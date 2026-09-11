Murió la actriz, directora y docente Paula Sinay

Paula Sinay: su muerte fue comunicada este viernes 11 de septiembre (Facebook Paula Sinay)

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Paula Rut Sinay, actriz, directora y docente de teatro, falleció y su partida abre un hueco difícil de llenar en la escena artística y académica de Mendoza. Referente de la actividad escénica provincial durante décadas, Sinay construyó una trayectoria que unió la pedagogía, la investigación y la creación escénica con igual rigor y con una convicción que sus estudiantes y colegas recuerdan como contagiosa. Su muerte fue comunicada en el sitio de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Se formó en Buenos Aires y construyó su carrera en Mendoza

Sinay cursó sus estudios superiores en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo el título de Profesora en Ciencias de la Educación con especialización en Educación Artística. De regreso en Mendoza, su actividad se concentró en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), donde se desempeñó como profesora titular de Técnicas Corporales I y II en la Facultad de Artes y Diseño. Esa posición la convirtió en una figura central de la formación teatral y corporal de varias generaciones de artistas mendocinos, muchos de los cuales reconocen en ella a quien les enseñó a habitar el cuerpo antes de habitar el escenario.

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Además de su labor docente, integró un equipo de investigación dentro de la misma casa de estudios. El grupo trabajó en el desarrollo de un entrenamiento progresivo que articulara las técnicas vocales, corporales y de actuación, con el propósito de ofrecer a los estudiantes un abordaje integral de las herramientas escénicas.

Lazos Danza-Teatro nació en 1999 con estudiantes del profesorado

En el campo de la creación artística, Sinay dirigió el grupo Lazos Danza-Teatro, fundado en 1999 con la participación de estudiantes del Profesorado de Expresión Corporal Isadora Duncan. La agrupación fue el espacio desde el cual desarrolló sus propuestas escénicas más reconocidas, y también el lugar donde la frontera entre maestra y artista se volvía menos nítida.

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Uno de sus trabajos más destacados fue Líneas en forma, que combinó danza, teatro, música, texto y escenografía en una propuesta de lenguaje híbrido. La obra fue reseñada en 2001 por la revista Picadero, publicación del Instituto Nacional del Teatro (INT), lo que le otorgó proyección nacional dentro del circuito de la escena independiente argentina. También dirigió Lazos… tantos siglos de civilización, y no aprendimos a abrazarnos…, otra producción del grupo que continuó la exploración del cruce entre el movimiento y la palabra.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices anunció la muerte de Paula Sinay

Publicó en 2004 un capítulo sobre cuerpo y gestualidad en la educación de adolescentes

La dimensión pedagógica de su trabajo quedó documentada en el libro colectivo Didáctica del teatro II. Una didáctica del teatro para el nivel polimodal, publicado en 2004. En esa obra, Sinay fue autora del capítulo «El lenguaje corporal como un eje de trabajo posible en el nivel polimodal», dedicado a las relaciones entre cuerpo, movimiento, gestualidad y experiencia artística en la educación secundaria. El texto refleja su convicción de que el teatro en la escuela no es un adorno curricular, sino una forma de conocimiento. Ofrece herramientas concretas para docentes de teatro y expresión corporal que todavía hoy se usan en aulas de toda la provincia.

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En 2022 integró el elenco de Parque Central, filmada íntegramente en Mendoza

En los últimos años, Sinay amplió su trabajo hacia el cine. En 2022 integró el elenco de Parque Central, película rodada íntegramente en Mendoza y dirigida por José Kemelmajer, con la codirección de Axel Rezinovsky. Compartió el reparto con Ernesto Suárez, Aníbal Villa, Gustavo Torres y Horacio Ramos, entre otros artistas de la región.

La comunidad artística mendocina, sus colegas de la UNCuyo y sus familiares y amistades la despiden con el dolor de quienes pierden a alguien que enseñó con generosidad y creó con honestidad, durante toda una vida dedicada al teatro. En su cuenta de Instagram, Paula había compartido imágenes junto a Rocco, su perro, en posteos que dejaban ver, fuera del escenario, una calidez cotidiana que quienes la conocieron reconocen como parte de lo mismo: una manera de estar presente en todo lo que hacía.

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