por el asesinato, en 2011, de Emelinda Hernández Santiago, una adolescente de 16 años.

El hombre obtuvo la libertad condicional después de cumplir cerca de siete años de prisión y más tarde fue señalado por la muerte de Castillo. Para la directora de OGAT, ambos expedientes muestran que el castigo penal no resuelve por sí solo el riesgo de que se produzcan nuevos ataques.

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Un antecedente similar ocurrió en Pinar del Río durante 2024 cuando Jessica Castillo murió a manos de un hombre en libertad condicional. (REUTERS/Norlys Perez)

“Hay agresores con antecedentes de violencia feminicida extrema que regresan a la sociedad sin mecanismos suficientes de control, evaluación de riesgo ni protección para sus futuras parejas”, afirmó Álvarez.

La organización reclamó al régimen cubano evaluaciones especializadas para los agresores condenados por delitos de violencia letal contra mujeres y que apliquen un seguimiento posterior a su salida de prisión.

Los 56 casos ya superan el registro anual de 2025

Hasta el 2 de octubre, OGAT verificó 56 feminicidios y 27 intentos de feminicidio en la isla. La entidad también documentó dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida.

La cifra de los primeros nueve meses de 2026 supera los 49 feminicidios verificados durante todo 2025 e iguala los 56 registrados en 2024. El observatorio mantiene bajo investigación otros 11 posibles feminicidios y 11 intentos ocurridos este año.

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Además, analiza alertas correspondientes a 2025, entre ellas 12 posibles feminicidios, cinco intentos y el asesinato de un hombre en un contexto de violencia feminicida. OGAT también solicitó acceso a informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz, y estudia la muerte de Bárbara Sánchez González como un posible suicidio feminicida.