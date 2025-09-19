Teleshow

La increíble fobia que Marina Calabró superó gracias a la ayuda de Rolando Barbano: “La voy llevando bien”

La periodista de El Observador compartió en su programa radial cómo el acompañamiento de su pareja fue fundamental para enfrentar un temor cotidiano y transformar su rutina diaria

Marina Calabró contó cómo superó su fobia a lavarse la cabeza gracias al apoyo de Rolando Barbano

La superación de una fobia cotidiana se transformó en motivo de satisfacción para Marina Calabró, quien compartió en su programa radial en El Observador cómo logró dejar atrás el temor a lavarse la cabeza en la ducha, un avance que atribuyó al apoyo de Rolando Barbano. La periodista relató que, tras años de evitar esta acción por miedo, finalmente pudo afrontarla gracias al acompañamiento de su pareja, lo que le permitió modificar una rutina que le generaba incomodidad y complicaciones diarias.

Durante la emisión, Marina Calabró abordó el tema de las fobias personales y, con tono distendido, reconoció que no sabe flotar, una dificultad que le trae problemas en la temporada de verano. Sin embargo, la conversación tomó un giro cuando confesó: “Igual, ya superé una de mis fobias…”, según sus declaraciones en su programa. Ante la curiosidad de su compañero de equipo, Guido Záffora, la periodista detalló que se trataba del miedo a lavarse la cabeza en la ducha, una situación que, por su frecuencia, afectaba su vida cotidiana.

Marina Calabró confiesa en El
Marina Calabró confiesa en El Observador: “Bien. La voy llevando bien. Él estaba del otro lado de la mampara. La sumersión no la he superado, pero la ducha sí”

La intervención de Rolando Barbano resultó determinante en este proceso. Marina Calabró explicó que su pareja la acompañó de manera constante, brindándole seguridad y supervisión durante los primeros intentos. “Me ha alentado... Te superviso, no te vas a ahogar, si hay una emergencia llamo al 911”, relató la periodista sobre el apoyo recibido. Este respaldo fue clave para que pudiera enfrentar el temor y modificar su rutina de higiene personal.

Consultada por Záffora acerca de sus sensaciones al atravesar ese momento y sobre la ayuda de Barbano, Calabró respondió: “La voy llevando bien. Él estaba del otro lado de la mampara. La sumersión no la he superado, pero la ducha sí”, aseguró.

Además, destacó el beneficio práctico de este cambio, ya que antes debía lavar su cuerpo y su cabeza por separado, utilizando la bacha de la cocina para el cabello, lo que le resultaba engorroso y le demandaba más tiempo. La experiencia relatada por Marina pone de manifiesto cómo el acompañamiento y la contención pueden ser factores decisivos en la superación de miedos personales, incluso aquellos que forman parte de la vida diaria y suelen pasar desapercibidos para el entorno.

Marina Calabró enfrentada con Verónica Lozano

Semanas atrás, Verónica Lozano, Marina Calabró y Graciela Alfano quedaron en el centro de una polémica luego de la cancelación de una entrevista a Alfano en Cortá por Lozano en el marco de lo que se conoció como Tapadogate. Ante versiones de la periodista que vinculaban la suspensión con un presunto veto de Susana Giménez, Alfano difundió un audio privado donde Lozano explicaba los motivos de la baja de la entrevista: “Prefería no invitarte solo para una charla breve, apostaba a una participación más extensa, pero no es posible ahora por compromisos del canal”.

Luego de las versiones que señalaban a Susana Gimenéz como quien le bajó una entrevista a Graciela Alfano, Vero Lozano apuntó contra ella y Marina Calabró (LAM - América)

Ante la difusión de esta conversación privada, Lozano manifestó su malestar con la exvedette: “Alfano me tiene la conc....al plato porque ya a estas alturas, es muy difícil. Si ella quiere creer que la bajó Susana, no la vamos a contradecir. Hay como un metaverso cuando yo fui muy gentil, contesté y me pareció muy mal que expusiera un audio que es privado. Rompió un código, no se puede confiar en nadie”. Y apuntó contra Calabró: “A mí me apena porque yo no puedo manejar sus sentimientos Que se arreglen ellas dos, yo no tengo nada que ver con eso, pero Susana no la bajó, chicos“.

En este contexto, Marina Calabró volvió a tomar la palabra y cuestionó desde su programa radial: “Lozano dijo que la van a reprogramar por cuestiones de agenda. Si lo van a hacer, avísenle a Graciela porque no tiene invitación al programa”, y sostuvo: “Graciela está en su derecho de pensar que fue Susana”.

