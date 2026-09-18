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‘Bloodstained: The Scarlet Engagement’ muestra su combate y retrasa su estreno a 2027

El metroidvania dirigido por Koji Igarashi mostró nuevos poderes, escenarios y enemigos durante el Tokyo Game Show 2026

Bloodstained: The Scarlet Engagement presenta su tráiler.
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505 Games y ArtPlay presentaron un nuevo tráiler de Bloodstained: The Scarlet Engagement durante el evento de Xbox en el Tokyo Game Show 2026. El avance enseñó combates, poderes, escenarios y enemigos inéditos, además de confirmar que el juego dirigido por Koji Igarashi llegará en algún momento de 2027 a PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

Dos protagonistas contra Elias

El nuevo material ofrece la demostración más extensa hasta ahora de la jugabilidad. Sus protagonistas, Leonard Brandon y Alexander Kyteler, aparecen recorriendo distintas zonas de estética gótica, enfrentándose a criaturas demoníacas y combinando habilidades durante los combates. El segundo personaje también es presentado como Alex en la información promocional.

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El tráiler hace foco en la acción cooperativa entre ambos héroes, aunque las fuentes no detallan cómo funcionará ese sistema ni si permitirá jugar con otra persona. Las secuencias muestran ataques de gran alcance y diferentes poderes para controlar a grupos de enemigos, junto con rivales que no habían aparecido en materiales anteriores.

También hay una nueva aparición de Elias, el antagonista que controla la fortaleza central de la historia. El conflicto comienza cuando un misterioso castillo flotante surge sobre el reino y sus fuerzas demoníacas aterrorizan a la población. Leonard y Alexander tendrán que ingresar en ese territorio para detenerlo.

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Los protagonistas pertenecen a dos grupos diferentes enviados hacia el Castillo Etéreo de Elias. El Clan de los Lobos Negros responde a la Iglesia, mientras que la Orden de los Ciervos Blancos está integrada por caballeros del Reino. La relación entre ambas organizaciones será uno de los ejes del viaje.

Una precuela ambientada en el siglo XVI

Aunque Bloodstained: The Scarlet Engagement continúa la franquicia después del juego publicado en 2019, su historia será una precuela de Bloodstained: Ritual of the Night. La acción retrocederá varios siglos hasta una versión maldita de la Inglaterra del siglo XVI, antes de los acontecimientos protagonizados por los personajes de la entrega anterior.

El nuevo juego mantendrá la combinación de acción, plataformas y elementos de rol característica de Bloodstained. También conservará la estructura metroidvania: un diseño basado en mapas interconectados que obliga a regresar a zonas ya visitadas después de obtener habilidades capaces de abrir caminos antes inaccesibles.

La exploración estará acompañada por combates estratégicos, progresión de personajes y sistemas de creación. El avance muestra que los poderes adquiridos tendrán aplicaciones ofensivas, pero todavía no se explicó cuáles estarán vinculados con el acceso a nuevas áreas o cómo se repartirán entre Leonard y Alexander.

La presentación visual utilizará gráficos tridimensionales sobre un plano de desplazamiento lateral, una técnica conocida como 2.5D. Los personajes y escenarios están modelados en tres dimensiones, mientras que el movimiento principal conserva la perspectiva lateral propia de los juegos de acción y plataformas en 2D.

Bloodstained: The Scarlet Engagement
Bloodstained: The Scarlet Engagement

El retraso y las plataformas confirmadas

El cierre del tráiler ratifica que Bloodstained: The Scarlet Engagement fue aplazado hasta 2027. El cambio ya había sido comunicado un mes antes de la presentación, pero todavía no existe un día ni un periodo más preciso para su lanzamiento. El material del Tokyo Game Show 2026 mantiene esa ventana sin ofrecer detalles sobre las causas del retraso.

La espera será mayor que la prevista inicialmente, aunque el nuevo video permitió ver sistemas que antes solo habían sido descritos. Entre ellos aparecen la cooperación entre protagonistas, la variedad de habilidades, los nuevos tipos de enemigos y el recorrido por sectores inéditos del territorio dominado por Elias.

505 Games y ArtPlay confirmaron versiones para PC mediante Steam, PlayStation 5 y Xbox Series. Por ahora no fue anunciada una edición para Nintendo Switch 2, y los responsables tampoco indicaron si planean llevar el juego a otras plataformas después de su estreno en 2027.

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