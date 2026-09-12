Nicaragua

Materiales de construcción registraron en julio su tercera mayor alza de precios de 2026 en Nicaragua

El Índice de Precios de Materiales de Construcción aumentó 0.5% en julio y acumuló una variación de 2.84% en los primeros siete meses del año, según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE)

Muro de bloques de concreto gris con vigas de acero, andamios de madera, sacos de cemento y una carretilla en una obra al aire libre.
Un muro de concreto en desarrollo cuenta con andamios de madera, sacos de cemento y estructuras de acero en una obra de construcción civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El costo de construir en Nicaragua volvió a subir en julio. El Índice de Precios de Materiales de Construcción (IPMC) aumentó 0.5% frente a junio, una variación que se ubicó entre las tres más altas de los primeros siete meses de 2026. El encarecimiento estuvo concentrado en productos básicos para levantar viviendas, ampliaciones y otras obras, como la arena de río, los bloques de concreto, las varillas de acero y la madera de pino.

Los datos fueron difundidos por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) en su reporte correspondiente a julio, publicado el 2 de septiembre. El indicador acumula una subida de 2.84% en lo que va del año, mientras que la variación respecto de julio de 2025 llegó a 4.77%.

PUBLICIDAD

La cifra mensual de julio quedó por debajo del alza de 0.9% registrada en febrero, la mayor del año. También igualó el incremento anotado en mayo. De esta forma, julio representó la tercera observación más elevada de 2026 dentro de la medición mensual, aunque compartió ese lugar con el resultado de mayo.

El grupo de cemento y derivados fue el que más empujó el índice general durante julio. Sus precios subieron 0.8% en un mes, principalmente por los incrementos en la arena y los bloques de concreto de cuatro por ocho por 16 pulgadas, una medida habitual en la construcción de paredes.

PUBLICIDAD

Este grupo explicó más de la mitad del aumento total del IPMC de julio. Además, en la comparación con el mismo mes del año anterior, los precios de cemento y derivados mostraron un aumento de 7.06%, el mayor entre los grupos relevados por el INIDE.

El Índice de Precios de Materiales de Construcción subió 0,5% en julio, una de las mayores variaciones mensuales registradas en Nicaragua durante 2026 (Cortesía: INIDE).
El Índice de Precios de Materiales de Construcción subió 0,5% en julio, una de las mayores variaciones mensuales registradas en Nicaragua durante 2026 (Cortesía: INIDE).

La arena de río es uno de los materiales más utilizados en las obras. Se mezcla con cemento para elaborar mortero y concreto, se emplea en repellos y sirve para nivelar superficies. Por eso, una variación en su precio puede trasladarse a varias tareas dentro de un proyecto de construcción.

Los bloques de concreto también tienen un peso directo en el presupuesto de una vivienda. Su uso se concentra en muros exteriores, divisiones internas, cercos y otras estructuras. El aumento de este producto incide sobre todo en las etapas iniciales de una obra, cuando se levantan las paredes.

El acero y el alambre elevaron el costo de las estructuras

El segundo grupo con mayor aumento mensual fue el de metales y derivados, que subió 0.61% en julio. El informe identificó incrementos en el alambre de amarre y en el acero número dos, conocido como varilla de refuerzo de un cuarto de pulgada.

Por lo que, en los últimos 12 meses, el grupo de metales y derivados acumuló un alza de 0.99%. Esa variación fue más moderada que la registrada en arena, bloques y madera, pero confirma que los insumos requeridos para reforzar las construcciones mantuvieron una tendencia de precios al alza.

Una varilla de acero, un bloque de concreto, un puñado de arena y una tabla de madera sobre un plano arquitectónico.
Cuatro materiales básicos de construcción reposan sobre un plano arquitectónico dispuesto en una mesa de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El capítulo de maderas y techos aumentó 0.12% durante julio. La principal presión provino de la madera de pino, según el reporte oficial. Ese resultado fue parcialmente compensado por bajas en el precio de bisagras y cerraduras.

