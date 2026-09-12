El divertido video de la China Suárez manejando un carrito de golf: "Mood 24/7"

La actriz se mostró distendida junto a su hijo menor (Video: Instagram)

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Un video de pocos segundos grabado desde un carrito de golf fue suficiente para que Eugenia “la China” Suárez volviera a convertirse en protagonista de las redes. La actriz lo subió a su cuenta de TikTok durante la semana y en pocas horas acumuló cientos de comentarios, entre críticas, burlas y mensajes de apoyo.

En el clip, filmado en un día gris en el barrio privado donde reside junto a Mauro Icardi, Suárez conduce el vehículo y canta “Carita Feliz”, de Myke Towers, mientras su hijo Amancio aparece sentado a su lado, fuera del encuadre. Como pie de publicación, escribió una frase breve: “Piscis un viernes cualquiera”, con la leyenda “Mood 24/7” sobreimpresa en pantalla.

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La elección musical no pasó desapercibida. Varios usuarios asociaron un fragmento de la canción con el presente personal de la actriz: “A veces no quiero saber de nadie. A veces no quiero que de mí sepan. Respira, que el amor está en el aire. Yo soy el que las lágrimas te seca. Pa’ ser feliz no hace falta receta. Tú no necesitas a nadie pa’ que sepas. Solo tener a lo que te ama”.

La publicación derivó en una catarata de comentarios negativos que apuntaron, sobre todo, a su vida sentimental y a la forma en que suele mostrarse en sus redes. Entre los más repetidos aparecieron frases como “Siempre perdida ella jajajaja”, “No le hagas caso a los comentarios positivos” y referencias irónicas a la letra que había elegido: “Mood 24/7 = al pedo” y “Siempre en una persecución ella”.

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La actriz Eugenia China Suárez y el futbolista Mauro Icardi posan sonrientes en un entorno natural en Argentina.

Otros usuarios fueron más directos en sus cuestionamientos. “Buscando casados, hay me salio del alma” y “Mood 24/7 en búsqueda de hombres casados” figuraron entre los mensajes que vincularon el posteo con rumores previos sobre la actriz. También hubo críticas a su actividad laboral: “Nunca trabajando que lindo vivir de arriba” y “Ella solo quería mostrar el anillo” se repitieron en los comentarios. La coincidencia del signo zodiacal generó incluso un reclamo particular: “No nos metas a los piscianos en la misma bolsa, no queremos tener nada que ver con vos”, escribieron usuarios que se identificaron con el mismo signo que Suárez.

En paralelo a los cuestionamientos, la publicación también sumó mensajes de otro tono. Un sector de los usuarios eligió destacar su aspecto físico, con frases como “Le pega como si estuviera en un descapotable, la amo”. Entre los comentarios de apoyo también circularon: “Definitivamente Icardi pasó de mortadela a caviar”; “La argentina más hermosa duela a quien le duela”; “Y se puede ser tan linda, tan linda que molesta” y “Quien pudiera tener esa cara, China”.

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La actriz de Casi Ángeles se encuentra en el país desde hace varios meses y se encuentra a la espera de que Icardi defina su futuro en el ámbito futbolisico, ya que no renovó contrato con el Galatasaray y se encuentra libre. Días atrás, publicó un compilado de fotografías tomadas durante una estadía en una casaquinta de campo, bajo la leyenda “Compiladito de unos días felices”, que rápidamente acumuló miles de reacciones.

La actriz China Suárez y el futbolista Mauro Icardi comparten un momento de esparcimiento al aire libre en un entorno rural de Argentina.

Las imágenes reúnen postales al aire libre, momentos de descanso junto a una pileta y escenas de cercanía entre la pareja. En varias de las tomas, la actriz luce un vestido blanco de encaje con mangas largas, volados y puños ajustados con botones dorados con relieve, que combina paños de tul transparente con bordados y aplicaciones de crochet en distintas texturas. Completa el look con una cartera blanca tipo Birkin, lentes de sol oscuros y sandalias negras con apliques.

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La propiedad donde fueron tomadas las fotografías tiene una construcción principal de colores rojo y blanco, rodeada de jardín extenso con césped y arbustos. En el predio se distingue una pileta junto a una reposera a rayas azules y blancas, un deck de madera y un tapiz rojo con motivos geométricos. El interior, con paredes color ladrillo, vigas de madera rústica y techo de paja, está decorado con una colección de espejos antiguos de marcos dorados, un mueble escritorio de estilo vintage con cajones y objetos de cerámica. En ese espacio, la actriz aparece reflejada en uno de los espejos mientras se fotografía a sí misma, con el pelo recogido en una cola alta.

Una fotografía con efecto retro y bordes desgastados capta un beso entre ambos frente a la pileta: ella con lentes de sol y el vestido blanco, él con gorra verde y campera de cuero marrón, con los ojos cerrados. También figura una selfie de la protagonista junto a Mancha Latorre, amigo de la actriz, donde se lo ve con gorra oscura, bufanda y campera negra, sonriente, con la casa roja de la propiedad de fondo.

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