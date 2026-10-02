Teleshow

Evangelina Anderson se despidió de Cortá por Lozano y dejó una llamativa frase sobre su futuro amoroso

Tras varios meses como panelista, la modelo se emocionó al repasar sus mejores momentos y habló de los vínculos que construyó en el ciclo

La emoción de Evangelina Anderson en su último programa con Vero Lozano
Guardar

Evangelina Anderson se despidió este viernes 2 de octubre del panel de Vero Lozano, luego de varios meses de participación en el ciclo. La modelo había llegado para cubrir un reemplazo de dos semanas tras su paso por MasterChef Celebrity, pero su presencia se extendió mientras avanzaban sus proyectos personales.

La conductora anunció la despedida al comienzo de la emisión. “Hoy es el último programa de Eva”, dijo Vero Lozano antes de que el programa emitiera un resumen de los momentos de Anderson en el panel, que incluyó saludos de sus familiares. Sus compañeros le pidieron que continuara y la modelo reaccionó con emoción al ver las imágenes: “La fuerza que estoy haciendo para no llorar, la llorona número 1”.

PUBLICIDAD

Con la voz quebrada, Anderson agradeció la oportunidad que recibió en el canal y en la producción. “No tengo más que palabras de agradecimiento por esta oportunidad y por el lugar que me dieron”, expresó. Sobre su paso por el ciclo, sostuvo: “Fue una experiencia súper positiva, tanto en lo personal como en lo profesional”.

La panelista también destacó el vínculo que construyó con quienes compartieron el programa. “Quiero agradecer a mis compañeros de panel que los quiero tanto. Son súper profesionales y aprendí muchísimo de todos ustedes. Me integraron con muchísimo cariño todos estos meses”, afirmó.

PUBLICIDAD

La modelo compartió su angustia al aire por la situación que vive con un hombre desde hace varios años. El contundente pedido de la conductora (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

Al dirigirse a Lozano, Anderson remarcó el acompañamiento que recibió durante su incorporación al equipo. “Además de ser una grandísima conductora, siempre tuviste una mirada, una palabra o un gesto para mí. Sos súper generosa y espero que esta amistad que logramos acá perdure, porque te quiero mucho”, manifestó.

Luego extendió su agradecimiento al personal técnico y de producción. “A toda la gente de producción, detrás de cámara y control, que no voy a nombrar uno por uno porque son tantos que tengo miedo de olvidarme, siempre me sentí muy acompañada y querida por todos ustedes”, señaló.

Antes de dejar el estudio, Evangelina Anderson cerró su despedida con una frase que provocó gritos entre sus compañeros: “Los quiero mucho y espero que me inviten, porque quiero hablar cuando conozca a mi próxima pareja”.

Primer plano de Evangelina Anderson con cabello rubio liso, ojos azules, un micrófono cerca de su mejilla y un collar en el cuello, en un estudio
Evangelina Anderson se despidió del programa de Vero Lozano tras varios meses de participación en el ciclo de Telefe

Una semana antes de su despedida, Evangelina Anderson contó al aire que atravesaba una situación de acoso y que, junto con sus abogados, preparaba una denuncia contra un hombre identificado como Fernando. Según relató, esa persona la contactaba a través de redes sociales y también la seguía en los lugares que frecuentaba, una situación que la llevó a cambiar la puerta por la que salía de Telefe.

El tema surgió mientras el programa analizaba el caso de Sofía Gonet, conocida como La Reini, y las amenazas que recibió Homero Pettinato. Anderson vinculó lo ocurrido con su propia experiencia y se refirió al límite entre la admiración y las conductas invasivas. “Me pasa con este tema que siento que el fanatismo nace de algo bueno, que es la admiración, la idealización y uno lo toma como algo positivo. El tema es cuando eso pasa de la admiración de una persona a una obsesión y pensar que tiene derecho en la vida del famoso”, planteó.

La modelo evitó dar mayores detalles porque el episodio había ocurrido en los meses previos. “Yo tuve una situación similar y no voy a hablar porque es de estos últimos meses. Exactamente lo mismo que a ella me sucedió”, afirmó. Al ser consultada sobre si recibía los mensajes en redes sociales, respondió: “En todo. Estamos justamente con el tema de la denuncia. La entiendo perfectamente a ella porque te asusta”.

