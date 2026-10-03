El viaje de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina por París tras la Maratón de Berlín: la reacción de la China Suárez

Así fue el viaje de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina por París tras la Maratón de Berlín (Instagram)

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Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina, la hija del actor con la China Suárez, compartieron un extenso álbum de fotografías de su paso por París, que combina escenas de pareja frente a los monumentos más emblemáticos de la ciudad con recorridos gastronómicos y postales nocturnas junto al Moulin Rouge.

El viaje llegó después de un logro personal de Cabré: cruzar la meta de la Maratón de Berlín y conseguir una distinción deportiva que había buscado durante ocho años. Tras ese desafío, la familia entera se trasladó a la capital francesa para recorrerla durante varios días.

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La Torre Eiffel concentra la mayor parte del material publicado por Pardo. El monumento aparece fotografiado desde ángulos distintos: entre árboles, enmarcado por edificios de piedra clara y al final de calles estrechas del barrio. En una de las postales diurnas, Cabré y Pardo se abrazan frente a la estructura; ella con un corsé blanco con cordones y jeans, él con una remera rosa de mangas cortas.

En otra toma, los dos aparecen de espaldas, tomados de la mano, con la torre como telón de fondo. Hay también una imagen en la que se besan frente al monumento, con Pardo sosteniendo el rostro de Cabré, y otra en la que él se inclina para darle un beso en la mejilla mientras ella mira hacia la cámara.

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Este viaje sirvió como unas pequeñas vacacines antes de regresar al teatro

Pardo y Cabré frente a la fuente de Médici

A lluvía típica de está etapa del año no frenaron a la familia

Rufina fue la encargada de sacar las fotos durante el viaje

El álbum también documenta el lado nocturno de la ciudad. Una fotografía muestra a la pareja sonriente frente al Moulin Rouge, con las aspas iluminadas del cabaret y el movimiento de autos y peatones alrededor. En otra serie de postales nocturnas, la Torre Eiffel aparece iluminada en tonos violeta y fucsia. Cabré y Pardo posan abrazados con gorros negros de la marca Kangol: él con un buzo oscuro con un logo blanco en el pecho, ella con las trenzas que se repiten en varias imágenes del recorrido. La toma fue registrada como selfie, con ambos mirando directo a cámara.

Pardo también protagoniza varias escenas en solitario. Posa bajo la estructura metálica de la torre, con la mirada hacia arriba y los árboles rodeando la escena, y en una calle angosta con los anteojos apoyados sobre la cabeza y el mismo corsé blanco de otras fotografías. Frente al Arco de Triunfo, luce el cabello suelto y una prenda blanca sin breteles, con los relieves y las columnas del monumento detrás.

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El álbum suma además un retrato nocturno en el que gira la cabeza hacia atrás con la boca abierta, mientras la torre se despliega en vertical por el encuadre inclinado de la toma, y otra imagen en la que posa sola frente a la estructura iluminada en rosa, con el gorro negro, campera de cuero y labios pintados de rojo.

El recorrido incluyó paradas gastronómicas en el centro histórico. Una fotografía capta a Pardo y a otra persona en la terraza de un café decorado con flores rojas, blancas y rosadas, entre sombrillas del mismo color. En esa misma terraza aparece Rufina, sentada junto a Pardo con una cámara pequeña en las manos, mientras sobre la mesa hay vasos, una botella y otros elementos del servicio. El álbum suma además una escena de desayuno: croissants, una bebida fría coronada con crema y caramelo, una taza de café con leche y un plato con galleta con chips de chocolate.

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Corset color blanco, jean y anteojos de sol fueron los elegidos por la bailarina

Rocío posó de noche frente a la Torre Eiffel de noche

Rufina acompañó a su padre en uno de los momentos más importantes de su carrera como runner

La romántica foto de la pareja en el lugar más icónico de París

Entre las postales urbanas se destacan las fachadas de distintos locales parisinos. Una de ellas muestra el frente de Le Bouchon, con su terraza repleta de comensales, bicicletas estacionadas sobre la vereda y un toldo cubierto de flores. Otra retrata la esquina de Le Voltigeur, con su cartel dorado sobre un toldo color crema, peluches asomados en las ventanas del edificio y una figura con disfraz blanco y rojo que se distingue entre los transeúntes bajo la lluvia. Pardo también fotografió edificios residenciales de arquitectura clásica, con ventanas altas, balcones de hierro forjado y detalles ornamentales en las fachadas, y un edificio con macetas en las barandas, captado desde la calle entre el follaje de los árboles.

Cabré tiene también su propio espacio en las imágenes urbanas: en una postal camina junto a dos autos antiguos estacionados, uno amarillo y otro rojo, vestido con remera negra, pantalón oscuro y zapatillas; en otra, avanza bajo una galería de arcos de piedra. El actor también aparece junto a Rufina frente al Moulin Rouge, los dos abrazados con el cartel luminoso del cabaret y el molino rojo encendido detrás.

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Otra postal ubica a la pareja en los Jardines de Luxemburgo, de pie frente a la fuente Medici. Pardo lleva el gorro negro, anteojos de sol y campera de cuero; Cabré, remera negra. Alrededor, árboles de gran altura, macetas con flores y otros visitantes sentados junto al espejo de agua completan la escena, captada en pleno día.

La foto que le sacó Rufina a su papá y a su esposa con la Torre Eiffel de fondo

Este viaje se dio luego de que Nicolás corriera en la maratón de Berlín

Pardo y Rufina en un clásico café parisino

Rocío y Nicolás se abrazan frente al cabaret Moulin Rouge (Instagram)

El álbum cierra con una imagen de Pardo y Rufina en una calle empedrada, frente a la pastelería Yann Couvreur. Las dos aparecen de perfil, riendo bajo la lluvia, con los adoquines mojados y los andamios de un edificio en refacción como fondo de la escena.

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Entre quienes reaccionaron a la publicación apareció María Eugenia “China” Suárez, expareja de Cabré y madre de Rufina. La actriz le dejó un “me gusta” a la galería, un gesto que no pasó desapercibido y que fue leído como una muestra de buena onda con su ex y con Pardo.