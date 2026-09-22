Los Ladrones Fantasma llegan a ‘Rocket League’ con el evento de ‘Persona 5′

Rocket League

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Psyonix confirmó que Persona 5, el RPG de Atlus, tendrá un evento por tiempo limitado en Rocket League entre el viernes 25 de septiembre y el lunes 12 de octubre. La colaboración formará parte de la temporada 24 e incluirá desafíos con recompensas gratuitas, objetos basados en los Ladrones Fantasma y un lote de pago protagonizado por Morgana.

Recompensas gratuitas y Monamóvil

Los jugadores podrán desbloquear ocho cosméticos temáticos al completar los desafíos del evento. La selección incluye las ruedas The Trickstar, el acelerador y rastro Ficha de Morgana, la calcomanía universal Ladrones Fantasma de Corazones y una calcomanía de Persona 5 Royal diseñada para el Octane.

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También estarán disponibles el título de jugador TAKE YOUR HEART, un adorno de Joker, un letrero de jugador de Morgana y un marco de avatar de Persona 5 Royal. Los desafíos entregarán además un cofre del tesoro y una recompensa repetible de 20.000 puntos de experiencia, útil para avanzar durante la temporada.

La tienda incorporará el Lote Monamóvil, una opción de pago cuyo precio todavía no fue detallado. El paquete contiene la carrocería, las ruedas y la calcomanía del Monamóvil, además de diseños de Panther y Joker para ese vehículo. La oferta se completa con una explosión de gol y unas ruedas de Ladrones Fantasma de Corazones.

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Parte de los objetos de la colaboración, tanto gratuitos como vendidos en la tienda, serán compatibles con Fortnite. Esto permitirá utilizar determinados cosméticos de Persona 5 en los dos juegos vinculados al ecosistema de Epic Games, aunque Psyonix no especificó cuáles tendrán esa función compartida.

Una temporada con duelos y Bullet Ball

La temporada 24 de Rocket League comenzará el 23 de septiembre, dos días antes del evento de Persona 5. Entre sus principales novedades se encuentra Duelo de Honor, una función para desafiar a otro participante de la partida a un enfrentamiento individual. Si acepta, el duelo se disputará al terminar el encuentro actual y los demás jugadores podrán observarlo.

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El sistema de intercambio también recibirá cambios. Será posible entregar tres objetos duplicados de categoría Black Market, una de las rarezas más altas del juego, para obtener otro objeto de esa categoría o una versión pintada que todavía no figure en la colección del usuario.

La celebración final dará mayor espacio al jugador más valioso de la partida y activará su explosión de gol detrás del equipo. Cada usuario podrá seleccionar las cuatro estadísticas que aparecen junto al marcador y establecer configuraciones diferentes según el modo de juego.

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Los controles con teclado y ratón sumarán nuevas asignaciones y una cámara de vista libre para modificar la perspectiva en cualquier momento. Esta cámara también podrá utilizarse con mando, mientras que las nuevas teclas serán la configuración predeterminada para quienes comiencen a jugar con teclado y ratón.

Otro evento limitado será Bullet Ball, disponible del 23 de septiembre al 6 de octubre. En este modo, una bola rápida y teledirigida seleccionará un objetivo y destruirá su vehículo si logra impactarlo. Los participantes podrán desviarla con una esquiva hacia delante, congelarla mediante un salto hacia atrás ejecutado en el momento preciso o agarrar a otro coche para convertirlo en el siguiente blanco. La partida terminará cuando quede un solo vehículo.

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Rocket Pass, competencia y otras fechas

El Rocket Pass de la temporada ofrecerá tres carrocerías: Volkswagen Golf GTI Edition 50, con hitbox Octane; Dominus GT 76, con hitbox Dominus; y Pareto 5S, con hitbox Breakout. La hitbox es la forma invisible que determina cómo interactúa cada vehículo con la pelota y los demás coches, más allá de su apariencia exterior.

El pase incluirá también las ruedas holográficas Forewarned, el impulso Synapse, la calcomanía Vextor, el rastro Treadsparks y la explosión de gol Anipop. El 26 de septiembre llegará a la tienda otra explosión de gol reactiva: mostrará su versión estándar con la primera anotación y evolucionará a su forma final si el jugador marca por segunda vez.

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La competencia Rocket Rivalry reunirá a ocho creadores: JZR, ApparentlyJack, Tenacity, Forky, almost, Firewall154, Twisty y Crnovy. Los usuarios podrán equipar el título del creador que apoyen y sumar puntos mediante Duelo de Honor. Esos resultados definirán el avance hacia un showmatch programado en Londres.

Psyonix también entregará códigos a creadores de contenido para distribuir Drops a través de YouTube y Twitch. Estos paquetes podrán contener objetos de categorías comprendidas entre Sport y Black Market. A la vez, el comentarista de RLCS herculyse recibirá el título gratuito Professional Yapper, disponible en la sección Community Spotlight hasta el 30 de septiembre.

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El tercer evento de la temporada será Run it Up, activo desde el 23 de septiembre hasta el 9 de diciembre. Tendrá 14 desafíos, Drops de la colección Nova y objetos como la carrocería Ronin GXT, la explosión de gol Laser-Light, la calcomanía Neural Network, el impulso InfoSec y el rastro Fissure.