Anderson explicó que solicitó asesoramiento legal y que la persona estaba identificada. “Pedí asesoría jurídica y hay que asesorar. Está identificada la persona. Al principio pensás que te admira y no lo ves desde el sentimiento negativo o como algo oscuro”, expresó.

Como ejemplo, recordó que el cronista del ciclo, Heber, recibió mensajes después de grabar junto a ella un video para TikTok. “Cree que por una foto o un autógrafo hay un vínculo. Con decirte que Heber, nuestro cronista, hizo un video en TikTok conmigo y me llegaron mensajes fatales contra él como si fuera mi pareja. Me ponía cosas como ‘¿estás en Miami con él?’. Asusta”, contó.

La modelo señaló que primero bloqueaba las cuentas desde las que recibía los mensajes, aunque esa decisión no interrumpió los contactos. “Yo al principio lo bloqueaba y se hacía mil cuentas más hasta que un día dejé de hacerlo porque me decía ‘te voy a estar esperando en la puerta de Telefe’. Entonces, yo salía por otra puerta acá en el canal”, relató.

Ante una pregunta de Augusto Telias sobre si había recibido amenazas o si temía por su seguridad, Anderson respondió: “Sí, pero no puedo contar mucho”. Vero Lozano le recordó que las cámaras de seguridad del canal y de su domicilio podían resultar útiles para avanzar con la denuncia: “Acá y en tu casa hay cámaras y eso va a servir para hacer la denuncia”.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonCorta Por Lozano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El enojo de Juan Gil Navarro desde el escenario: “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere”

El actor dejó un mensaje al final de la función de Misery y recibió el apoyo de Moria Casán

El enojo de Juan Gil Navarro desde el escenario: “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere”

El tenso ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff: "¿Para eso me trajiste?"

La actriz estuvo como invitada en Perros de la Calle para hablar del show que hace junto a Laura Esquivel en el que reviven la gloria de Patito Feo, pero no pareció pasarla bien

El tenso ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff: "¿Para eso me trajiste?"

Amalia Granata fulminó a Mario Pergolini tras el intento de demoler su historia con Robbie Williams "Mueren por ponerse la tanga"

La legisladora santafesina desmintió al conductor desde Intrusos y explicó que confundió dos visitas distintas de Williams al país

Amalia Granata fulminó a Mario Pergolini tras el intento de demoler su historia con Robbie Williams "Mueren por ponerse la tanga"

Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó

Un gesto simple en Instagram reveló un momento íntimo de la familia Darín. El actor sostuvo a su primer nieto en Buenos Aires, mientras la distancia con España sigue marcando los ritmos de los encuentros

Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó

María Leal y José María Muscari vuelven a trabajar juntos en Ocho mujeres: “Tiene más locura que hace 15 años”

La actriz y el director compartieron detalles del reencuentro con la comedia que regresa a calle Corrientes. Los desafíos de estos tiempos y recuerdos de quienes ya no están

María Leal y José María Muscari vuelven a trabajar juntos en Ocho mujeres: “Tiene más locura que hace 15 años”

AMÉRICA

El zoológico nacional de Cuba cerró sin agua ni electricidad para 1,500 animales, la imagen que resume el colapso de septiembre

El zoológico nacional de Cuba cerró sin agua ni electricidad para 1,500 animales, la imagen que resume el colapso de septiembre

Detienen en Costa Rica a hombre requerido por EE.UU. por presuntos nexos con los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Clan del Golfo

Honduras endurece controles para la venta de cemento: estas son las nuevas reglas

Dos amparos contra el nuevo presidente del Banco de Guatemala obligan a Arévalo a justificar el nombramiento en 48 horas

Honduras: Corte ratifica formal procesamiento contra exgerente de Koriun, Iván Velásquez

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Independiente pierde con el líder Instituto en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

La reacción de Lionel Messi por la goleada del CD Eldense de España después de haberse convertido en su nuevo propietario

El recibimiento a Zidane en el empate de Francia y los golazos de De Bruyne y Lewandoski: las perlitas de la Nations League