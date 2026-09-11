Iliana Calabró, preocupada por la salud de su novio: "Estuvo a un paso de pasar al otro lado"

Iliana Calabró es entrevistada por Desenchufadas, un programa de Salta. Allí habló sobre la salud de Luis De Stéfano, su novio

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Desde Salta, donde cerró un fin de semana de funciones de Viuda e hijas, hasta que la herencia nos separe, Iliana Calabró reconoció que su pareja, Luis De Stefano, aún no se recuperó del todo tras casi dos meses de internación por un grave cuadro respiratorio. “Estuvo a un paso de pasar al otro lado”, admitió la actriz en diálogo con el programa Desenchufadas.

La recuperación de De Stefano es lenta, pero va en la dirección correcta

En la entrevista, Calabró fue cauta pero directa al hablar del estado de salud del empresario. “No está bien todavía. Le falta porque estuvo mucho tiempo internado, entonces ahora necesita una rehabilitación”, señaló. Y agregó: “Está mucho mejor de como empezamos esto ya hace casi dos meses, pero cuando está mucho tiempo internado, después necesita rehabilitarse para volver a recuperar su vida normal”.

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De Stefano, empresario del rubro de la marmolería con local en el barrio porteño de Chacarita, padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) desde hace años. En agosto, una neumonía complicó su cuadro de base y derivó en su ingreso a terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo, donde permaneció intubado y con ventilación mecánica mientras el equipo médico trabajaba para estabilizarlo.

Iliana Calabró y su novio, Luis De Stéfano, internado en grave estado

Calabró agradeció en la catedral de Salta y pidió salud

La actriz estuvo en la ciudad junto al elenco de la obra y aprovechó su visita para ir a la catedral durante la novena de la Virgen del Milagro. Consultada por el programa si había pedido algo en especial, respondió con firmeza: “No, yo agradezco. Siempre pedí salud, porque el resto va y viene. La salud es lo único que hay que atesorar y cuidar en todas las familias”.

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Al hablar de De Stefano, Calabró no ocultó la gravedad que tuvo el cuadro en su momento más crítico: “Estuvo a un paso de pasar al otro lado, así que todo es bendecido, todo el proceso bendecido”. También contó que le lleva estampitas religiosas durante las visitas al sanatorio.

La gira de teatro continuó a pesar del difícil momento personal

A pesar de la situación personal, Calabró continuó con la gira de Viuda e hijas, que protagoniza junto a Nora Cárpena, María Valenzuela, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea, bajo la dirección de Héctor Díaz, y se mostró agradecida con el público salteño. “La gente disfrutó, no se perdían una gracia. Nos celebró y eso se vive con mucha alegría. Es una vitamina a tanto esfuerzo y sacrificio”, expresó ante Desenchufadas.

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Además de la obra, la actriz participa en Iluminadas, el programa que emite la TV Pública. “La idea es iluminar a la gente, que se le prenda una lamparita, que trabaje para la buena salud y la armonía”, describió.

Iliana Calabró habló sobre la salud de su pareja Lui)s De Stefano (Instagram)

Una pareja que nació en 2023

Calabró y De Stefano se conocieron en 2023 gracias a una coincidencia: tanto el joyero de ambos como la abogada Ana Rosenfeld los pusieron en contacto por separado. La conexión fue tan rápida que a los dos meses de conocerse decidieron convivir en el departamento de la actriz en el barrio de Palermo.

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En declaraciones previas, Calabró había sintetizado el vínculo con una frase: “Él es muy fuerte, ya ha salido de varias, así que esta no va a ser la excepción”. El empresario había tenido otro episodio de alto impacto en enero de 2025, cuando una ambulancia lo embistió en el barrio de Caballito, aunque en esa ocasión no sufrió lesiones de gravedad.

Por el momento, el estado de De Stefano se mantiene en proceso de rehabilitación. La pareja no brindó precisiones sobre los plazos de recuperación ni emitió un parte médico oficial, aunque desde el entorno de Calabró señalaron que la evolución es favorable y que el empresario avanza de manera progresiva.

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