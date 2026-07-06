José María Listorti mostró el lado B de las playas en el Mundial: “Es un asco”

El conductor, que viajó por el Mundial, compartió un video en el que mostró el estado del mar (Video: Instagram)

La publicación de José María Listorti sobre su mala experiencia con el sargazo en las playas de Miami Beach se convirtió en un fenómeno viral inesperado. El humorista argentino, que se encontraba en Estados Unidos acompañando a la selección en el Mundial 2026, grabó un video en el que, con tono irónico, mostró la gran cantidad de algas que cubrían la arena y el agua.

“No, es un asco. ¿Mirá lo que es esto? Parece que estás en un pantano. Un asco, ¿no? Es la playa de Miami, eh”, expresó, sorprendiendo a sus seguidores. El video, titulado “Hermosas las playas de Miami”, superó rápidamente los 4,5 millones de reproducciones y movilizó a miles de usuarios a comentar y compartir sus propias opiniones.

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Muchos seguidores de Listorti aprovecharon para bromear sobre las críticas a las playas argentinas y recomendarle balnearios locales: “No quiero escuchar más quejas de las playas de Mardel después de esto” y “Aguante Paso Vera, Entre Ríos Concepción del Uruguay” fueron algunos de los mensajes que destacaron en la publicación.

“No, es un asco. ¿Mirá lo que es esto? Parece que estás en un pantano", bromeó José María Listorti sobre el sargazo en Miami Beach (Instagram)

El episodio desató un debate sobre la verdadera condición de las playas de Miami e impulsó comparaciones con los destinos turísticos argentinos. Además, la repercusión fue tal que hasta medios internacionales comentaron el video, sorprendidos por esta “cara B” de un destino que suele asociarse con aguas cálidas y cristalinas.

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En su visita a Miami, Listorti también compartió otra queja relacionada con la experiencia en la playa: la multitud de parlantes con música que, según él, impedía un ambiente de descanso. “Vinimos para estar tranquilos, relajarnos, estar tranquilos... Pero hay música allá con semejante parlante, otra allá, otro atrás... Una batalla de música, están a full”, describió el humorista.

Las playas del sur de Florida viven una temporada atípica por la llegada masiva de sargazo, justo cuando miles de turistas internacionales arriban por el Mundial 2026. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Universidad del Sur de Florida (USF), la acumulación de estas algas ha alcanzado niveles “excepcionalmente altos”, modificando por completo la experiencia en destinos como Miami Beach y Hollywood Beach.

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"Un asco, ¿no? Es la playa de Miami”, expresó, sorprendiendo a sus seguidores

La invasión de sargazo responde a una combinación de factores ambientales: el alga crece en el Atlántico y es arrastrada hacia el Caribe y la costa de Florida por corrientes y vientos. La NOAA indica que el aumento de las temperaturas oceánicas y los nutrientes que llegan desde los ríos intensifican el fenómeno. En junio y julio, el monitoreo satelital advierte sobre un riesgo sostenido de nuevas arribazones, lo que obliga a las autoridades a reforzar la limpieza y la señalización para turistas.

Durante el Mundial 2026, la presencia constante de sargazo y el olor que desprende al descomponerse alteran la experiencia de los visitantes y exigen tareas de limpieza diarias en zonas clave. El sector hotelero y gastronómico se ha visto obligado a ajustar su operativa y a responder consultas frecuentes sobre la situación. Solo en Miami, el presupuesto anual para retirar sargazo supera los USD 9 millones, y las autoridades priorizan la protección de áreas de anidación de tortugas marinas.

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El sur de Florida registra una acumulación récord de sargazo en sus playas en medio de la llegada de turistas internacionales por el Mundial 2026 (Opy Morales)

La acumulación de sargazo no representa un riesgo grave para la salud en la mayoría de los casos, pero la descomposición libera gas sulfhídrico, que puede irritar ojos y vías respiratorias en personas sensibles. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto prolongado con bancos de algas y advierten sobre la presencia de pequeños organismos marinos que pueden generar molestias menores a los bañistas.

El fenómeno no solo afecta la economía turística, sino que también tiene consecuencias ecológicas. La FWC señala que el sargazo cumple una función en el ecosistema, pero su exceso puede asfixiar pastos marinos y arrecifes, alterar la calidad del agua y modificar el equilibrio costero. El volumen actual de sargazo en el Atlántico, según la NOAA, supera el 75% del promedio histórico para esta época del año.

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