"Te comés a Papá Noel": Darío Barassi quedó impactado cuando una joven participante le reveló la edad de su pareja

La reacción de Darío Barassi al conocer la edad de la pareja de una participante

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Desde confesiones íntimas hasta conflictos familiares, el programa de Darío Barassi se convirtió en el escenario de todo tipo de situaciones. Así las cosas, este martes, el conductor quedó impactado luego de que una participante le revelara la diferencia de edad que mantenía con su pareja.

La secuencia comenzó en Ahora Caigo (Eltrece) cuando Barassi presentó a la concursante con una broma sobre una antigua novia que llevaba el mismo nombre. Después de ese comentario inicial, le pidió a Mariel que se presentara. La participante dijo que tiene 29 años, que vive en Merlo, en la zona oeste del conurbano bonaerense, y que trabaja como modelo, extra en series y promotora para agencias.

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Durante el diálogo, el conductor le preguntó por su situación sentimental. La participante respondió que está en pareja con Cristian desde hace casi una década y aclaró que él no la acompañó al programa porque estaba trabajando en un concesionario.

A partir de esa respuesta, Barassi siguió con el tono humorístico y lanzó una broma sobre la actividad laboral de la pareja de la concursante. Luego quiso saber cómo se habían conocido. Según relató Mariel, el vínculo comenzó en un boliche al que ella iba a bailar y donde él se desempeñaba como DJ.

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Mariel contó en el programa de Darío Barassi que tiene 29 años, vive en Merlo y trabaja como modelo, extra en series y promotora

El momento que marcó el tramo final de la charla llegó cuando Mariel reveló que su pareja tiene 52 años. La confesión cambió el tono del intercambio y provocó una reacción inmediata de Barassi, que venía comentando la historia en clave de humor.

“Mi pareja tiene cincuenta y dos años. Te quería sorprender con eso”, dijo la participante. La respuesta dejó al conductor visiblemente impactado y motivó una nueva broma al aire, en línea con el estilo descontracturado que sostuvo durante toda la conversación.

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Entre chistes, comentarios improvisados y reacciones espontáneas, el conductor suele aportar un clima propio al programa. En una de las últimas emisiones, ese tono volvió a quedar en evidencia cuando un participante, después de quedar a un paso de un premio millonario, reaccionó con furia y lanzó un insulto al aire.

El episodio se produjo en la instancia final del ciclo, cuando Charly enfrentó los dos minutos decisivos con la chance de llevarse un pozo acumulado de $7.500.000. Antes de comenzar, Barassi lo alentó con una breve arenga y el concursante respondió con seguridad: encadenó nueve aciertos de manera consecutiva y se ilusionó con quedarse con el premio mayor.

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Un hombre llamado Charly intentó quedarse con el premio millonario, no pudo responder una consigna e insultó frente a Darío Barassi (Ahora Caigo - El Trece)

Sin embargo, la definición se complicó en la última consigna. Barassi leyó: “Es reunir diversas cosas con un criterio que les dé cierta unidad”. La palabra debía terminar en “-zar”, y ahí comenzaron las dudas. Charly arriesgó primero “hegemonizar” y después “melodía”, mientras el conductor intentaba orientarlo con distintas pistas para acercarlo a la respuesta correcta.

“Junto esto con esto, para que sean esto. Canciones. Una canción, una canción y hacés...”, insistió Barassi. Luego redobló la ayuda: “¿Qué hacés? Hacés un... ¿un qué de canciones? Las re, ¿sabés? Las re”. A pesar de las señales, el participante no logró encontrar la palabra antes de que se agotara el tiempo. Entonces el conductor reveló la solución: “recopilar”.

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La decepción fue inmediata. Sin poder disimular la bronca por haber quedado tan cerca, Charly lanzó entre dientes: “La re put... madre”. Aunque enseguida pidió disculpas, su reacción provocó risas en el estudio y también una respuesta cómplice de Barassi, que decidió seguir la escena con humor.

“Te decía canciones, te decía re, la put... madre. Sí, no se puede decir malas palabras, pero la put... madre. Poné un piiip. Dejame ser también”, comentó el conductor, entre risas. Lejos de incomodarse, cerró el momento con aplausos para el concursante y una promesa de regreso: “Vamos a tener revancha y te venís de vuelta, porque sí, hermano, vos tenés que venir otra vez”.

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Pese a la frustración por no haberse llevado el premio principal, Charly no se fue con las manos vacías. Como premio consuelo, obtuvo $1.875.000, además del reconocimiento del conductor y del público presente.