"Tengo todo", el mensaje de la China Ansa en su íntimo cumpleaños entre inflables, velas y su familia

Rodeada del amor de sus hijos y su esposo Diego Mendoza, la China Ansa celebró su día especial y pidió tres deseos antes de soplar las velitas (Video: Instagram)

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La tarde transcurrió entre velitas, una torta, juegos y abrazos. La China Ansa festejó un nuevo cumpleaños en familia al aire libre, con una celebración íntima en el jardín de su casa junto a su esposo, Diego Mendoza, sus hijos India y Rafi, y su madre.

La periodista compartió las imágenes de ese día en sus redes sociales. En las postales se la ve junto a los chicos, sonriente frente a la torta y lista para soplar las velas. También hubo lugar para los juegos: la familia aprovechó el inflable que instalaron en el patio y pasó la tarde entre actividades compartidas.

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“Feliiiiiiiiiiiiiz cumple a miiiii! Los amo, soy la mina más afortunada del mundo. Tengo todo lo que alguna vez pedí entre mis deseos 🫶💘”, escribió la conductora al pie de las fotos. Con ese mensaje, Ansa acompañó una secuencia que reunió varios momentos del festejo, desde la preparación de la torta hasta las escenas con sus hijos.

La publicación reflejó el presente personal de la figura televisiva, que suele mostrar distintos aspectos de su rutina familiar. En esta ocasión, eligió que los protagonistas fueran los juegos en el jardín, la complicidad con los chicos y el encuentro con su círculo más cercano.

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Con una torta casera, la periodista celebró su día especial junto a sus dos hijos, su esposo y su madre (Instagram)

Entre las fotos también aparecieron los detalles de la celebración: la decoración, las velitas encendidas y las poses familiares frente a cámara. Sin grandes producciones, la periodista concentró el festejo en una jornada puertas adentro, con sus seres queridos como compañía.

El cumpleaños encuentra a la conductora en un momento de movimiento profesional. Mientras se prepara para ingresar a MasterChef Celebrity, el reality culinario que conduce Wanda Nara, la periodista compartió un mensaje de gratitud por la vida que construyó junto a Mendoza y sus dos hijos.

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Ayudada por su hija mayor, India, la China Ansa celebró su cumpleaños y pidió los clásicos tres deseos antes de soplar las velas (Instagram)

La historia de amor entre la China y el exfutbolista comenzó en 2020, durante la pandemia. En ese tiempo, Mendoza vivía en Ibiza y un amigo en común acercó a la pareja. Al principio, sostuvieron el vínculo por mensajes y videollamadas, una dinámica que se extendió durante varios meses hasta el encuentro presencial.

“Nos contábamos todo, ¡hasta las parejas de ese momento!”, recordaron cuando hablaron de aquella etapa inicial. La relación avanzó con el tiempo y, en 2023, Mendoza le propuso casamiento a Ansa durante el cumpleaños de ella. La escena ocurrió en el patio de su casa, en silencio, mientras India era todavía una bebé.

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Junto a sus seres queridos, la conductora se divirtió en el inflable instalado en el jardín de su hogar en el día de su cumpleaños (Instagram)

La llegada de sus hijos marcó el ritmo de la vida cotidiana de la pareja. India, la mayor, cumplió 3 años en junio y celebró la fecha con un viaje familiar a San Martín de los Andes. La niña pidió “jugar en la nieve con Rafi y ustedes 2”, según mostraron sus padres en las redes, y el deseo definió el destino de la escapada.

El festejo en la Patagonia reunió a Ansa, Mendoza, sus hijos y las abuelas de los pequeños. Hubo juegos sobre la nieve, paisajes de invierno y hasta un video en el que India recorrió la casa donde se hospedaban. La nena mostró los ambientes y señaló la vista desde las ventanas antes de pedirle un chocolate caliente a su abuela.

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El cumpleaños de Ansa sumó así una nueva postal de su vida familiar, a pocos meses de la celebración de India en la nieve y mientras encara un nuevo desafío laboral en televisión.