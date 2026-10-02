Teleshow

Wanda Nara sorprendió a Virginia Lago con su famoso postre: "Me salió divina"

La conductora estuvo en Historias del Corazón y agasajo a la histórica presentadora con su clásica torta de manzana

La conductora visitó el programa de la histórica presentadora y le llevó su plato estrella (Video: Historias del Corazón-Telefe)
Guardar

Wanda Nara tuvo una aparición especial en Historias del Corazón, el ciclo conducido por Virginia Lago que se consolidó como un clásico de la televisión argentina antes de que Avenida Brasil ocupara su lugar en la grilla. La visita combinó un breve pasaje de ficción con un encuentro distendido en el que la empresaria habló, además, de su rol en la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

La escena arrancó con el tono propio del programa. Sonó un timbre, Lagos preguntó sorprendida qué hacía su visita ahí, y Nara entró al personaje sin dudar. “Vine a hablar contigo de mujer a mujer”, le dijo, a lo que la conductora respondió con una réplica de telenovela: “Jorgito ya no vive más en esta casa”. Nara escaló la ficción: “Seguro que en algún lado lo tenés. Sos siempre la misma mentirosa”. Una carcajada de Lago fue la señal de que el sketch había terminado.

PUBLICIDAD

A partir de ahí, el tono cambió por completo. “Hola, hermosa”, la saludó Lago, y le dijo que estaba “divina como siempre”. Nara, por su parte, recorrió el set con evidente entusiasmo. “Qué lindo estar en tu casita, Vicky. Me encanta”, le expresó. “Parece de un cuento esta casita, estar adentro es rarísimo, me encanta”, añadió.

La visita incluyó un gesto que Nara ya convirtió en costumbre: llegó con una torta de manzana de elaboración propia, la receta familiar que ha mencionado en reiteradas oportunidades como uno de sus platos de cabecera. “¿Cómo voy a venir a tu casa con las manos vacías?”, justificó. Virginia la reconoció de inmediato: “La hacías vos riquísima”, le dijo al recibir el postre. Nara contó cómo le había salido la preparación: “Me salió divina. Mira que a veces me sale quemada, pero me salió preciosa”, dijo entre risas.

PUBLICIDAD

La conductora estuvo como invitada en el programa de Virginia Lago e hizo un repaso por la nueva temporada del reality (Video: Historias del Corazó-Telefe)

Esta torta de manzana no es nueva en el repertorio culinario de la empresaria, durante la temporada anterior del reality de cocina que conduce contó que con esa receta fue que conquistó a Mauro Icardi en su momento y es la gran favorita de la familia.

Después del encuentro en el set, la conversación derivó hacia la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Lago le pidió detalles del certamen, que según Nara ya había salido a la luz esa semana. “Esta semana arrancamos”, confirmó, y describió el perfil del grupo de concursantes: “Es un grupo complicado. Llegaron con mucho miedo, muy asustados, con muchas ganas de sorprender al jurado, un poco rebeldes”. Ante la consulta de su anfitriona sobre la edad de los participantes, Nara aclaró que la formación es variada. “Hay de todo. Hay futbolista, cantante, actriz”, enumeró.

Virginia Lago sostiene un plato de vidrio con una tarta frente a Wanda Nara, ambas vestidas con prendas blancas cerca de una ventana.
El momento en que Wanda Nara sorprendió a Virginia Lago con su tarta

La conductora detalló que el nivel de exigencia del jurado generó dificultades desde el arranque. “El jurado arrancó con un nivel muy alto”, describió, y reveló que en más de una oportunidad intervino para moderarlo: “Les digo: ‘Pero chicos, realmente, esto terminaba la competencia con este tipo de pruebas. No podemos arrancar así porque se van frustrados a sus casas’”. Como ejemplo citó la primera semana del certamen, cuando los participantes debieron amasar pastas frente al jurado. “No es lo mismo hacer como hacés vos tu guisito en tu casa que acá que te están juzgando, te están mirando”, explicó.

Lago admitió que no se animaría a pasar por esa experiencia. “Yo no lo podría hacer eso”, dijo, aunque terminó cediendo ante la insistencia de Nara: “Después voy a ir un día, voy a ir. Pero vos tenés que estar al lado mío”. Nara le aseguró que acompaña de cerca a quienes participan. “Yo estoy siempre al lado de los invitados o de los participantes, también los trato de contener un poco”, explicó. Sobre la reacción de los concursantes frente a las devoluciones, cerró con una definición directa: “Se enojan, se enojan mucho, se lo toman muy personal”.

Temas Relacionados

Wanda NaraVirginia LagoMasterChef CelebrityHistorias Del Corazon

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El enojo de Juan Gil Navarro desde el escenario: “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere”

El actor dejó un mensaje al final de la función de Misery y recibió el apoyo de Moria Casán

El enojo de Juan Gil Navarro desde el escenario: “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere”

El tenso ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff: "¿Para eso me trajiste?"

La actriz estuvo como invitada en Perros de la Calle para hablar del show que hace junto a Laura Esquivel en el que reviven la gloria de Patito Feo, pero no pareció pasarla bien

El tenso ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff: "¿Para eso me trajiste?"

Amalia Granata fulminó a Mario Pergolini tras el intento de demoler su historia con Robbie Williams "Mueren por ponerse la tanga"

La legisladora santafesina desmintió al conductor desde Intrusos y explicó que confundió dos visitas distintas de Williams al país

Amalia Granata fulminó a Mario Pergolini tras el intento de demoler su historia con Robbie Williams "Mueren por ponerse la tanga"

Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó

Un gesto simple en Instagram reveló un momento íntimo de la familia Darín. El actor sostuvo a su primer nieto en Buenos Aires, mientras la distancia con España sigue marcando los ritmos de los encuentros

Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó

María Leal y José María Muscari vuelven a trabajar juntos en Ocho mujeres: “Tiene más locura que hace 15 años”

La actriz y el director compartieron detalles del reencuentro con la comedia que regresa a calle Corrientes. Los desafíos de estos tiempos y recuerdos de quienes ya no están

María Leal y José María Muscari vuelven a trabajar juntos en Ocho mujeres: “Tiene más locura que hace 15 años”

AMÉRICA

El zoológico nacional de Cuba cerró sin agua ni electricidad para 1,500 animales, la imagen que resume el colapso de septiembre

El zoológico nacional de Cuba cerró sin agua ni electricidad para 1,500 animales, la imagen que resume el colapso de septiembre

Detienen en Costa Rica a hombre requerido por EE.UU. por presuntos nexos con los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Clan del Golfo

Honduras endurece controles para la venta de cemento: estas son las nuevas reglas

Dos amparos contra el nuevo presidente del Banco de Guatemala obligan a Arévalo a justificar el nombramiento en 48 horas

Honduras: Corte ratifica formal procesamiento contra exgerente de Koriun, Iván Velásquez

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Independiente pierde con el líder Instituto en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

La reacción de Lionel Messi por la goleada del CD Eldense de España después de haberse convertido en su nuevo propietario

El recibimiento a Zidane en el empate de Francia y los golazos de De Bruyne y Lewandoski: las perlitas de la Nations League