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Robbie Williams fue distinguido por la Legislatura porteña y prometió que el domingo tocará un clásico de Soda Stereo

El cantante británico recibió la declaración de Huésped de Honor de la Ciudad en el Movistar Arena y sorprendió al público al anunciar que interpretará "De música ligera" en su última fecha en Buenos Aires

Robbie Williams escuchó un pasaje de "De música ligera", de Soda Stereo y prometió tocar el cover el próximo domingo en el Movistar Arena
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El viernes 2 de octubre, el Movistar Arena de Buenos Aires fue escenario de algo que pocas veces ocurre en un recital: un artista internacional detuvo su propio show, desconcertado, para preguntar qué canción estaba cantando el público. Robbie Williams protagonizó ese momento en la segunda de sus tres noches en el estadio porteño y, al conocer la respuesta, hizo una promesa que recorrió las redes sociales en pocas horas.

Antes del espectáculo, además, el cantante británico recibió un reconocimiento formal de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: la Declaración de Huésped de Honor de la Ciudad, entregada en el mismo estadio por representantes del gobierno porteño.

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La Legislatura porteña reconoció al artista antes del show

El acto, también celebrado el viernes 2 de octubre, tuvo lugar en el Movistar Arena y contó con la presencia del legislador porteño Pablo Donati y el Jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, quienes entregaron personalmente la distinción al artista. La iniciativa de la Declaración de Huésped de Honor correspondió a la entonces legisladora Paola Michielotto, mientras que la bandeja protocolar fue un proyecto de autoría de Donati.

“Robbie Williams es un artista enorme, con una trayectoria extraordinaria y muy querido por el público argentino”, dijo Donati durante el encuentro. El legislador destacó que el reconocimiento buscaba agradecerle “tantos años de música y el vínculo tan especial que construyó con nuestro país”.

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Williams recibió la distinción con visible emoción y subrayó el lugar que ocupa Argentina en su carrera. “Argentina es un público especial, uno de los mejores del mundo”, afirmó el cantante ante quienes participaron del acto protocolar.

Robbie Williams distinguido por la Legislatura porteña
El legislador porteño Pablo Donati y el Jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, entregaron las distinciones a Robbie Williams
Robbie Williams distinguido por la Legislatura porteña
Robbie Williams fue distinguido como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires

El momento viral: Williams paró el show por un clásico de Soda Stereo

Horas después, ya en plena actuación, Williams vivió uno de los episodios más inesperados de su visita. En un tramo del show, su banda comenzó a tocar “De música ligera”, el tema más popular de Soda Stereo. El público respondió de inmediato: miles de voces se unieron para corear la letra, llenando el estadio con una canción que Williams claramente no terminaba de reconocer.

Fue entonces cuando el cantante detuvo la música. Visiblemente sorprendido, se dirigió al público y preguntó: “¿Qué es eso?”. La reacción de la audiencia le dio la respuesta, y Williams no tardó en sumarse al entusiasmo colectivo: “Wow, quiero saber qué es esa canción y luego hacer un cover”, dijo. Y antes de continuar con el show, cerró la promesa con una confirmación directa: “Bueno, la vamos a hacer el domingo, ¿ok?”.

El intercambio fue captado por varios asistentes y los videos circularon rápidamente en redes sociales, con miles de comentarios de fans argentinos que celebraron el gesto. “De música ligera” forma parte de Canción animal, el álbum que Soda Stereo publicó en 1990 y que consolidó a la banda liderada por Gustavo Cerati como uno de los grupos más influyentes del rock en español. Laura Cerati y Zeta Bosio, entre otros, replicaron el video del momento en que Robbie Williams hizo la promesa de tocar el tema.

Tres noches con entradas agotadas, después de 20 años

La visita de Williams a Buenos Aires se produce después de dos décadas de ausencia. El artista regresó al país para dar tres recitales con entradas agotadas en el Movistar Arena: el 1 de octubre, el 2 de octubre y el 4 de octubre, todos con inicio a las 21:00. Las funciones forman parte de su nueva era musical y la presentación de su álbum Britpop, con un recorrido por sus grandes éxitos.

Tras el episodio del jueves 1 de octubre —primera noche de la serie— y el del viernes 2, la expectativa sobre si cumplirá su promesa de tocar el clásico de Soda Stereo convirtió la fecha del domingo 4 en la más esperada de su paso por el país. Este sábado, además, se presentará en la rave de la DJ Miss Monique de Mandarine Park, en la Costanera.

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