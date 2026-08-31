Así fue el día de desconexión de Paula Chaves, Pedro Alfonso y sus hijos: “La familia que más farmea aura”

Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, caminando por una zona verde con árboles en Villa Espil

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Un fin de semana de campo, familia y desconexión absoluta fue el escenario elegido por Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a sus tres hijos para romper la rutina. El destino: Villa Espil, un pequeño pueblo rural de la provincia de Buenos Aires que, con apenas unos 150 habitantes, ofrece el marco ideal para dejar atrás las obligaciones habituales y disfrutar en contacto con la naturaleza.

La familia compartió este momento a través de un video publicado en sus redes sociales, donde se los ve caminando juntos bajo el sol, en un entorno verde y abierto, participando de una de las tendencias más populares de la actualidad: el challenge viral al ritmo de Uptown Funk de Bruno Mars. La consigna, sencilla y divertida, consiste en moverse mientras suena la música y detenerse de golpe cuando aparece la palabra “stop”, para luego continuar con la marcha unos segundos después.

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“Dos días en el campo nunca vienen nada mal”, expresó el actor y productor al publicar el video. La elección de Villa Espil, situada en el partido de San Andrés de Giles, refuerza la búsqueda de tranquilidad lejos del ruido de la ciudad y pone en valor los paisajes rurales bonaerenses como refugio para quienes buscan descanso y tiempo de calidad en familia.

Paula Chaves y Pedro Alfonso caminan junto a sus tres hijos en un espacio verde rodeado de árboles.

La jornada familiar no quedó solo en el ámbito privado. El video, grabado durante la caminata por el campo, se integró a la ola de challenges virales que proliferan en redes sociales, sumando a la familia a la tendencia global de convertir lo cotidiano en contenido compartido. Esta dinámica, cada vez más frecuente entre familias mediáticas argentinas, permite acercar fragmentos de la vida personal a una audiencia que sigue con atención cada nueva publicación.

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En el video se observa cómo cada integrante de la familia adopta su propio estilo al caminar por el césped, reflejando personalidades diversas y una dinámica distendida. Las imágenes muestran a los cinco avanzando juntos, vestidos de manera informal y disfrutando del sol, con gestos espontáneos y sonrisas que refuerzan la sensación de complicidad grupal.

Desde la publicación del video, las redes sociales se llenaron de comentarios que celebran tanto la iniciativa como la energía del grupo. Uno de los mensajes más replicados señaló: “La familia que más farmea aura en la Argentina”, estableciendo un paralelismo con los campeonatos de videojuegos populares en redes y trasladando ese espíritu lúdico a la vida real.

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Paula Chaves y Pedro Alfonso recorren un entorno natural junto a sus hijos durante una jornada al aire libre.

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar. Los comentarios en la publicación reflejan el impacto positivo que genera la familia en su audiencia, destacando la originalidad y la alegría compartida. Entre las frases sobresalientes se encuentran: “Esos niños deben despertar cada día esperando saber qué nueva ‘locura’ irán a vivir” o “Lo que lograron como familia es casi único”, expresiones que subrayan la admiración por la dinámica y la complicidad del grupo.

Otros usuarios resaltaron la diversidad de estilos y la energía de los niños, con mensajes como: “Todos tienen un estilo diferente pero una onda tremenda, qué genialidad lo de estos niños, mejor flia del país”. Estos comentarios evidencian cómo el contenido familiar, cuando se presenta de manera espontánea y auténtica, obtiene una respuesta inmediata y entusiasta por parte del público.

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El fenómeno de las familias mediáticas en redes sociales trasciende la exposición personal y se transforma en un espacio de identificación colectiva, donde seguidores participan activamente a través de comentarios, reacciones y la reproducción de los desafíos virales propuestos.

Pedro Alfonso camina por un parque arbolado acompañado por dos de sus hijos en una jornada al aire libre.

El escenario elegido para la jornada no es casual. Villa Espil se presenta como un enclave rural que permite desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad y recuperar el contacto con la naturaleza. Con sus paisajes verdes, caminos arbolados y la tranquilidad de un pueblo pequeño, el entorno se convierte en el marco ideal para que familias como la de Chaves-Alfonso encuentren un espacio de recreo y pausa.

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La elección de este tipo de destinos, cada vez más habitual entre figuras públicas, responde a la necesidad de encontrar lugares donde el tiempo transcurre de manera diferente y las actividades simples, como caminar en el campo o disfrutar de un picnic, recuperan un valor central en la rutina familiar.