Aunque el incremento mensual de la madera fue menor que el de otros materiales, su comportamiento anual muestra una subida más marcada. Frente a julio de 2025, los precios del grupo de maderas y techos aumentaron 6.45%.

Temas Relacionados

NicaraguaINIDEEconomíaMateriales de construcciónBloques de concreto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El contrabando desde Nicaragua ya pesa en el gasto de los hogares en Costa Rica, según la Cámara de Comercio

Un informe del Observatorio de Comercio Ilícito detalla la concentración por origen y el vínculo con redes delictivas, mientras dimensiona el boquete tributario que complica las cuentas públicas

El contrabando desde Nicaragua ya pesa en el gasto de los hogares en Costa Rica, según la Cámara de Comercio

Dos hermanos nicaragüenses pierden la vida en trágico incidente con materiales peligrosos en EE.UU.

Lo que inició como una jornada habitual de trabajo en la planta Daybrook Fisheries terminó en tragedia cuando el joven Yasser Rizo Acevedo se desmayó dentro de un compartimento presuntamente impregnado con amoníaco

Dos hermanos nicaragüenses pierden la vida en trágico incidente con materiales peligrosos en EE.UU.

“Se sentía la libertad”: Pedro Gutiérrez, el excarcelado y desterrado de Nicaragua que reconstruyó su vida en Canadá

El mecánico industrial llegó al país norteamericano y regularizó su estatus migratorio tras haber sido desterrado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

“Se sentía la libertad”: Pedro Gutiérrez, el excarcelado y desterrado de Nicaragua que reconstruyó su vida en Canadá

Nicaragua y el “punto ciego” en Centroamérica que preocupa por narcotráfico, corrupción y operativos coordinados

Una criminóloga costarricense explica por qué la falta de datos verificables puede favorecer abusos y sobornos, y recuerda un caso regional donde la ausencia de transparencia se volvió un obstáculo clave

Nicaragua y el “punto ciego” en Centroamérica que preocupa por narcotráfico, corrupción y operativos coordinados

La OEA llamó a actuar contra el régimen de Nicaragua tras el veto a la oposición en las elecciones: “Es inaceptable”

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, planteó una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores para definir una respuesta conjunta frente al avance del sandinismo sobre las instituciones y la eliminación de la competencia política en el país centroamericano

La OEA llamó a actuar contra el régimen de Nicaragua tras el veto a la oposición en las elecciones: “Es inaceptable”

TECNO

Nintendo gana una batalla legal en Europa contra los dispositivos que permiten piratear juegos de Switch

Nintendo gana una batalla legal en Europa contra los dispositivos que permiten piratear juegos de Switch

Dario Amodei, CEO de Anthropic, pide ralentizar el desarrollo de la IA: “el riesgo de perder el control es grave”

Terry Crews advierte sobre la economía de creadores: “No copies a nadie, no naces de reproducir fórmulas desgastadas”

Amazon Prime prueba un sistema de doblaje con IA que también genera efectos visuales

Google Chrome prepara una función para traducir archivos PDF directamente en el navegador

ENTRETENIMIENTO

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

Pierce Brosnan rompe el silencio sobre los supuestos conflictos de Tom Hardy en ‘MobLand’

Sharon Stone reveló cómo sobrevivió a una hemorragia cerebral con entre 1% y 5% de probabilidades y atravesó 25 años de recuperación

Qué es de la vida de Brooklyn Beckham: de hijo de David y Victoria a buscar su propia identidad profesional

Cindy Crawford quiere ser abuela y no oculta su entusiasmo por esa etapa de la vida

MUNDO

Ucrania se atribuyó la victoria en "la primera batalla naval" de la historia entre drones

Ucrania se atribuyó la victoria en "la primera batalla naval" de la historia entre drones

El régimen de Irán utilizó imágenes satelitales de origen chino para atacar la base estadounidense en Jordania

Ucrania atacó una planta petroquímica clave en la región rusa de Samara

Bahréin anunció que no se unirá a la reunión de los países del Golfo con Irán en Omán para abordar la crisis en Ormuz

Ucrania pidió a EEUU reforzar las sanciones contra Rusia, mientras Moscú "intensifica su campaña de terror"