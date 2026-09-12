Materiales de construcción registraron en julio su tercera mayor alza de precios de 2026 en Nicaragua

Un muro de concreto en desarrollo cuenta con andamios de madera, sacos de cemento y estructuras de acero en una obra de construcción civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El costo de construir en Nicaragua volvió a subir en julio. El Índice de Precios de Materiales de Construcción (IPMC) aumentó 0.5% frente a junio, una variación que se ubicó entre las tres más altas de los primeros siete meses de 2026. El encarecimiento estuvo concentrado en productos básicos para levantar viviendas, ampliaciones y otras obras, como la arena de río, los bloques de concreto, las varillas de acero y la madera de pino.

Los datos fueron difundidos por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) en su reporte correspondiente a julio, publicado el 2 de septiembre. El indicador acumula una subida de 2.84% en lo que va del año, mientras que la variación respecto de julio de 2025 llegó a 4.77%.

PUBLICIDAD

La cifra mensual de julio quedó por debajo del alza de 0.9% registrada en febrero, la mayor del año. También igualó el incremento anotado en mayo. De esta forma, julio representó la tercera observación más elevada de 2026 dentro de la medición mensual, aunque compartió ese lugar con el resultado de mayo.

El grupo de cemento y derivados fue el que más empujó el índice general durante julio. Sus precios subieron 0.8% en un mes, principalmente por los incrementos en la arena y los bloques de concreto de cuatro por ocho por 16 pulgadas, una medida habitual en la construcción de paredes.

PUBLICIDAD

Este grupo explicó más de la mitad del aumento total del IPMC de julio. Además, en la comparación con el mismo mes del año anterior, los precios de cemento y derivados mostraron un aumento de 7.06%, el mayor entre los grupos relevados por el INIDE.

El Índice de Precios de Materiales de Construcción subió 0,5% en julio, una de las mayores variaciones mensuales registradas en Nicaragua durante 2026 (Cortesía: INIDE).

La arena de río es uno de los materiales más utilizados en las obras. Se mezcla con cemento para elaborar mortero y concreto, se emplea en repellos y sirve para nivelar superficies. Por eso, una variación en su precio puede trasladarse a varias tareas dentro de un proyecto de construcción.

Los bloques de concreto también tienen un peso directo en el presupuesto de una vivienda. Su uso se concentra en muros exteriores, divisiones internas, cercos y otras estructuras. El aumento de este producto incide sobre todo en las etapas iniciales de una obra, cuando se levantan las paredes.

PUBLICIDAD

El acero y el alambre elevaron el costo de las estructuras

El segundo grupo con mayor aumento mensual fue el de metales y derivados, que subió 0.61% en julio. El informe identificó incrementos en el alambre de amarre y en el acero número dos, conocido como varilla de refuerzo de un cuarto de pulgada.

Por lo que, en los últimos 12 meses, el grupo de metales y derivados acumuló un alza de 0.99%. Esa variación fue más moderada que la registrada en arena, bloques y madera, pero confirma que los insumos requeridos para reforzar las construcciones mantuvieron una tendencia de precios al alza.

Cuatro materiales básicos de construcción reposan sobre un plano arquitectónico dispuesto en una mesa de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El capítulo de maderas y techos aumentó 0.12% durante julio. La principal presión provino de la madera de pino, según el reporte oficial. Ese resultado fue parcialmente compensado por bajas en el precio de bisagras y cerraduras.

PUBLICIDAD

Aunque el incremento mensual de la madera fue menor que el de otros materiales, su comportamiento anual muestra una subida más marcada. Frente a julio de 2025, los precios del grupo de maderas y techos aumentaron 6.45%.