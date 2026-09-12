Costa Rica

Costa Rica evaluó a 498 postulantes en nueva convocatoria del examen para ejercer medicina

La prueba evaluó conocimientos y capacidad de decisión frente a escenarios clínicos, mientras representantes de otros colegios profesionales observaron los protocolos de seguridad y confidencialidad utilizados durante la jornada.

Un total de 498 postulantes participaron en la segunda convocatoria oficial de 2026 del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR). Cortesía: Colegio de Médicos y Cirujanos Costa Rica
Un total de 498 postulantes participaron en la segunda convocatoria oficial de 2026 del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR). Cortesía: Colegio de Médicos y Cirujanos Costa Rica
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El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica realizó la segunda convocatoria oficial de 2026 del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR), una evaluación en la que participaron 498 postulantes y que alcanzó su séptima aplicación desde que comenzó a implementarse en agosto de 2023.

La prueba forma parte del proceso utilizado para valorar los conocimientos y competencias de quienes buscan ejercer profesionalmente la medicina en el país y, de acuerdo con el Colegio, pretende garantizar que los aspirantes cuenten con las herramientas necesarias para responder ante diferentes escenarios que pueden presentarse durante la atención de pacientes.

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A diferencia de una evaluación centrada únicamente en la memorización de contenidos, el examen busca determinar cómo los postulantes aplican sus conocimientos médicos, analizan situaciones clínicas y toman decisiones frente a casos similares a los que podrían encontrar durante el ejercicio profesional.

El ECOM-CR está compuesto por 140 casos clínicos, elaborados por médicos previamente certificados para desarrollar este tipo de preguntas. El contenido incluye áreas fundamentales como Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar y Comunitaria, Psiquiatría, Investigación y Ética Médica, además de otras subáreas relacionadas con la medicina general.

Representantes de otros colegios profesionales conocieron los mecanismos de seguridad, confidencialidad y control utilizados durante la aplicación de la prueba. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica
Representantes de otros colegios profesionales conocieron los mecanismos de seguridad, confidencialidad y control utilizados durante la aplicación de la prueba. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica

La aplicación de septiembre representó, además, una oportunidad para que representantes de otros colegios profesionales observaran directamente la dinámica utilizada durante el examen y conocieran los procedimientos establecidos para mantener la seguridad de la evaluación.

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Según la información suministrada por el Colegio de Médicos y Cirujanos, entre los elementos considerados se encuentran los mecanismos de confidencialidad, los protocolos para proteger la información y las medidas utilizadas para garantizar condiciones homogéneas para todos los postulantes.

El desarrollo de cada convocatoria requiere una preparación que comienza varios meses antes de que los aspirantes ingresen a realizar la prueba. Durante ese periodo se trabajan aspectos vinculados con la elaboración y revisión de los casos clínicos, la organización de la aplicación y los procedimientos de seguridad relacionados con el manejo del examen.

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Dr. Elliott Garita Jiménez, aseguró que la rigurosidad del proceso responde a la responsabilidad que representa evaluar a quienes pretenden ingresar formalmente al ejercicio de la medicina en Costa Rica.

“Estamos hablando de un examen que mide los conocimientos necesarios para que un médico pueda ejercer, tomando en cuenta elementos de prevención, diagnóstico y seguimiento de los pacientes, así como la aplicación científica en los procesos”, señaló Garita.

El ECOM-CR es requisito obligatorio desde 2023 para ejercer legalmente la medicina en Costa Rica. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica
El ECOM-CR es requisito obligatorio desde 2023 para ejercer legalmente la medicina en Costa Rica. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica

El jerarca agregó que el alcance de la evaluación trasciende a los propios postulantes debido a que sus resultados terminan relacionados con la atención que posteriormente estos profesionales ofrecerán a la población.

“Todo este trabajo tiene un impacto directo sobre la sociedad costarricense, porque nos permite garantizar que quienes superan la evaluación han sido valorados de manera adecuada”, afirmó el presidente del Colegio.

El ECOM-CR comenzó a aplicarse en agosto de 2023 y desde entonces ha acumulado siete convocatorias. Según los datos divulgados por la organización profesional, durante las seis ediciones anteriores más de 1,760 postulantes aprobaron el examen y posteriormente lograron incorporarse al Colegio de Médicos y Cirujanos para ejercer la profesión en el territorio nacional.

La cifra evidencia el crecimiento que ha tenido el mecanismo de evaluación desde su implementación y el papel que actualmente cumple dentro del proceso de incorporación profesional.

Con la participación de 498 personas en esta segunda convocatoria de 2026, el Colegio mantiene la aplicación periódica del examen mientras continúa consolidando los procedimientos destinados a estandarizar la evaluación de conocimientos médicos.

Para el Colegio de Médicos y Cirujanos, este sistema busca que quienes finalmente obtengan autorización para ejercer en Costa Rica hayan demostrado conocimientos suficientes en ámbitos que van desde el diagnóstico y tratamiento hasta la prevención, la investigación científica y la ética profesional.

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