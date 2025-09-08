Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca con un video inédito a 13 años de su muerte: “Acá estoy, más viejo y fuerte”

Benjamín Vicuña recordó a su hija fallecida con un tierno video junto a él y su hermano (Instagram)

La vida de Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain cambió para siempre aquel 8 de septiembre de 2012. Desde entonces, cada octavo día del mes esconde un peso especial: el recuerdo de Blanca, la hija mayor del actor y la modelo, fallecida por una neumonía hemorrágica en Chile, vuelve a ocupar cada rincón, cada palabra, cada instante. Este lunes se cumplen 13 años de la partida de Blanca, Vicuña eligió volcar sus sentimientos en las redes sociales con un gesto único.

En este día movilizante para el actor publicó un video junto a su hija y Bautista, el mayor de sus varones, riendo y jugando frente a la cámara mientras sonaba “Yo pienso en ti”, de Manuel García. La publicación llegó acompañada de palabras profundas que dejaron ver el estado de su corazón. “Blanca. Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje”, comenzó relatando, dejando al descubierto la lucha diaria para mantener viva la memoria de su hija.

Las palabras siguieron fluyendo. El frío, la nostalgia, la eternidad y el paso del tiempo se entrelazaron en cada frase. “El frío me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento“, confesó. A través de recuerdos y símbolos, el actor compartió su intimidad: “Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”. El duelo, lejos de disiparse, se convierte en una compañía diaria, en la que la ausencia se resignifica a través de los pequeños detalles.

El actor junto a su hija, quien falleció el 8 de septiembre de 2012

El homenaje se volvió aún más conmovedor al reflejar la dimensión universal del dolor. “A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños”, reconoció, visibilizando la experiencia de tantos padres y familias marcados por la pérdida. Y frente al paso del tiempo, Benjamín se sinceró: “Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”.

El eco de sus palabras encontró eco y refugio en la cantidad de mensajes que llenaron el posteo: colegas y amigos como Roberto García Moritán y Marianela Núñez sumaron apoyo y cariño de los seguidores, quienes dejaron mensajes como: “Solo muere quien se olvida y Blanca sigue más viva que nunca”, “El amor traspasa todo”, “Siempre en nuestro corazones”, o “Que el amor que emanan esas palabras sean el antídoto para tu tristeza”.

La memoria de Blanca atraviesa todos los días de la familia, pero en las fechas especiales ese legado cobra un lugar aun más visible. En mayo, Vicuña la recordó el día en que su hija habría cumplido años. “Te vi nacer hace 19 años en el día del cumpleaños de mi madre”, fue la primera línea de una publicación acompañada con fotos junto a Blanca entre abrazos, juegos e instantáneas llenas de ternura de su infancia. La evocación se sumó a ese registro eterno: “Llevaste el nombre de mi abuela materna, naciste entre la lluvia y una cordillera bordada. Fuiste la niña más feliz, la más dulce”, escribió. Las imágenes y las palabras abrieron una ventana a una infancia plena, marcada por la alegría y la complicidad con sus padres y hermanos.

A pesar del paso del tiempo, Blanca continúa presente en el corazón de sus padres (Instagram)

El actor revivió recuerdos como escenas imborrables de una película familiar. Los viajes, los cumpleaños celebrados a escondidas y la mirada luminosa de la mayor de los hermanos quedarán para siempre. “Fuiste la mejor hermana mayor que se puede imaginar, miraste el mundo y el mundo te miró a ti. Un día de septiembre te dormiste”, resumió, eligiendo no nombrar el año pero sellando la herida de aquel 2012, cuando Blanca partió con apenas seis años.

En medio del duelo, Benjamín habla de la transformación del amor. “Porque estás ahí, aquí, allá y acá. Porque tienes seis y también 19, porque venciste al olvido, porque estás”. Y en una imagen de poderosa poesía, concluyó: “Fuiste nieve y te convertiste en río, junto a mis lágrimas regaste los campos del infinito”.

De esa manera, para el actor, la memoria de Blanca es eterna, y cada fecha importante, que se traduce en el homenaje a su hija mayor, reafirma un amor que trasciende tiempos y distancias.