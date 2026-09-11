Teleshow

Murió la actriz, directora y docente Paula Sinay

Su fallecimiento fue informado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Emblema del teatro mendocino, dejó una marca profunda en la escena local

Paula Sinay: su muerte fue comunicada este viernes 11 de septiembre (Facebook Paula Sinay)
Paula Sinay: su muerte fue comunicada este viernes 11 de septiembre (Facebook Paula Sinay)
Guardar

Paula Rut Sinay, actriz, directora y docente de teatro, falleció y su partida abre un hueco difícil de llenar en la escena artística y académica de Mendoza. Referente de la actividad escénica provincial durante décadas, Sinay construyó una trayectoria que unió la pedagogía, la investigación y la creación escénica con igual rigor y con una convicción que sus estudiantes y colegas recuerdan como contagiosa. Su muerte fue comunicada en el sitio de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Se formó en Buenos Aires y construyó su carrera en Mendoza

Sinay cursó sus estudios superiores en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo el título de Profesora en Ciencias de la Educación con especialización en Educación Artística. De regreso en Mendoza, su actividad se concentró en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), donde se desempeñó como profesora titular de Técnicas Corporales I y II en la Facultad de Artes y Diseño. Esa posición la convirtió en una figura central de la formación teatral y corporal de varias generaciones de artistas mendocinos, muchos de los cuales reconocen en ella a quien les enseñó a habitar el cuerpo antes de habitar el escenario.

PUBLICIDAD

Además de su labor docente, integró un equipo de investigación dentro de la misma casa de estudios. El grupo trabajó en el desarrollo de un entrenamiento progresivo que articulara las técnicas vocales, corporales y de actuación, con el propósito de ofrecer a los estudiantes un abordaje integral de las herramientas escénicas.

Lazos Danza-Teatro nació en 1999 con estudiantes del profesorado

En el campo de la creación artística, Sinay dirigió el grupo Lazos Danza-Teatro, fundado en 1999 con la participación de estudiantes del Profesorado de Expresión Corporal Isadora Duncan. La agrupación fue el espacio desde el cual desarrolló sus propuestas escénicas más reconocidas, y también el lugar donde la frontera entre maestra y artista se volvía menos nítida.

PUBLICIDAD

Uno de sus trabajos más destacados fue Líneas en forma, que combinó danza, teatro, música, texto y escenografía en una propuesta de lenguaje híbrido. La obra fue reseñada en 2001 por la revista Picadero, publicación del Instituto Nacional del Teatro (INT), lo que le otorgó proyección nacional dentro del circuito de la escena independiente argentina. También dirigió Lazos… tantos siglos de civilización, y no aprendimos a abrazarnos…, otra producción del grupo que continuó la exploración del cruce entre el movimiento y la palabra.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices anunció la muerte de Paula Sinay
La Asociación Argentina de Actores y Actrices anunció la muerte de Paula Sinay

Publicó en 2004 un capítulo sobre cuerpo y gestualidad en la educación de adolescentes

La dimensión pedagógica de su trabajo quedó documentada en el libro colectivo Didáctica del teatro II. Una didáctica del teatro para el nivel polimodal, publicado en 2004. En esa obra, Sinay fue autora del capítulo «El lenguaje corporal como un eje de trabajo posible en el nivel polimodal», dedicado a las relaciones entre cuerpo, movimiento, gestualidad y experiencia artística en la educación secundaria. El texto refleja su convicción de que el teatro en la escuela no es un adorno curricular, sino una forma de conocimiento. Ofrece herramientas concretas para docentes de teatro y expresión corporal que todavía hoy se usan en aulas de toda la provincia.

En 2022 integró el elenco de Parque Central, filmada íntegramente en Mendoza

En los últimos años, Sinay amplió su trabajo hacia el cine. En 2022 integró el elenco de Parque Central, película rodada íntegramente en Mendoza y dirigida por José Kemelmajer, con la codirección de Axel Rezinovsky. Compartió el reparto con Ernesto Suárez, Aníbal Villa, Gustavo Torres y Horacio Ramos, entre otros artistas de la región.

La comunidad artística mendocina, sus colegas de la UNCuyo y sus familiares y amistades la despiden con el dolor de quienes pierden a alguien que enseñó con generosidad y creó con honestidad, durante toda una vida dedicada al teatro. En su cuenta de Instagram, Paula había compartido imágenes junto a Rocco, su perro, en posteos que dejaban ver, fuera del escenario, una calidez cotidiana que quienes la conocieron reconocen como parte de lo mismo: una manera de estar presente en todo lo que hacía.

Temas Relacionados

Paula Sinay

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Una exparticipante de Cuestión de Peso contó por qué nunca tuvo intimidad con Camilota: “Soy reparanoica”

Natee usó sus redes sociales para revelar las razones que le impedían realizar ciertas prácticas sexuales con la hermana de Thiago Medina, de quien fue pareja. La irónica respuesta de la influencer

Una exparticipante de Cuestión de Peso contó por qué nunca tuvo intimidad con Camilota: “Soy reparanoica”

Quiénes serán los conductores del Martín Fierro de la Radio 2026

La ceremonia organizada por APTRA se realizará el martes 6 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte y podrá verse en exclusiva a través de Infobae

Quiénes serán los conductores del Martín Fierro de la Radio 2026

Tini Stoessel se confesó con sus fans y habló de su ánimo: “Sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo”

La cantante volvió a hacer referencia al conflicto que está atravesando, sin nombrar a nadie en particular, y aseguró que está cada día más resiliente

Tini Stoessel se confesó con sus fans y habló de su ánimo: “Sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo”

Marta Fort presentó a su novio y recibió una romántica propuesta: "Estás esperando un anillo"

Juan Manuel Ramírez se animó a preguntarle a la hija de Ricardo Fort, frente a miles de personas, si quería oficializar su relación

Marta Fort presentó a su novio y recibió una romántica propuesta: "Estás esperando un anillo"

La emotiva celebración de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico por el cumpleaños de una de sus mascotas: “Bebé Pe”

La pareja compartió imágenes del festejo familiar, que incluyó adornos brillantes, abrazos, recuerdos y un mensaje sobre el paso de los años

La emotiva celebración de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico por el cumpleaños de una de sus mascotas: “Bebé Pe”

AMÉRICA

Por qué algunos planetas mantienen su atmósfera pese a ser de lava, según Stanford

Por qué algunos planetas mantienen su atmósfera pese a ser de lava, según Stanford

Una pluma escondida en heces fosilizadas podría revelar por qué algunas aves sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios

Agricultura descarta alzas del plátano pese a la sequía que afecta a zonas productoras de República Dominicana

Cuba recibe ayuda humanitaria en plena crisis por el desabastecimiento

El guatemalteco Léster Martínez apunta a una pelea con Saúl Álvarez

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

DEPORTES

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Fue verdugo de Boca Juniors en la Copa Libertadores y recibió una denuncia por amenazar a una repartidora de comida

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

“No me acuerdo los nombres”: la curiosa confesión de Locomotora Castro cuando le preguntaron por sus hijos y nietos

Tras el empate de Vélez, Gimnasia de Mendoza visita a Defensa y Justicia en busca de ser único líder de la Zona A del Clausura