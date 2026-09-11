El precio del diésel en Costa Rica acumula un incremento de 27.2% entre enero y septiembre de 2026

Imagen de referencia. El diésel registró el mayor aumento acumulado entre los tres principales combustibles comercializados en Costa Rica. /(FOTO: El Heraldo)

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El precio del diésel en Costa Rica registró un aumento acumulado de 27.2% entre enero y septiembre de 2026, el mayor entre los tres principales combustibles comercializados en el país, según datos publicados por Surtidores Latam a partir de registros de la Cámara de Empresarios del Combustible.

El litro de gasoil pasó de ₡541, equivalentes a USD 1.20, al inicio del año a ₡688, unos USD 1.53, en la última actualización. El incremento revierte la trayectoria descendente que el producto había mostrado durante los tres años previos y vuelve a colocar la evolución de los combustibles entre los factores de costo para el transporte y la logística.

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Las naftas también acumularon aumentos de dos dígitos desde enero. La gasolina Súper aumentó 14.2%, desde ₡636 (USD 1.41) por litro hasta ₡726 (USD 1.61), mientras que la Plus 91 avanzó 16.1%, al pasar de ₡609 (USD 1.35) a ₡707 (USD 1.57).

La trayectoria del precio del diésel no fue uniforme durante el año. En febrero, el valor había caído a ₡512 por litro (USD 1.14), el nivel más bajo de toda la serie analizada entre 2023 y 2026. Tres meses después, alcanzó ₡716 (USD 1.59), luego de una corrección de ₡151 (USD 0.34) en una sola fijación.

El precio del diésel en Costa Rica acumuló un aumento de 27,2% entre enero y septiembre de 2026, según datos relevados por Surtidores Latam./(Shutterstock)

Ese ajuste, aplicado el 6 de mayo, fue el incremento individual más alto registrado para cualquiera de los tres combustibles durante el período relevado. En esa misma actualización, la gasolina Súper subió ₡101 (USD 0.22) por litro y la Plus 91 sumó ₡120 (USD 0.27).

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Tras llegar al máximo de ₡716 (USD 1.59), el gasoil inició una baja que lo llevó a valores cercanos a ₡600 (USD 1.33) durante agosto. La última revisión volvió a impulsar el precio hasta ₡688 (USD 1.53), con un aumento de ₡82 (USD 0.18) por litro.

De acuerdo con el relevamiento de Surtidores Latam, la diferencia de 2026 frente a los años anteriores no se limita al resultado acumulado. El mercado concentró variaciones más pronunciadas, en especial en el combustible utilizado por buena parte del transporte de carga, pasajeros y actividades productivas.

Las gasolinas también dejaron atrás las bajas de los tres años previos

Los precios de los tres productos habían cerrado 2023, 2024 y 2025 por debajo de los valores registrados al comienzo de cada uno de esos años. En 2026, en cambio, todos acumulan aumentos de dos dígitos entre enero y septiembre.

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Los tres combustibles principales registraron aumentos de dos dígitos entre enero y septiembre, después de tres años de caídas anuales. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel había iniciado 2023 cerca de ₡750 (USD 1.65) por litro y terminó ese año alrededor de ₡691 (USD 1.52). En 2024, pasó de aproximadamente ₡632 (USD 1.39) a ₡556 (USD 1.23), mientras que en 2025 cerró cerca de ₡549 (USD 1.21).

La gasolina Súper alcanzó un máximo de ₡810 (USD 1.79) por litro en octubre de 2023. Después inició un descenso que la llevó hasta ₡626 (USD 1.38) en febrero de 2026, antes de los aumentos observados durante los últimos meses. La Plus 91, por su parte, llegó a ₡786 (USD 1.73) por litro en enero de 2023 y tocó un mínimo de ₡591 (USD 1.30) tres años más tarde.

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Pese a los incrementos acumulados este año, las cotizaciones actuales permanecen por debajo de aquellos máximos. La gasolina Súper se ubica ₡84 (USD 0.19) por debajo de su récord de 2023, mientras que la Plus 91 está ₡79 (USD 0.17) por debajo de su mayor valor. El diésel, a ₡688 (USD 1.52), continúa ₡62 (USD 0.14) por debajo de los ₡750 (USD 1.65) registrados en enero de 2023.

La evolución del gasoil adquiere relevancia por su incidencia en la estructura de costos de las estaciones de servicio y de los sectores vinculados al traslado de mercaderías y personas. El aumento de 27.2% supera ampliamente las variaciones de las gasolinas durante el mismo período.

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El informe aclara que los valores de 2023, 2024 y 2025 fueron convertidos al tipo de cambio actual, y no al vigente en cada momento de la serie. Bajo ese criterio, el comportamiento de 2026 muestra una reversión frente a la baja que había predominado en los años previos, aunque los precios todavía no recuperaron los máximos observados al inicio del período analizado.