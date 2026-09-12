Panamá

Una propuesta intenta cerrar el vacío que dejan las devoluciones de menores en Panamá

La iniciativa establecería procedimientos específicos para actuar cuando los solicitantes desistan durante el acogimiento o después de constituido el vínculo legal

La adopción no se trata solo de dar un hijo a una familia, sino de garantizar un entorno seguro y amoroso para cada niño.
La mesa técnica analiza una modificación que permitiría reasignar al menor en un máximo de 15 días cuando los adoptantes terminen la convivencia. Archivo
Guardar

Una propuesta para que un niño, niña o adolescente sea reasignado a otra familia en un plazo máximo de 15 días, cuando los solicitantes decidan terminar la convivencia, fue incorporada a las consultas del proyecto de ley 570, que reforma el régimen de adopciones en Panamá.

La iniciativa fue presentada por Roderick Burgos, de la Fundación Pro-Familia, durante una mesa técnica de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada Olga Paulette Thomas. El planteamiento busca evitar que el menor permanezca sin una alternativa familiar definida.

PUBLICIDAD

La modificación propone considerar como “devolución” la decisión voluntaria de los solicitantes de poner fin a la convivencia con el menor que les fue entregado, tanto durante el acogimiento preadoptivo como después de constituida la adopción. Ante esa situación, la reasignación deberá efectuarse dentro del plazo establecido.

El término no supone que el cambio de familia pueda ejecutarse de manera automática. La propuesta deberá precisar desde cuándo comienzan a contarse los 15 días, qué autoridad determinará la nueva asignación y cuáles evaluaciones acompañarán al menor.

También deberá establecer cómo operará el procedimiento cuando la adopción ya sea definitiva.

Las adopciones especiales buscan acercar a niños con características particulares a familias en lista de espera, promoviendo la inclusión y el amor incondicional.
El proyecto 570 se encuentra en la fase final de consultas antes de regresar a la comisión legislativa para su discusión en primer debate. Archivo

El proyecto 570, presentado por los diputados Manuel Cheng Peñalba y Janine Prado, se encuentra en la etapa final de consultas con los sectores involucrados. Una vez concluida esta fase, el equipo asesor revisará las modificaciones y preparará un informe para la discusión en primer debate, según la Asamblea Nacional.

PUBLICIDAD

La propuesta de reasignación introduce un plazo concreto ante una situación que puede provocar una nueva ruptura emocional en menores previamente separados de su entorno familiar. Su aplicación requeriría combinar la rapidez administrativa con evaluaciones que garanticen la seguridad, compatibilidad y estabilidad de la siguiente familia seleccionada.

El objetivo es impedir que la interrupción de una convivencia derive en una permanencia prolongada dentro del sistema de protección. Sin embargo, una segunda asignación también exige acompañamiento psicológico y seguimiento institucional, debido a que el menor puede enfrentar sentimientos de rechazo, pérdida de confianza o temor a otro abandono.

La reforma contempla, además, que antes de avanzar hacia una adopción se priorice la permanencia o el retorno del menor con familiares aptos. Solamente después de agotar las alternativas dentro de su entorno familiar correspondería aplicar otras medidas de protección, incluida su integración a una familia adoptiva.

Según el MIMP, hasta octubre de 2023, solo 109 niños fueron adoptados en Perú, destacando la importancia de mejorar el sistema de adopción.
El proyecto prioriza la reunificación con parientes idóneos antes de avanzar hacia otras medidas de protección, incluida la adopción. Archivo

Entre los cambios discutidos figura la activación de la atención psicosocial durante las primeras 24 horas posteriores al ingreso del menor al sistema y la apertura del expediente dentro de las siguientes 72 horas. El procedimiento incluiría la identificación de familiares que puedan asumir responsablemente su cuidado.

La investigación psicosocial inicial tendría un plazo máximo de 30 días hábiles e incluiría la elaboración del árbol familiar, apoyada con información del Registro Civil. Si aparece un pariente apto, las instituciones deberán valorar programas de reunificación o fortalecimiento, siempre que esa alternativa proteja el interés superior del menor.

Cuando no exista una opción familiar viable, la autoridad dispondría de tres días hábiles para presentar la solicitud correspondiente ante el tribunal competente. Las extensiones de la investigación solamente podrían concederse de forma justificada, con el propósito de evitar que la búsqueda familiar se convierta en una demora indefinida.

La propuesta también establece periodos para la evaluación de los aspirantes y la asignación. La valoración preadoptiva tendría una duración máxima de dos meses, mientras la decisión sobre la idoneidad debería emitirse en cinco días hábiles. Posteriormente, el acogimiento preadoptivo se desarrollaría durante 30 días calendario.

