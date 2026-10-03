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Jimena Barón compartió los primeros días de Lucy, la perrita que adoptó: "Te enamoras instantáneamente"

La actriz conoció a la perra durante las grabaciones de su nueva serie y tomó la decisión de llevarla a su hogar y convertirla en parte de la familia

La cantante tomó la decisión de adoptar a la perra que trabajó con ella en su nueva serie (Video: Instagram)
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Jimena Barón volvió a la actuación con El amor es otra cosa, una serie para una plataforma de streaming en la que comparte elenco con Cande Vetrano, su compañera de aquellos años en Casi Ángeles. El proyecto llegó con una historia imprevista: durante el rodaje, Barón terminó adoptando a una de las perras que forman parte de la ficción.

La serie sigue a tres mujeres que se conocen a raíz de un accidente con sus perros y que, a lo largo de la trama, descubren qué lugar ocupan el amor y la libertad en sus vidas. Esa premisa convirtió al set en un espacio habitado por varios animales durante los días de grabación, lo que terminó por cambiar los planes de la actriz.

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Antes de que comenzara el rodaje, Barón había dejado en claro su postura: no estaba en sus planes llevarse a casa a ninguno de los perros con los que trabajaría. Esa decisión se sostuvo hasta que apareció Lucy. La actriz narró el episodio completo en el pie de foto de una publicación: “Estás en una serie donde hay muchos perritos. Un día vas a grabar y te enamoras instantáneamente de una perra”.

Un perro mestizo de pelaje marrón y un perro de raza pug permanecen de pie sobre un piso de cemento
La perrita de llama Lucy y tiene un año y medio
Una mujer con chaqueta de jean sostiene un paraguas negro abierto frente a la cámara en un campo verde
Jimena la conoció durante las grabaciones y fue amor a primera vista
Vista posterior de la cabeza de un perro de pelaje castaño mirando por la ventanilla de un automóvil hacia una carretera
"Le sacás una foto y se la mandas a tu marido en modo de consulta"; escribió Barón en el pie de foto de la publicación

El proceso fue tan rápido como determinante. “Le sacás una foto y se la mandás a tu marido en modo consulta. Hay entusiasmo”, escribió Barón sobre el mensaje que le envió a Matías Palleiro, su pareja, en el momento en que vio a la perra por primera vez en el set. La respuesta del otro lado fue alentadora, y la actriz dio el siguiente paso: “Preguntás por la perra y te dicen que está en adopción”.

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Al día siguiente, cuando volvió a filmar, todo ya estaba resuelto: “Al día siguiente volvés a grabar y no solo le consultaron a la dueña de la perra y aceptó la adopción sino que ya te la podés llevar a tu casa”. El viaje de regreso quedó registrado en una de las imágenes de la publicación, que muestra a Lucy asomada por la ventanilla del auto. “Llegamos a casa”, describió Barón sobre ese momento.

La llegada al hogar trajo algunas incertidumbres. La principal era la reacción de Torino, el otro perro de la familia: “Torino nos daba miedo pues es muy territorial, pero la acepta sin mucha vuelta”, contó la actriz. La integración se completó con el resto de los miembros de la casa. “Arturo tiene una compañera más o menos de su tamaño”, escribió Barón sobre el vínculo que se formó entre Lucy y su hijo menor.

Un niño sentado en un suelo de baldosas rojas extiende sus manos hacia un perro de pelaje marrón y beige echado junto a él
El tierno momento de Lucy con Arturo, el hijo menor de la pareja
Vista desde arriba de un niño con chaqueta de camuflaje que toca a un perro marrón sobre un piso cubierto con cartones de obra
"Nació el mismo día que mi hermana Isabel", detalló la cantante acerca del nuevo mimebro de la familia
Un gato de pelaje naranja y blanco sobre las piernas de una persona y un perro echado en un piso de baldosas rojas
Torino, el gato de la familia, al princpio reaccionó con desconfianza a la llegada de Lucy

“Se llama Lucy, tiene 1 año y medio y nació el mismo día que mi hermana Isabel”, precisó la actriz. “Es de piscis, se porta bárbaro y es como si perteneciera a esta casa con total obviedad”, agregó. En los primeros días, la perra encontró su lugar en cada rincón: “Duerme con nosotros, con Arturo, con Torino. Momo enloquecido”. Palleiro también quedó prendado: “Matías se la lleva a trabajar como si fuera una muñeca. Ama el auto también”, relató Barón.

El cierre del relato marcó la velocidad con la que se desarrolló todo: “Todo esto en 48 hs”. Barón cerró su publicación con una reflexión sobre lo inesperado del episodio: “La vida no deja de sorprenderme y también celebro dejarme sorprender por la vida. Bienvenida Lucy”.

Un niño recostado en una almohada junto a un perro de pelaje castaño durmiendo sobre una cama estampada
La perrita y el pequeño duermen juntos
Un perro marrón pequeño recostado sobre una alfombra circular clara junto a unas botas negras y un transportín de mascotas
Lucy no tardó en adaptarse a la rutina familiar y descansa sobre una alfombra dentro del hogar de la artista
Un perro de pelaje claro con arnés rojo camina sobre el césped cerca de plantas con hojas grandes
Lucy ya fue a conocer la propiedad que compró la pareja (Instagram)

Palleiro respondió al posteo con una frase breve: “La reina madre y la princesa”. En los comentarios, Barón sumó un agregado con humor sobre lo que pasó en el set aquel día: “Cuando salga la serie les voy a poder contar qué filmamos el día que la adopté. Todo terminó en mi sesión de terapia por supuesto, con mi psicóloga haciéndose una parrillada junto a Freud”.

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Jimena BarónMatías PalleiroMomoArturoCande Vetrano

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