Evangelina Anderson se despidió de Cortá por Lozano y dejó una llamativa frase sobre su futuro amoroso

La emoción de Evangelina Anderson en su último programa con Vero Lozano

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Evangelina Anderson se despidió este viernes 2 de octubre del panel de Vero Lozano, luego de varios meses de participación en el ciclo. La modelo había llegado para cubrir un reemplazo de dos semanas tras su paso por MasterChef Celebrity, pero su presencia se extendió mientras avanzaban sus proyectos personales.

La conductora anunció la despedida al comienzo de la emisión. “Hoy es el último programa de Eva”, dijo Vero Lozano antes de que el programa emitiera un resumen de los momentos de Anderson en el panel, que incluyó saludos de sus familiares. Sus compañeros le pidieron que continuara y la modelo reaccionó con emoción al ver las imágenes: “La fuerza que estoy haciendo para no llorar, la llorona número 1”.

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Con la voz quebrada, Anderson agradeció la oportunidad que recibió en el canal y en la producción. “No tengo más que palabras de agradecimiento por esta oportunidad y por el lugar que me dieron”, expresó. Sobre su paso por el ciclo, sostuvo: “Fue una experiencia súper positiva, tanto en lo personal como en lo profesional”.

La panelista también destacó el vínculo que construyó con quienes compartieron el programa. “Quiero agradecer a mis compañeros de panel que los quiero tanto. Son súper profesionales y aprendí muchísimo de todos ustedes. Me integraron con muchísimo cariño todos estos meses”, afirmó.

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La modelo compartió su angustia al aire por la situación que vive con un hombre desde hace varios años. El contundente pedido de la conductora (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

Al dirigirse a Lozano, Anderson remarcó el acompañamiento que recibió durante su incorporación al equipo. “Además de ser una grandísima conductora, siempre tuviste una mirada, una palabra o un gesto para mí. Sos súper generosa y espero que esta amistad que logramos acá perdure, porque te quiero mucho”, manifestó.

Luego extendió su agradecimiento al personal técnico y de producción. “A toda la gente de producción, detrás de cámara y control, que no voy a nombrar uno por uno porque son tantos que tengo miedo de olvidarme, siempre me sentí muy acompañada y querida por todos ustedes”, señaló.

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Antes de dejar el estudio, Evangelina Anderson cerró su despedida con una frase que provocó gritos entre sus compañeros: “Los quiero mucho y espero que me inviten, porque quiero hablar cuando conozca a mi próxima pareja”.

Evangelina Anderson se despidió del programa de Vero Lozano tras varios meses de participación en el ciclo de Telefe

Una semana antes de su despedida, Evangelina Anderson contó al aire que atravesaba una situación de acoso y que, junto con sus abogados, preparaba una denuncia contra un hombre identificado como Fernando. Según relató, esa persona la contactaba a través de redes sociales y también la seguía en los lugares que frecuentaba, una situación que la llevó a cambiar la puerta por la que salía de Telefe.

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El tema surgió mientras el programa analizaba el caso de Sofía Gonet, conocida como La Reini, y las amenazas que recibió Homero Pettinato. Anderson vinculó lo ocurrido con su propia experiencia y se refirió al límite entre la admiración y las conductas invasivas. “Me pasa con este tema que siento que el fanatismo nace de algo bueno, que es la admiración, la idealización y uno lo toma como algo positivo. El tema es cuando eso pasa de la admiración de una persona a una obsesión y pensar que tiene derecho en la vida del famoso”, planteó.

La modelo evitó dar mayores detalles porque el episodio había ocurrido en los meses previos. “Yo tuve una situación similar y no voy a hablar porque es de estos últimos meses. Exactamente lo mismo que a ella me sucedió”, afirmó. Al ser consultada sobre si recibía los mensajes en redes sociales, respondió: “En todo. Estamos justamente con el tema de la denuncia. La entiendo perfectamente a ella porque te asusta”.

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Anderson explicó que solicitó asesoramiento legal y que la persona estaba identificada. “Pedí asesoría jurídica y hay que asesorar. Está identificada la persona. Al principio pensás que te admira y no lo ves desde el sentimiento negativo o como algo oscuro”, expresó.

Como ejemplo, recordó que el cronista del ciclo, Heber, recibió mensajes después de grabar junto a ella un video para TikTok. “Cree que por una foto o un autógrafo hay un vínculo. Con decirte que Heber, nuestro cronista, hizo un video en TikTok conmigo y me llegaron mensajes fatales contra él como si fuera mi pareja. Me ponía cosas como ‘¿estás en Miami con él?’. Asusta”, contó.

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La modelo señaló que primero bloqueaba las cuentas desde las que recibía los mensajes, aunque esa decisión no interrumpió los contactos. “Yo al principio lo bloqueaba y se hacía mil cuentas más hasta que un día dejé de hacerlo porque me decía ‘te voy a estar esperando en la puerta de Telefe’. Entonces, yo salía por otra puerta acá en el canal”, relató.

Ante una pregunta de Augusto Telias sobre si había recibido amenazas o si temía por su seguridad, Anderson respondió: “Sí, pero no puedo contar mucho”. Vero Lozano le recordó que las cámaras de seguridad del canal y de su domicilio podían resultar útiles para avanzar con la denuncia: “Acá y en tu casa hay cámaras y eso va a servir para hacer la denuncia”.

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