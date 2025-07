José María Listorti y Diego Pérez recordaron cómo nació su amistad desde “El insoportable” de Videomatch

“¿Ustedes hace cuánto se conocen? Cuéntenme cómo fue su historia de amor. El flechazo“, comenzó preguntando Juana Viale a José María Listorti y Diego Pérez, invitados a su programa. Allí la recordada dupla del sketch de ”El insoportable" de Videomatch habló de su primer encuentro y la química que los unió desde el principio.

“Año 94. Vamos a una reunión con Claudio Villarruel porque fuimos convocados por Marcelo Tinelli en Uriarte y Nicaragua. Estábamos nosotros dos ahí e Hijitus”, recordó Diego, mientras Listorti asentía. “Nos dijeron que éramos los nuevos talentos del año 94 y yo lo miraba a él y pensaba ‘este tipo con qué va a hacer reír’. Tiene pinta de serio hasta que uno lo conoce un minuto y medio”, contó. “Me dijo que tenía pinta de bancario”, lo corrigió, divertido.

“A Hijitus lo vi y dije ‘este es el Jerry Lewis argentino’. ¿Nosotros qué vamos a hacer acá? Entonces salimos de ahí y tuvimos una hermosa reunión con Claudio porque a Marcelo le había gustado lo que hacíamos”, siguió. Sin embargo, cada uno llevaba su propio camino hasta ese momento.

Diego Maradona junto a José María Listorti y Diego Pérez en "El Insoportable" de Videomatch (Telefe)

El actor de La Sirenita envió a la producción una grabación casera. “Habíamos mandado un video previamente. Era un VHS con una cámara oculta que yo hice en la calle y les gustó. El Chato Prada recibió el video y me tomaron una prueba con las cámaras”, detalló. Mientras que Diego Pérez había llegado por Julián Weich.

“Yo venía de una clase de teatro. En ese entonces no existían los imanes en la heladera y mi vieja me dejaba todos los mensajes en el botón del baño. Ahí me pegaba ‘tenés que pagar la luz’, ‘mañana tenés que pagar el agua’. Esa noche me dijo ‘llamalo a la hora que sea a Julián Weich que tiene algo para vos’. Yo lo conocía a él porque habíamos estudiado juntos con Lito Cruz”, relató Diego.

“Julián ya estaba haciendo Sorpresa y media y me dice ‘¿vos te animás a hacer una cámara oculta? Un amigo mío, el Chato Prada, está tomando pruebas para el nuevo Videomatch’“, pormenorizó. El casting fue exitoso. “Lo vio Claudio Villarruel, después lo vio Tinelli y luego vino la reunión con él. Salimos de la reunión y nos preguntamos en dónde vivíamos. Los dos en Devoto”. recordó Pérez sobre ese encuentro en el que se volvieron juntos en el mismo colectivo.

José María Listorti y Diego Pérez entrevistando a Susana Giménez para el sketch de "El insoportable" (VideoMatch, Telefe)

De esas épocas en las que viajaban juntos a los viejos estudios de Telefe, José María Listorti confesó sus múltiples cábalas. “Vivíamos a seis cuadras y no sabíamos. Lo más gracioso es que nosotros tomamos el 84 que iba de Devoto y de Villa el Parque a Pavón 2444. El viaje era como una hora y pico y lo tomábamos justo cuando arrancaba”, contó el conductor de Este es el show.

“Nos sentamos en la última fila de dos, antes de la puerta, siempre de cábala. Hasta que un día entramos, el colectivo estaba todo vacío y había una señora sentada en nuestro lugar”, comentó, con humor. “Ahí me di cuenta que lo caradura que este. A nosotros no nos conocía ni el loro”, acotó Diego.

“Le dije ‘señora, por favor, ¿se puede correr? Es una cábala que tenemos con él’. La señora se pasó y se fue’“, lanzó, entre risas. En ese momento José María reconoció que es muy supesticioso y que tiene múltiples ritos en sus proyectos laborales, como personales. “Yo soy muy ‘cabalero’. Tengo una rutinita y hasta a veces tengo una cábala de romper la cábala. Es medio loco lo que pasa”, completó, risueño.