Fotografía conceptual de dos manos adultas entrelazadas en primer plano y la silueta de un niño abrazando un oso de peluche proyectada en una pared
La evaluación de los aspirantes tendría una duración máxima de dos meses y la decisión sobre su idoneidad se emitiría en cinco días hábiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección correspondería al Comité de Asignación Familiar, que se reuniría cada 15 días y deberá tomar sus decisiones con base en las necesidades y características particulares de cada menor, no en las preferencias de los adultos. La reforma también procura preservar el vínculo entre hermanos durante el proceso de adopción.

Las familias acogentes que hayan cuidado a un menor durante más de un año podrían postularse como adoptantes y recibir consideración prioritaria, siempre que cumplan los requisitos legales y exista una declaratoria de adoptabilidad. Esta posibilidad busca reconocer relaciones estables sin convertir el acogimiento temporal en un acceso automático a la adopción definitiva.

El debate sobre los 15 días incorpora ahora uno de los momentos más delicados del proceso: qué ocurre cuando fracasa la convivencia con la familia seleccionada. La versión definitiva deberá equilibrar la necesidad de una respuesta rápida con garantías suficientes para que la nueva asignación no produzca otra separación perjudicial para el menor.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeAdopcionesMenores de EdadAsamblea NacionalMarco LegalDiputados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen a sospechoso de causar un perjuicio de $21 millones al sistema tributario panameño

El imputado habría entregado sobornos a funcionarios de la DGI para alterar la plataforma y obtener créditos fiscales ficticios.

Detienen a sospechoso de causar un perjuicio de $21 millones al sistema tributario panameño

Influenza suma dos nuevas muertes y deja 63 víctimas en Panamá durante 2026

Los adultos mayores concentran la mayor proporción de víctimas, mientras los contagios semanales aumentaron 6.5%.

Influenza suma dos nuevas muertes y deja 63 víctimas en Panamá durante 2026

En Panamá se preparan para habilitar el Registro Oficial de Ofensores Sexuales

Permitirá a los ciudadanos consultar información relacionada con las personas incluidas en esta base de datos

En Panamá se preparan para habilitar el Registro Oficial de Ofensores Sexuales

Autoridades costarricenses decomisaron 312 kilos de cocaína en una vivienda cerca de la frontera con Panamá

Una alerta confidencial llevó a la Policía de Control de Drogas y a la Fuerza Pública hasta una propiedad en la comunidad de Mariposa, distrito de Canoas, donde localizaron el cargamento.

Autoridades costarricenses decomisaron 312 kilos de cocaína en una vivienda cerca de la frontera con Panamá

Principal aeropuerto de Panamá duplicará su inversión en infraestructura durante 2027

La terminal espera movilizar 25,4 millones de viajeros durante 2027 y prepara ampliaciones para evitar limitaciones en su capacidad operativa.

Principal aeropuerto de Panamá duplicará su inversión en infraestructura durante 2027

TECNO

Matemáticos destacados firman carta que acusa a las empresas de IA de amenazar su trabajo intelectual

Matemáticos destacados firman carta que acusa a las empresas de IA de amenazar su trabajo intelectual

Cómo añadir al perfil de Instagram las fotos y videos en las que te etiquetan

Anthropic revela el punto débil de sus agentes de IA rebeldes: las pruebas CAPTCHA

Detectan malware contra usuarios de Android que se distribuye en archivos APK

Así es el primer servicio de robotaxis de Uber y Wayve en Londres: flota pequeña y conductores presentes

ENTRETENIMIENTO

Lady Gaga tuvo a su primer bebé junto a Michael Polansky

Lady Gaga tuvo a su primer bebé junto a Michael Polansky

Billy Gibbons, Ozzy Osbourne y una fiesta junto a la piscina: “En 30 segundos, todos los vasos se hicieron añicos”, dijo el guitarrista

Michael Diamond sobre los primeros años de Beastie Boys: “Éramos jóvenes, corríamos de un lado a otro pasándolo muy bien”

Las casualidades que salvaron a Michael Jackson, Mark Wahlberg y otros famosos del 11 de septiembre

Entre el cine y el básquet: Mahershala Ali y Jaylen Brown en una charla íntima sobre rechazo, fe y transformación

MUNDO

Trump llegará Irlanda para reunirse con sus líderes y visitar su complejo turístico en Doonbeg

Trump llegará Irlanda para reunirse con sus líderes y visitar su complejo turístico en Doonbeg

Las sanciones de Estados Unidos a las aerolíneas iraníes cortan algunos de los últimos vínculos del régimen con el exterior

Taiwán denunció que la guardia costera de China realizó una nueva incursión cerca de la isla de Kinmen

Las Fuerzas Armadas de Yemen lanzaron una contraofensiva tras el avance relámpago de los rebeldes hutíes

La Cámara de Representantes de Estados Unidos inicia el trámite de una ley para ampliar las sanciones contra Rusia