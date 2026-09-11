Miguel Lorenzo Fábrega es designado como nuevo subadministrador del Canal de Panamá

Nombramiento de Miguel Lorenzo Fábrega como subadministrador marca un punto de inflexión en la gobernanza de una de las infraestructuras estratégicas más importantes del comercio marítimo mundial. (Tomada de Telemetro)

Guardar

Con 28 años de trayectoria en la vía interoceánica, la Junta Directiva del Canal de Panamá designó al Ingeniero Miguel Lorenzo Fábrega como nuevo subadministrador.

Lorenzo se desempeñaba como vicepresidente de Infraestructura e Ingeniería. Ha ocupado cargos desde ingeniero estructural hasta gerente ejecutivo de Ingeniería, subgerente del Diseño del Tercer Juego de Esclusas y, posteriormente, vicepresidente de Ingeniería y Servicios.

PUBLICIDAD

Desde 2020, laboraba como vicepresidente de Infraestructura e Ingeniería. Tuvo un desempeño relevante en el diseño, evaluación y ejecución del Programa de Ampliación del Canal.

En un comunicado, la Junta Directiva informó que “la designación del subadministrador por parte de la Junta Directiva es resultado de un proceso alineado con la institucionalidad del Canal, en ejercicio de su mandato constitucional y legal, y con plena responsabilidad sobre la continuidad, estabilidad y visión de largo plazo de la vía interoceánica”.

Para la selección del subadministrador, la Junta Directiva inició un proceso de evaluación de distintos perfiles tan riguroso y técnico como el que condujo a la designación de la administradora, Ilya Espino de Marotta.

PUBLICIDAD

El 7 de septiembre Ilya Espino de Marotta tomó posesión como la primera mujer en administrar la vía interoceánica. REUTERS/Enea Lebrun

“Con esta designación reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la operación segura y continua del Canal”, señaló José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá.

La designación de Lorenzo Fábrega como nuevo subadministrador del Canal de Panamá marca un punto de inflexión en la gobernanza de una de las infraestructuras estratégicas más importantes del comercio marítimo mundial.

Tanto por el perfil eminentemente técnico del funcionario como por el momento en que se produce, en plena transición hacia la administración de Espino de Marotta y bajo la presión de desafíos estructurales, como la crisis hídrica y la necesidad de diversificar el modelo de negocios de la vía interoceánica.

PUBLICIDAD

Esta decisión cierra un ciclo de varios meses en que la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tuvo que articular un esquema de transición con un subadministrador temporal, al tiempo que ponía a prueba, por segunda vez en pocos meses, un método de selección que se reivindica como riguroso, independiente y anclado en la defensa de la institucionalidad del Canal.

El nombramiento de Lorenzo, con 28 años de trayectoria interna, experiencia directa en el Programa de Ampliación y responsabilidades actuales sobre la planificación, mantenimiento y modernización de la infraestructura, sugiere una apuesta explícita por la continuidad técnica y la consolidación de una dupla directiva que ya ha trabajado de forma estrecha durante más de dos décadas.

PUBLICIDAD

El Canal de Panamá, la vía acuática por la cual pasa del 3% al 5% del comercio mundial.

Al mismo tiempo, la elección de un perfil especializado en ingeniería estructural y gestión de activos se inscribe en una agenda estratégica que proyecta garantizar el recurso hídrico, impulsar nuevos proyectos portuarios y de gasoducto, y ejecutar un plan de largo plazo que, según el propio Lorenzo, será “mayor que la ampliación” en términos de alcance y complejidad.

La Junta Directiva, presidida actualmente por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, ha insistido en que sus decisiones se toman con plena conciencia de la relevancia del Canal para Panamá y para el comercio mundial, reivindicando un modelo de gobernanza que busca blindar a la institución de presiones coyunturales y garantizar una visión de largo plazo.

PUBLICIDAD

En términos funcionales, se informó que el administrador y el subadministrador constituyen la dupla que encabeza la gestión operativa y estratégica de la vía, articulando desde la cúpula las políticas de tránsito, mantenimiento, inversiones de capital, proyectos de expansión y relacionamiento con los usuarios globales del Canal.

Aunque la Ley Orgánica detalla con mayor precisión el rol del administrador, la figura del subadministrador se concibe como un segundo al mando que comparte la responsabilidad de garantizar la continuidad de las operaciones y de ejecutar la estrategia aprobada por la Junta Directiva.