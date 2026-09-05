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Así fueron los días de la China Suárez con Mauro Icardi: casa de campo, amigos y complicidad

La pareja sigue instalada en Argentina y en redes sociales compartieron una publicación a puro sol y amor

Un hombre de cabello rubio y tatuajes en el cuello apoya su cabeza junto a una mujer con vestimenta blanca de encaje en un entorno al aire libre
La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron enamorados en una nueva publicación (Instagram)
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La China Suárez y Mauro Icardi mostraron su faceta más cotidiana en una nueva aparición conjunta en redes sociales. La actriz publicó un compilado de fotografías tomadas durante una estadía en una casaquinta de campo, bajo la leyenda “Compiladito de unos días felices”, que rápidamente acumuló miles de reacciones.

Las imágenes reúnen postales al aire libre, momentos de descanso junto a una pileta y escenas de cercanía entre la pareja. En varias de las tomas, la actriz luce un vestido blanco de encaje con mangas largas, volados y puños ajustados con botones dorados con relieve, que combina paños de tul transparente con bordados y aplicaciones de crochet en distintas texturas. Completa el look con una cartera blanca tipo Birkin, lentes de sol oscuros y sandalias negras con apliques.

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La propiedad donde fueron tomadas las fotografías tiene una construcción principal de colores rojo y blanco, rodeada de jardín extenso con césped y arbustos. En el predio se distingue una pileta junto a una reposera a rayas azules y blancas, un deck de madera y un tapiz rojo con motivos geométricos. El interior, con paredes color ladrillo, vigas de madera rústica y techo de paja, está decorado con una colección de espejos antiguos de marcos dorados, un mueble escritorio de estilo vintage con cajones y objetos de cerámica. En ese espacio, la actriz aparece reflejada en uno de los espejos mientras se fotografía a sí misma, con el pelo recogido en una cola alta.

Una mujer sostiene un teléfono móvil frente a un espejo en una pared roja con marcos dorados, una lámpara verde y flores secas
Suárez eligió un vestido blanco con transparencias y volados
Una mujer con vestido blanco de encaje se inclina hacia atrás sostenida por un hombre con camiseta blanca y tatuajes en un campo de césped
"Compiladito de unos días felices", escribió la actriz en el pie de foto
Una mujer con vestido blanco de encaje y gafas de sol se acomoda el cabello junto a un escritorio de madera con espejo y florero
El conjunto completo que eligió la actriz para pasar el día al sol
Un hombre con gorra verde y una mujer con blusa blanca de encaje posan al aire libre en un jardín
Mauro, que hasta el momento no tiene club, eligió un look sencillo y sumó una gorra

El futbolista aparece en varias escenas de la serie. En una de ellas, captada en el jardín bajo un cielo despejado, la sostiene en el aire mientras ella extiende una pierna y ríe con el pelo suelto. Él lleva el pelo teñido de rubio, remera blanca y pantalón oscuro, con tatuajes visibles en ambos brazos. Otra toma los muestra de perfil: ella con blusa de encaje y lentes de sol, él con gorra verde y remera blanca. El registro incluye también una imagen de cercanía donde él la abraza por detrás con la cabeza apoyada sobre la de ella, mientras la mano de la actriz, sobre su pecho, deja ver un anillo con piedra y una pulsera tejida en tonos rosa y verde. Sobre uno de esos retratos, un collage de cuatro fotos del delantero con gorra verde hacia atrás lleva la inscripción “Amor de mi vida” superpuesta en la imagen.

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Una fotografía con efecto retro y bordes desgastados capta un beso entre ambos frente a la pileta: ella con lentes de sol y el vestido blanco, él con gorra verde y campera de cuero marrón, con los ojos cerrados. También figura una selfie de la protagonista junto a Mancha Latorre, amigo de la actriz, donde se lo ve con gorra oscura, bufanda y campera negra, sonriente, con la casa roja de la propiedad de fondo.

Entre los registros también aparecen escenas de la mesa compartida durante la estadía: una fuente ovalada con papas rejilla y bastones de vegetales asados con romero, un bowl con frutillas en almíbar y otro con merenguitos blancos, sobre un mantel con motivos florales. Otro objeto que se destaca en la galería es una cámara instantánea Leica Sofort 2 de color rojo, de la que cuelga un llavero con la figura de un muñeco con la camiseta número 9 y el apellido “Icardi” estampado. También se distingue un aparador de madera con vitrina decorado con jarras de peltre, ramas de eucalipto y una mesa con limones, paltas y tomates cherry.

Una mujer con gafas de sol y vestido blanco está acostada sobre una colchoneta roja decorada en el césped junto a una piscina
A pesar de las bajas temperaturas, Suárez aprovechó para disfrutar del sol
Una mujer con vestido de encaje blanco, gafas de sol y botas negras posa en un sillón verde junto a un bolso blanco
La China eligió combinar su look con una Birkin bag en el mismo todo de blanco
Collage de cuatro imágenes de un hombre con gorra verde y suéter negro, con el texto "Amor de mi vida" en el centro
"Amor de mi vida", escribió la actriz de Casi Ángeles en un collage que compartió del futbolista
Una mujer con camisa blanca de encaje y gafas de sol abraza a un hombre con gorra verde y chaleco marrón en un campo soleado
El sábado la pareja fue parte de la comunión del hijo de la representante de la actriz (Instagram)

Un cartel de madera con la inscripción “Magnolia cocina”, ubicado entre pastizales secos y arbustos, señala el establecimiento gastronómico de Villa Ruiz (a 20 km. de Luján) donde la pareja compartió parte de la jornada. En blanco y negro, otra de las imágenes muestra a la actriz con la misma pollera blanca de encaje, campera oscura y borcegos de cuero negro, caminando con la cartera en la mano por un pasillo repleto de muebles y objetos antiguos. La secuencia cierra con una selfie de la actriz junto a un hombre de barba y sweater negro, al aire libre, con la casa roja de la propiedad como fondo.

Como la actriz de Casi Ángeles optó por desactivar los comentarios en la publicación, el delantero no tuvo la posibilidad de escribirle unas palabras.

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