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La Joaqui apuntó contra Luck Ra luego de que confirmara su nueva relación: “Preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado”

La cantante contó que en ninguna de sus relaciones le fueron fiel; el cordobés hizo un comunicado en sus redes sociales defendiéndose de las acusaciones y generó un cruce con su ex tras un desliz

La Joaqui cuestionó en redes sociales que Luck Ra expusiera públicamente una parte de su intimidad
La Joaqui cuestionó en redes sociales que Luck Ra expusiera públicamente una parte de su intimidad
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Luego de que pasara poco más de un mes desde que se oficializó su ruptura con Luck Ra, La Joaqui encendió una tormenta pública cuando, en un programa de streaming, afirmó que nunca tuvo una pareja que no la haya engañado. La respuesta del cantante no tardó en llegar, pero lejos de calmar las aguas, desató una segunda ola: reveló, casi sin querer, que su exnovia ya tenía un nuevo vínculo. Lo que vino después fue un largo descargo de la artista que dejó al descubierto el trasfondo de una separación que, según ella, fue “fría e irrespetuosa”.

Todo comenzó durante una visita de La Joaqui a un programa de streaming, donde la cantante de RKT habló sin filtros sobre su historial amoroso. “De hecho, no he tenido un vínculo en el que no me hayan engañado hasta el día de hoy y yo nunca engañé a nadie. Porque a mí no me excita la deslealtad, no porque soy buena”, afirmó.

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Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de Luck Ra, quien publicó un comunicado en el que rechazó la acusación de infidelidad, pero, en el mismo texto, deslizó que su expareja había comenzado una nueva relación. “Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, escribió el cantante, confirmando los rumores de romance entre Joaqui y Tiago PZK..

Horas después, la cantante de RKT tomó sus propias redes sociales para responder con un texto extenso en el que cuestionó la decisión de su ex de exponer su vida privada mientras afirmaba respetarla. “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, comenzó.

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Captura de pantalla de una historia de Instagram de la cuenta lajoaqui con un texto extenso en letras blancas sobre fondo negro
La artista argentina La Joaqui responde a través de una publicación en Instagram a las declaraciones de su expareja Luck Ra sobre su separación.

En el descargo, la artista contó que la relación terminó “hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de la que alguna vez elegí contar”, y dejó en claro que, pese a eso, eligió el silencio para protegerlo. “Porque incluso después de separarnos preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos. Por eso me duele especialmente que hoy confundas mi amabilidad con un lugar del que podés abusar”, sostuvo.

Uno de los puntos más fuertes del texto apuntó a la manera en que Luck Ra se refirió al nuevo hombre en la vida de La Joaqui. “También me parece profundamente injusto que, para acomodar esta historia a tu favor, reduzcas a una persona a ‘un ex gran amigo’ tuyo. Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos. Nos conocemos desde lugares muy sensibles, hemos compartido nuestras heridas más profundas y construimos durante años un vínculo sólido que jamás necesitó de vos para existir”, escribió la cantante.

La artista fue directa al señalar la intención detrás de esa descripción. “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición. Y si vamos a hablar de valores y de códigos, quizás antes convendría hacer memoria. Porque vos sabés mejor que nadie la cantidad de cosas que callé —por cuidarte para preservarte. Nunca necesité destruir tu imagen para explicar mi dolor”, afirmó.

Cinco cuadros de texto blanco sobre fondo negro que contienen frases breves escritas en español
El cantante aseguró que nunca le fue infiel a La Joaqui y confirmó los rumores de romance de ella con Tiago PZK (Instagram)

Joaqui también abordó los tiempos de su recuperación emocional y los cuestionamientos que eso puede generar. “Entiendo que te resulte chocante que haya podido procesar este duelo rápido, pero también entiendo que los duelos no tienen un plazo reglamentario. Mucho menos, existe un plazo que una mujer deba cumplir para que su próxima decisión sea considerada digna o respetable”, señaló, y apuntó que fueron las propias actitudes de su ex las que facilitaron ese proceso: “Paradójicamente, fueron tus propias decisiones las que hicieron mi duelo mucho más sencillo. Lo digo porque a veces la ausencia de un gesto pequeño termina explicando cosas enormes”.

Hacia el final de su descargo, la cantante rechazó lo que describió como una lógica “vieja” sobre las mujeres que rehacen su vida. “Lo que sí rechazo es esa lógica tan vieja en la que, cuando una mujer rehace su vida, alguien se siente habilitado a contar su intimidad y después presentarse como la persona lastimada por aquello mismo que decidió exponer. Que vos hayas hecho tu duelo más rápido de lo que esperabas no te convierte en víctima de mi presente. Haber formado parte de mi pasado tampoco te convierte en dueño de mi intimidad”, escribió.

La artista cerró con una advertencia sobre los límites de lo que está dispuesta a tolerar. “Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria. Respetar mi presente también significa entender que ya no te pertenece contarlo”, concluyó.

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