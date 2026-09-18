Retiran huevos orgánicos por un brote de salmonela: 23 personas enfermaron y siete fueron hospitalizadas

El brote de salmonela asociado a huevos orgánicos Happy Hens enfermó a 23 personas y causó siete hospitalizaciones en California, sin muertes reportadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Salud Pública de California advirtió que un brote de salmonela asociado a huevos orgánicos Happy Hens enfermó a 23 personas y causó siete hospitalizaciones en el estado. La empresa, con sede en Ramona, retiró voluntariamente los productos el 8 de septiembre de 2026, tras una investigación que identificó la presencia de Salmonella Enteritidis en instalaciones de su granja. No se informaron muertes, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH).

La alerta oficial abarca huevos con cáscara de todos los tamaños y grados de la marca Happy Hens, con código de manipulador CA-0677 y tres lotes específicos. El CDPH indicó que los productos llegaron a restaurantes, supermercados y mercados de productores del sur de California y la Costa Central, además de venderse directamente en la granja de Ramona.

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El episodio se investiga junto con departamentos locales de salud, el Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Según el CDPH, las entrevistas a las personas afectadas y los análisis de laboratorio permitieron vincular el brote con huevos de Happy Hens y con productos elaborados a partir de esos huevos.

Qué huevos Happy Hens fueron retirados por riesgo de salmonela

El retiro comprende huevos orgánicos con cáscara de Happy Hens identificados con el código CA-0677. La medida afecta a todas las categorías y tamaños comercializados por la compañía, según el comunicado NR26-029 del CDPH, publicado el 11 de septiembre de 2026.

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Los consumidores deben verificar el código impreso en el envase y la fecha de venta. La advertencia sanitaria incluye los siguientes lotes:

Lote 223 , con fecha de venta hasta el 10 de septiembre

Lote 226 , con fecha de venta hasta el 13 de septiembre

Lote 237, con fecha de venta hasta el 24 de septiembre

La información oficial señala que los huevos retirados se comercializaron en distintos formatos. Para el público, se distribuyeron cartones de una docena y de 18 unidades, además de bandejas de 20 y 30 huevos. Para el sector de restaurantes y servicios de alimentación, se despacharon cajas de 15 docenas, con seis bandejas de 30 unidades cada una, de acuerdo con el CDPH.

El organismo pidió a los consumidores que no ingieran esos huevos, aun cuando no presenten signos visibles de deterioro. También recomendó que los comercios, restaurantes y otros establecimientos no los vendan ni los utilicen en la preparación de alimentos, según la alerta oficial de California.

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La investigación del CDPH, el CDFA y la FDA vinculó el brote de salmonela con huevos Happy Hens y alimentos preparados con esos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas personas enfermaron por los huevos Happy Hens en California

Hasta el 8 de septiembre, 23 residentes de California habían sido identificados como parte del brote, según el CDPH. Siete de ellos requirieron hospitalización y las autoridades no registraron fallecimientos vinculados con esta alerta.

Las fechas de inicio de síntomas abarcan desde el 21 de junio hasta el 16 de agosto de 2026. El intervalo permite establecer que las infecciones se produjeron antes del retiro de los lotes, aunque el CDPH aclaró que la investigación continúa abierta y que podrían confirmarse casos adicionales.

La entidad sanitaria explicó que los nuevos diagnósticos pueden surgir después de la fecha inicial de un retiro alimentario. Ese proceso depende de la consulta médica de las personas enfermas, la toma de muestras, el análisis de laboratorio y la comparación de los resultados con los casos ya detectados, según el comunicado institucional.

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El CDPH no informó la edad ni el lugar de residencia de las 23 personas afectadas. Tampoco difundió los nombres de los comercios o establecimientos donde se vendieron los productos, aunque confirmó que la distribución alcanzó zonas del sur californiano y la Costa Central.

Cómo se vinculó la salmonela con la granja de Ramona

La Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego realizó entrevistas a personas con diagnóstico de salmonelosis. Esas conversaciones permitieron identificar los huevos de Happy Hens como la fuente del brote, de acuerdo con el CDPH.

La investigación incluyó una inspección de la FDA en la granja de la empresa, ubicada en Ramona. Los inspectores federales visitaron las instalaciones entre el 17 y el 20 de agosto de 2026 y recogieron muestras ambientales para su análisis.

