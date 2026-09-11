Sofía Jujuy contó cómo fue la charla con su novio sobre la posibilidad de casarse: “Me tenés que hacer la propuesta”

Sofía Jujuy contó cómo fue la charla con su novio sobre la posibilidad de contraer matrimonio

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A nueve meses de confirmar su noviazgo con Gustavo Qüerio Hormaechea, y después de compartir vacaciones y distintos momentos juntos, Sofía Jujuy Jiménez contó cómo fue la charla que mantuvo con su pareja sobre la posibilidad de casarse. La conductora reveló que la conversación surgió al imaginar al cantante Mario Luis Díaz como parte de una eventual celebración, aunque dejó claro que aún no recibió una propuesta formal.

El intercambio se produjo durante una charla con Eva Bargiela y el músico en el programa de streaming Que alguien le avise (La Casa Streaming). Allí, Jiménez explicó que le había anticipado a su novio que el artista estaría invitado al programa y que, a partir de eso, ambos proyectaron cómo podría ser una boda. “Nosotros con mi novio te queremos contratar para nuestro casamiento”, le comentó al cantante.

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La idea todavía no pasó del terreno de la conversación. Al recordar la reacción de Qüerio Hormaechea, la modelo señaló que él se entusiasmó ante la posibilidad de que el intérprete participara de la fiesta. “¿Te imaginás a Mario Luis en nuestro casamiento?”, contó que le preguntó, antes de reproducir la respuesta de su novio: “No, me vuelvo loco”.

Sofía Jujuy Jiménez precisó que no hay fecha de casamiento ni compromiso confirmado. Eva Bargiela fue quien puso el tema sobre la mesa con una breve aclaración: “No hay fecha”. La conductora coincidió con esa definición y remarcó que, para empezar a organizar una boda, espera primero el pedido de su pareja.

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Sofía Jujuy Jiménez contó que habló con Gustavo Qüerio Hormaechea sobre la posibilidad de casarse tras imaginar una boda con Mario Luis Díaz

“Primero me tenés que pedir vos la propuesta de casamiento”, dijo Jiménez, entre risas, al referirse a Qüerio Hormaechea. Bargiela siguió la broma y sugirió que el novio podría aparecer en el estudio con un anillo, una posibilidad que la modelo también imaginó en voz alta.

La conversación continuó con una pregunta de Jiménez al artista sobre sus presentaciones en bodas. Mario Luis Díaz confirmó que suele participar de casamientos y relató una experiencia que le exigió continuar con un compromiso pese a que no se sentía bien de salud.

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Sofía Jujuy celebró los dos meses de vida de su sobrino (Instagram)

El cantante contó que, mientras viajaba hacia una celebración, sufrió mareos y síntomas de presión baja. Por ese motivo, pensó en avisar que no podría llegar. Sin embargo, una persona de su equipo le transmitió que la novia había tomado una decisión tajante: “Yo de acá no salgo si no viene Mario Luna”.

Según el relato del músico, la mujer permanecía dentro de una habitación y el novio aguardaba afuera. Tras recibir asistencia para estabilizarse, siguió camino y llegó al casamiento. “Llegué, hice el show, terminé y me desmayé. Cuatro días durmiendo estuve”, dijo entre risas el artista. La anécdota dejó abierta la pregunta de Jiménez sobre la disponibilidad del artista para una futura fiesta, en caso de que su relación con Qüerio Hormaechea avance hacia el matrimonio.

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La modelo expresó que vive con el corazón más abierto desde su nuevo rol de tía y afirmó que su sobrino encontrará seguridad y diversión con ella (Instagram)

Sofía Jujuy Jiménez también compartió en sus redes sociales un mensaje por los dos meses de vida de su sobrino, a quien definió como su ahijado (Instagram)

Además de hablar sobre una posible boda, Sofía Jujuy Jiménez compartió en sus redes sociales un mensaje por los dos meses de vida de su sobrino, a quien también definió como su ahijado. La conductora publicó fotos junto al bebé y expresó su afecto con una breve dedicatoria: “Hoy cumple mes mi ahijadito más hermoso del mundo”, escribió junto a un emoji de enamorada.

En otra historia, Jiménez se refirió a la experiencia que atraviesa desde que asumió el rol de tía. “Dos meses de andar por la vida con el corazón más abierto de amor y de aprender de este nuevo rol”, señaló. También aseguró que el niño encontrará contención y entretenimiento cuando esté con ella: “Él sabe y siente que en los brazos de la tía estará siempre seguro y que la diversión será garantizada”.

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