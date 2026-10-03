Teleshow

El viaje de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina por París tras la Maratón de Berlín: la reacción de la China Suárez

El matrimonio y la pequeña eligieron la capital francesa para descansar luego de la carrera y compartieron las fotos de sus días

Una mujer y una niña se toman una foto nocturna frente a la Torre Eiffel iluminada de rojo
Así fue el viaje de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina por París tras la Maratón de Berlín (Instagram)
Guardar

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina, la hija del actor con la China Suárez, compartieron un extenso álbum de fotografías de su paso por París, que combina escenas de pareja frente a los monumentos más emblemáticos de la ciudad con recorridos gastronómicos y postales nocturnas junto al Moulin Rouge.

El viaje llegó después de un logro personal de Cabré: cruzar la meta de la Maratón de Berlín y conseguir una distinción deportiva que había buscado durante ocho años. Tras ese desafío, la familia entera se trasladó a la capital francesa para recorrerla durante varios días.

PUBLICIDAD

La Torre Eiffel concentra la mayor parte del material publicado por Pardo. El monumento aparece fotografiado desde ángulos distintos: entre árboles, enmarcado por edificios de piedra clara y al final de calles estrechas del barrio. En una de las postales diurnas, Cabré y Pardo se abrazan frente a la estructura; ella con un corsé blanco con cordones y jeans, él con una remera rosa de mangas cortas.

En otra toma, los dos aparecen de espaldas, tomados de la mano, con la torre como telón de fondo. Hay también una imagen en la que se besan frente al monumento, con Pardo sosteniendo el rostro de Cabré, y otra en la que él se inclina para darle un beso en la mejilla mientras ella mira hacia la cámara.

PUBLICIDAD

Un hombre y una mujer se toman una foto en primer plano con la Torre Eiffel iluminada de morado en el fondo
Este viaje sirvió como unas pequeñas vacacines antes de regresar al teatro
Una mujer con boina y gafas de sol y un hombre con camiseta negra posan frente a un estanque y una fuente monumental rodeada de árboles
Pardo y Cabré frente a la fuente de Médici
Una mujer con gorra amarilla y una niña sonríen en una calle mojada con locales de fondo
A lluvía típica de está etapa del año no frenaron a la familia
Una mujer rubia con un top blanco posa en una calle entre edificios con la Torre Eiffel al fondo
Rufina fue la encargada de sacar las fotos durante el viaje

El álbum también documenta el lado nocturno de la ciudad. Una fotografía muestra a la pareja sonriente frente al Moulin Rouge, con las aspas iluminadas del cabaret y el movimiento de autos y peatones alrededor. En otra serie de postales nocturnas, la Torre Eiffel aparece iluminada en tonos violeta y fucsia. Cabré y Pardo posan abrazados con gorros negros de la marca Kangol: él con un buzo oscuro con un logo blanco en el pecho, ella con las trenzas que se repiten en varias imágenes del recorrido. La toma fue registrada como selfie, con ambos mirando directo a cámara.

Pardo también protagoniza varias escenas en solitario. Posa bajo la estructura metálica de la torre, con la mirada hacia arriba y los árboles rodeando la escena, y en una calle angosta con los anteojos apoyados sobre la cabeza y el mismo corsé blanco de otras fotografías. Frente al Arco de Triunfo, luce el cabello suelto y una prenda blanca sin breteles, con los relieves y las columnas del monumento detrás.

El álbum suma además un retrato nocturno en el que gira la cabeza hacia atrás con la boca abierta, mientras la torre se despliega en vertical por el encuadre inclinado de la toma, y otra imagen en la que posa sola frente a la estructura iluminada en rosa, con el gorro negro, campera de cuero y labios pintados de rojo.

El recorrido incluyó paradas gastronómicas en el centro histórico. Una fotografía capta a Pardo y a otra persona en la terraza de un café decorado con flores rojas, blancas y rosadas, entre sombrillas del mismo color. En esa misma terraza aparece Rufina, sentada junto a Pardo con una cámara pequeña en las manos, mientras sobre la mesa hay vasos, una botella y otros elementos del servicio. El álbum suma además una escena de desayuno: croissants, una bebida fría coronada con crema y caramelo, una taza de café con leche y un plato con galleta con chips de chocolate.

Una mujer con corsé blanco posa en una calle entre dos edificios altos, con la Torre Eiffel al fondo
Corset color blanco, jean y anteojos de sol fueron los elegidos por la bailarina
Una mujer con gorra negra y chaqueta de cuero sonríe de noche frente a la Torre Eiffel iluminada de rosa
Rocío posó de noche frente a la Torre Eiffel de noche
Un hombre y una joven abrazados y sonrientes posan en una calle nocturna delante del molino rojo e iluminado del Moulin Rouge
Rufina acompañó a su padre en uno de los momentos más importantes de su carrera como runner
Una mujer de espaldas apoyada sobre el hombro de un hombre mientras observan la Torre Eiffel desde un parque
La romántica foto de la pareja en el lugar más icónico de París

Entre las postales urbanas se destacan las fachadas de distintos locales parisinos. Una de ellas muestra el frente de Le Bouchon, con su terraza repleta de comensales, bicicletas estacionadas sobre la vereda y un toldo cubierto de flores. Otra retrata la esquina de Le Voltigeur, con su cartel dorado sobre un toldo color crema, peluches asomados en las ventanas del edificio y una figura con disfraz blanco y rojo que se distingue entre los transeúntes bajo la lluvia. Pardo también fotografió edificios residenciales de arquitectura clásica, con ventanas altas, balcones de hierro forjado y detalles ornamentales en las fachadas, y un edificio con macetas en las barandas, captado desde la calle entre el follaje de los árboles.

