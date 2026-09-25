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Luck Ra reveló los mensajes que Tiago PZK le envió tras su ruptura de La Joaqui: “Gordito, todo va a estar bien”

El cantante expresó su enojo por la relación entre su exnovia y el artista, a quien consideraba cercano, y sostuvo que esa situación lo llevó a desconfiar de su entorno

La furia de Luck Ra con Tiago PZK tras su relación con La Joaqui
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Ante las versiones de un romance entre Tiago PZK y La Joaqui, Luck Ra habló del vínculo que mantenía con el cantante y explicó por qué está furioso con él. Durante una charla con el streamer Coscu, sostuvo que se sintió expuesto después de su separación y cuestionó las actitudes de quien consideraba su amigo.

El artista aseguró que, tras la ruptura, solo había conversado con dos personas, entre ellas Tiago y Lit. Según relató, estaba en Nueva York cuando se enteró de que la noticia ya era pública.

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Luck Ra contó los mensajes que Tiago PZK le mandaba tras enterarse que se había separado

“Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, ¿qué querés que te diga? Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él. Después, un día me levanté en Nueva York con la noticia de que ya se había hecho público que habíamos cortado y no entendía por qué”.

“Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al car.... Hasta se dijo que nunca fuimos amigos, o algo así. Si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda”, agregó entre risas.

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Luck Ra habló de su amistad con Tiago PZK

El cordobés planteó que no distingue con rigidez entre amistad, compañerismo y vínculo laboral. “No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo”, afirmó.

Coscu interpretó que esa dinámica dependía de la conveniencia de cada momento. “Te lo voy a traducir: es cuando conviene o cuando no conviene, y lo sabemos. Cuando conviene es tu amigo y, cuando no conviene, supongo que no. Pero bueno, ya está, chill, ya fue”, señaló.

Luck Ra contó que recibió mensajes de aliento que luego le generaron malestar. “El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’. Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”.

Luck Ra contó cómo es su vínculo con las mujeres tras su separación: "Me olvidé cómo se chamuyaba"

“Empecé a desconfiar de la gente. Era como: ‘A mí también me pasó, te entiendo más que nadie, es una cagada esto que te está pasando, la gente habla siempre de más’. Después fue su cumpleaños y ya me parecía raro que no me haya invitado. De ahí no lo vi nunca más. Igual le mandé: ‘Amigo, feliz cumple, te quiero mucho’. Después le había mandado otra cosa y saltó esto”, continuó.

El streamer cuestionó que el vínculo sentimental se hubiera dado con alguien de su círculo. “Obvio que es libre, que vaya y haga lo que quiera, pero hacerlo con la persona que te presenté yo, clavarla ahí. Hay mil chabones. Le daría bola a cualquier persona de Argentina. ¿Te vas a meter con la persona que yo te presenté, que estaba conmigo?”, expresó.

El cantante respondió que ambos ya se conocían y dijo que desea que su expareja esté bien. “Ellos igual se conocían de antes, pero, si te soy sincero, desde el primer día solo espero que ella posta sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada”.

Luck Ra desmintió las versiones de su encuentro con mujeres en Ibiza

Sin embargo, manifestó que esperaba otra conducta de parte de Tiago. “Ahora, yo siento que entre los hombres hay cierto código, o por lo menos...”. Ante la consulta de Coscu sobre si esos códigos también debían regir entre parejas y exparejas, Luck Ra aclaró: “Te estoy hablando de mi caso. Yo tampoco lo hubiese hecho. No me hubiese puesto ni me hubiese agarrado a alguna amiga de ellos, te soy sincero”.

También rechazó los rumores sobre una supuesta fiesta con mujeres en Ibiza tras la separación. “No había ninguna sola chica que sea paga ni nada de eso. Todo mentira, amigo, olvidate. Y, a la vez que se había inventado eso, también era como que yo supuestamente había pagado eso y me terminaba chapando a mis amigos por un pucho, ¿me entendés?”.

Finalmente, ante la pregunta de Coscu sobre si recibió mensajes de mujeres después de la ruptura, respondió: “No, no me habló nadie. Tengo una bronca, porque encima me inventan otra novia y eso me saca más las chances de que alguien me hable. Y yo no le hablo a nadie porque me da miedo hablarles a las chicas. Me olvidé completamente de cómo se chamuyaba, amigo. Te lo juro, pa”.

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