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Dos de las muestras tomadas en áreas de alojamiento de aves resultaron positivas para Salmonella Enteritidis, según informó el CDPH. Posteriormente, los análisis de secuenciación genómica completa determinaron que la bacteria hallada en esas instalaciones coincidía con la cepa detectada entre las personas enfermas.

La coincidencia genética entre las muestras de la granja y los casos humanos respaldó el vínculo epidemiológico que las autoridades ya habían identificado a partir de las entrevistas. El CDPH indicó que la investigación también abarca alimentos preparados con huevos Happy Hens, además de los productos con cáscara incluidos en el retiro.

La autoridad sanitaria de California señaló que trabaja con el CDFA y la FDA para ofrecer a la empresa orientación y recursos dirigidos a eliminar la bacteria de sus instalaciones. El comunicado no precisó si la granja continuaba operando ni si se analizaron otros lotes que no forman parte de la advertencia.

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La FDA detectó Salmonella Enteritidis en muestras ambientales de la granja de Ramona y la secuenciación genética confirmó la coincidencia con los casos humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer los consumidores que compraron huevos retirados

El CDPH recomendó revisar los envases almacenados en los hogares, identificar el código CA-0677 y corroborar si corresponden a los lotes 223, 226 o 237. Si los productos coinciden con la alerta, deben desecharse o devolverse al lugar de compra para solicitar un reembolso.

Las autoridades también indicaron que los utensilios, superficies y objetos que hayan tenido contacto con los huevos deben lavarse y desinfectarse. El procedimiento puede realizarse con agua caliente y jabón o mediante un lavavajillas, según el CDPH.

Los consumidores que encuentren huevos incluidos en el retiro aún disponibles para su venta pueden comunicarse con la línea de denuncias del organismo, al (800) 495-3232. También pueden presentar un informe electrónico ante la División de Alimentos y Medicamentos de la autoridad sanitaria de California.

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El comunicado mantiene una recomendación específica para quienes hayan consumido los productos: deben contactar a un profesional de salud si presentan síntomas compatibles con una infección por salmonela. La advertencia se aplica en especial a quienes comieron huevos crudos, poco cocidos o preparados que podrían contenerlos.

Cuáles son los síntomas de Salmonella Enteritidis

La salmonelosis puede provocar diarrea, fiebre y dolores abdominales. Los síntomas suelen aparecer entre seis horas y seis días después de la exposición a la bacteria, según la información difundida por el CDPH.

La enfermedad suele durar entre cuatro y siete días. La mayoría de las personas se recupera sin tratamiento médico, aunque algunos cuadros requieren atención clínica o internación. En este brote, siete de los 23 casos identificados terminaron en hospitales, según la autoridad sanitaria estatal.

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Los niños menores de cinco años, los adultos de 65 años o más y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves, de acuerdo con el CDPH. La entidad no detalló si alguno de esos grupos figura entre los pacientes hospitalizados.

La alerta sanitaria incluye pautas generales para reducir los riesgos asociados al consumo de huevos. El CDPH recomienda cocinar las claras y las yemas hasta que queden firmes, además de alcanzar una temperatura mínima de 71℃ (160℉) en platos elaborados con huevo.

La salmonelosis puede causar diarrea, fiebre y dolor abdominal, y el CDPH aconsejó consultar a un médico ante síntomas tras consumir huevos Happy Hens. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se espera tras el retiro de huevos Happy Hens

El CDPH continuará la investigación junto con las autoridades sanitarias locales, el CDFA y la FDA. El organismo sostuvo que el brote se considera activo, por lo que el número de afectados podría cambiar si se identifican infecciones adicionales relacionadas con los lotes retirados.

Para consumidores y comercios del sur de California y la Costa Central, la medida se concentra en verificar los códigos de los productos antes de utilizarlos. Los huevos de Happy Hens que no coincidan con CA-0677 ni con los lotes 223, 226 y 237 no están incluidos en la alerta difundida el 11 de septiembre, según el CDPH.

La investigación oficial mantiene como prioridad la retirada de las unidades alcanzadas, el seguimiento de los casos y las medidas sanitarias en la granja de Ramona. Las autoridades pidieron consultar a un médico ante síntomas posteriores al consumo de los productos incluidos en la advertencia.