Cabré tiene también su propio espacio en las imágenes urbanas: en una postal camina junto a dos autos antiguos estacionados, uno amarillo y otro rojo, vestido con remera negra, pantalón oscuro y zapatillas; en otra, avanza bajo una galería de arcos de piedra. El actor también aparece junto a Rufina frente al Moulin Rouge, los dos abrazados con el cartel luminoso del cabaret y el molino rojo encendido detrás.

Otra postal ubica a la pareja en los Jardines de Luxemburgo, de pie frente a la fuente Medici. Pardo lleva el gorro negro, anteojos de sol y campera de cuero; Cabré, remera negra. Alrededor, árboles de gran altura, macetas con flores y otros visitantes sentados junto al espejo de agua completan la escena, captada en pleno día.

Un hombre besa en la mejilla a una mujer en una calle flanqueada por edificios con la Torre Eiffel al fondo
La foto que le sacó Rufina a su papá y a su esposa con la Torre Eiffel de fondo
Un hombre camina entre un automóvil amarillo y uno rojo frente a un edificio antiguo con arcos de piedra
Este viaje se dio luego de que Nicolás corriera en la maratón de Berlín
Dos personas están sentadas a la mesa de la terraza de un café al aire libre decorado con flores rojas y blancas
Pardo y Rufina en un clásico café parisino
Un hombre y una mujer sonrientes se abrazan de noche en la calle frente a la fachada iluminada del cabaret Moulin Rouge
Rocío y Nicolás se abrazan frente al cabaret Moulin Rouge (Instagram)

El álbum cierra con una imagen de Pardo y Rufina en una calle empedrada, frente a la pastelería Yann Couvreur. Las dos aparecen de perfil, riendo bajo la lluvia, con los adoquines mojados y los andamios de un edificio en refacción como fondo de la escena.

Entre quienes reaccionaron a la publicación apareció María Eugenia “China” Suárez, expareja de Cabré y madre de Rufina. La actriz le dejó un “me gusta” a la galería, un gesto que no pasó desapercibido y que fue leído como una muestra de buena onda con su ex y con Pardo.

Temas Relacionados

Nicolás CabréRocío PardoRufinaChina SuárezEugenia SuárezParís

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El último adiós a Ricardo Soulé: el velatorio será en Quilmes este viernes y sábado

La familia del fundador de Vox Dei abrió las puertas de la Casa de las Culturas para que sus seguidores puedan despedirlo en el lugar donde todo comenzó para la banda

El último adiós a Ricardo Soulé: el velatorio será en Quilmes este viernes y sábado

El enojo de Juan Gil Navarro desde el escenario: “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere”

El actor dejó un mensaje al final de la función de Misery y recibió el apoyo de Moria Casán

El enojo de Juan Gil Navarro desde el escenario: “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere”

El tenso ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff: "¿Para eso me trajiste?"

La actriz estuvo como invitada en Perros de la Calle para hablar del show que hace junto a Laura Esquivel en el que reviven la gloria de Patito Feo, pero no pareció pasarla bien

El tenso ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff: "¿Para eso me trajiste?"

Amalia Granata fulminó a Mario Pergolini tras el intento de demoler su historia con Robbie Williams "Mueren por ponerse la tanga"

La legisladora santafesina desmintió al conductor desde Intrusos y explicó que confundió dos visitas distintas de Williams al país

Amalia Granata fulminó a Mario Pergolini tras el intento de demoler su historia con Robbie Williams "Mueren por ponerse la tanga"

Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó

Un gesto simple en Instagram reveló un momento íntimo de la familia Darín. El actor sostuvo a su primer nieto en Buenos Aires, mientras la distancia con España sigue marcando los ritmos de los encuentros

Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó

AMÉRICA

Panamá suspende la captura de arenque para proteger la reproducción de la especie

Panamá suspende la captura de arenque para proteger la reproducción de la especie

El presidente Arévalo recorre el terreno donde construirá un hospital oncológico público en la capital

El Salvador: Sube a 5 la cifra de muertes y a 27 los lesionados por grave accidente en Los Chorros

El zoológico nacional de Cuba cerró sin agua ni electricidad para 1,500 animales, la imagen que resume el colapso de septiembre

Detienen en Costa Rica a hombre requerido por EE.UU. por presuntos nexos con los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Clan del Golfo

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

DEPORTES

Boca Juniors vence a Unión y se mantiene en la pelea por la cima de la Tabla Anual

Boca Juniors vence a Unión y se mantiene en la pelea por la cima de la Tabla Anual

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual con la clasificación a las copas internacionales en disputa

Tras la goleada de Instituto, Independiente Rivadavia busca seguir liderando la Tabla Anual ante Gimnasia

La reacción de Lionel Messi por la goleada del CD Eldense de España después de haberse convertido en su nuevo propietario