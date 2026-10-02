Wanda Nara sorprendió a Virginia Lago con su famoso postre: "Me salió divina"

La conductora visitó el programa de la histórica presentadora y le llevó su plato estrella (Video: Historias del Corazón-Telefe)

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Wanda Nara tuvo una aparición especial en Historias del Corazón, el ciclo conducido por Virginia Lago que se consolidó como un clásico de la televisión argentina antes de que Avenida Brasil ocupara su lugar en la grilla. La visita combinó un breve pasaje de ficción con un encuentro distendido en el que la empresaria habló, además, de su rol en la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

La escena arrancó con el tono propio del programa. Sonó un timbre, Lagos preguntó sorprendida qué hacía su visita ahí, y Nara entró al personaje sin dudar. “Vine a hablar contigo de mujer a mujer”, le dijo, a lo que la conductora respondió con una réplica de telenovela: “Jorgito ya no vive más en esta casa”. Nara escaló la ficción: “Seguro que en algún lado lo tenés. Sos siempre la misma mentirosa”. Una carcajada de Lago fue la señal de que el sketch había terminado.

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A partir de ahí, el tono cambió por completo. “Hola, hermosa”, la saludó Lago, y le dijo que estaba “divina como siempre”. Nara, por su parte, recorrió el set con evidente entusiasmo. “Qué lindo estar en tu casita, Vicky. Me encanta”, le expresó. “Parece de un cuento esta casita, estar adentro es rarísimo, me encanta”, añadió.

La visita incluyó un gesto que Nara ya convirtió en costumbre: llegó con una torta de manzana de elaboración propia, la receta familiar que ha mencionado en reiteradas oportunidades como uno de sus platos de cabecera. “¿Cómo voy a venir a tu casa con las manos vacías?”, justificó. Virginia la reconoció de inmediato: “La hacías vos riquísima”, le dijo al recibir el postre. Nara contó cómo le había salido la preparación: “Me salió divina. Mira que a veces me sale quemada, pero me salió preciosa”, dijo entre risas.

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La conductora estuvo como invitada en el programa de Virginia Lago e hizo un repaso por la nueva temporada del reality (Video: Historias del Corazó-Telefe)

Esta torta de manzana no es nueva en el repertorio culinario de la empresaria, durante la temporada anterior del reality de cocina que conduce contó que con esa receta fue que conquistó a Mauro Icardi en su momento y es la gran favorita de la familia.

Después del encuentro en el set, la conversación derivó hacia la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Lago le pidió detalles del certamen, que según Nara ya había salido a la luz esa semana. “Esta semana arrancamos”, confirmó, y describió el perfil del grupo de concursantes: “Es un grupo complicado. Llegaron con mucho miedo, muy asustados, con muchas ganas de sorprender al jurado, un poco rebeldes”. Ante la consulta de su anfitriona sobre la edad de los participantes, Nara aclaró que la formación es variada. “Hay de todo. Hay futbolista, cantante, actriz”, enumeró.

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El momento en que Wanda Nara sorprendió a Virginia Lago con su tarta

La conductora detalló que el nivel de exigencia del jurado generó dificultades desde el arranque. “El jurado arrancó con un nivel muy alto”, describió, y reveló que en más de una oportunidad intervino para moderarlo: “Les digo: ‘Pero chicos, realmente, esto terminaba la competencia con este tipo de pruebas. No podemos arrancar así porque se van frustrados a sus casas’”. Como ejemplo citó la primera semana del certamen, cuando los participantes debieron amasar pastas frente al jurado. “No es lo mismo hacer como hacés vos tu guisito en tu casa que acá que te están juzgando, te están mirando”, explicó.

Lago admitió que no se animaría a pasar por esa experiencia. “Yo no lo podría hacer eso”, dijo, aunque terminó cediendo ante la insistencia de Nara: “Después voy a ir un día, voy a ir. Pero vos tenés que estar al lado mío”. Nara le aseguró que acompaña de cerca a quienes participan. “Yo estoy siempre al lado de los invitados o de los participantes, también los trato de contener un poco”, explicó. Sobre la reacción de los concursantes frente a las devoluciones, cerró con una definición directa: “Se enojan, se enojan mucho, se lo toman muy personal”.

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