La historia de Otero Alcántara y cómo llegó al exilio en Miami tras cinco años preso en Cuba

El artista cubano, recién llegado a Miami tras cinco años preso, describió una crisis humanitaria en la isla y reclamó respaldo internacional mientras denuncia secuelas físicas y mentales del encierro. (Imagen de cortesía)

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Recién llegado al exilio en Miami, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara dijo en una entrevista exclusiva con NTN24 que salió de prisión tras cinco años de encierro y pidió ayuda internacional para acelerar la liberación de Cuba, en un contexto marcado por 1.306 presos de conciencia, un colapso eléctrico que deja sin luz a casi el 70% de la isla y una nueva presión de Washington sobre empresas extranjeras vinculadas al régimen.

El deterioro que describió coincide con cifras expuestas por el canal: 1.306 prisioneros de conciencia en Cuba, 40 menores de edad entre las víctimas y 16 de ellos recluidos en cárceles para adultos. La organización Prisoners Defenders denuncia además que 458 detenidos padecen enfermedades graves y sufren torturas y negación sistemática de atención médica.

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Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, relató al medio que todavía atraviesa un estado de conmoción por el paso de la prisión al exilio. “Me siento todavía un poco en shock, porque es un cambio demasiado radical de vivir cinco años encerrado a encontrarte en tierras de libertad”, afirmó.

El artista sostuvo que el encierro dejó secuelas físicas y mentales. Dijo que siente “los músculos atrofiados” y que su cerebro también quedó afectado por la privación prolongada, hasta el punto de que ahora empieza a “descongelarse” tras el aislamiento.

Otero Alcántara dijo que fue sacado de prisión dos días antes para evitar a la prensa

Según NTN24, el opositor fue encarcelado después de las protestas del 11 de julio de 2021 y permaneció preso durante los últimos cinco años. Contó que la Seguridad del Estado comenzó a preparar su salida entre 15 y 20 días antes y aceptó que se marchara al exilio mientras avanzaba el trámite de parole humanitario hacia Estados Unidos.

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MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 25/08/2026.- El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara (i) habla durante el acto 'Cartas de libertad y solidaridad' este martes, un evento de Amnistía Internacional (AI), en el que recibió más de 27.000 cartas y mensajes de apoyo que le enviaron personas de todo el mundo durante sus cinco años preso en Cuba y que, contó, nunca llegó a leer, en Miami (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal

El diario televisivo precisó que no fue liberado el 9 de julio, cuando supuestamente concluía la condena, sino el 7 de julio. Otero Alcántara explicó que ese adelanto buscó evitar la presencia de periodistas frente a la prisión el día previsto para su excarcelación.

También relató que, al salir del penal, fue trasladado esposado a una vivienda bajo control estatal. Primero la ubicó en las playas del este de La Habana y luego la describió como una casa en las afueras de Guanabacoa, cerca de la costa, con piscina y comodidades.

“Sí, claro que tenía miedo. Tú no sabes hacia dónde tú vas, tú no sabes cuál es tu futuro inmediato”, dijo al canal. Añadió que aún le restaban dos días de condena cuando lo movieron a ese lugar y que las autoridades desconocían cómo iba a reaccionar después de cinco años en prisión.

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Ese episodio, según su relato, coincidió con la decisión sobre el exilio. Explicó que asumió la salida del país como una forma de bajar al mínimo la violencia sufrida durante el encierro y permitir que su cuerpo empezara a restaurarse.

La entrevista con el opositor coincidió con un colapso eléctrico que afecta a casi el 70% de la isla y con nuevas sanciones de Washington sobre empresas ligadas al régimen. (Imagen de cortesía)

El opositor pidió ayuda a Marco Rubio y no descartó una acción militar

Consultado por el canal sobre una salida para Cuba, Otero Alcántara dijo que no cree en una única vía para terminar con el régimen. Mencionó desde una “intervención militar” hasta una “intervención quirúrgica”, expresión que, según señaló, se usa para suavizar ese tipo de operación, y agregó que también confía en la capacidad de los cubanos para producir cambios internos.

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Sobre el papel de Donald Trump y Marco Rubio, sostuvo que las decisiones de la actual administración responden a un proceso acumulado de aprendizaje en Estados Unidos. Afirmó que la situación debe terminar “de una manera u de otra” porque, según sus palabras, la población cubana está pidiendo que esa realidad se acabe.

Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, relató al medio que todavía atraviesa un estado de conmoción por el paso de la prisión al exilio. “Me siento todavía un poco en shock, porque es un cambio demasiado radical de vivir cinco años encerrado a encontrarte en tierras de libertad"

En su mensaje directo al secretario de Estado, describió una crisis humanitaria y social en la isla. “Hay un pueblo en una isla del Caribe llamada Cuba que se está muriendo”, dijo, antes de mencionar hambre, tristeza, desnutrición, consumo de químicos entre adolescentes de 13 y 14 años y una salud mental fracturada.

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“Necesitamos ayuda de los norteamericanos, necesitamos ayuda del mundo entero, de Canadá, México, los europeos, todos los países, por favor, ayúdennos de verdad”, afirmó. También dijo que sufre por sus hijos y por quienes siguen en Cuba.

El entrevistado atribuyó la capacidad de resistencia de la disidencia a dos factores: el amor por Cuba y el uso del arte como herramienta política y social. Sostuvo que los poderes suelen subestimar esa fuerza y que, en el caso de San Isidro, el arte sí logró insertarse en el tejido social con impacto real.

Cuba enfrenta apagones masivos y la salida de Meliá tras nuevas sanciones de Washington

En el mismo especial, el canal informó que Cuba atraviesa una de las peores jornadas de su historia energética, con casi el 70% del país sin electricidad. El colapso del sistema eléctrico nacional fue atribuido a la paralización total de 106 centrales de generación distribuida y a averías mecánicas en plantas como Antonio Guiteras, Felton y Rentec.

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El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara habló con NTN24 y citó 1.306 presos de conciencia y un colapso eléctrico que deja sin luz al 70% de la isla. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

La publicación añadió que el déficit alcanzó un récord de 2.180 megavatios y dejó a oscuras a dos tercios de la población. Ese escenario acompaña el cuadro de desgaste social que Otero Alcántara describió en su entrevista desde Florida.

El canal también mostró imágenes del desmantelamiento de los carteles de Meliá en La Habana y señaló que la empresa española completó su salida de la isla el 24 de julio. La retirada, según el medio, ocurrió tras la presión de Washington y la orden ejecutiva 14.404 emitida en mayo, que endureció las restricciones contra compañías extranjeras vinculadas al régimen cubano.

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De acuerdo con la emisora, la operación hotelera de la multinacional en Cuba se extendió durante más de tres décadas y sus ingresos terminaban en GAESA, el conglomerado militar al que atribuyó el financiamiento del aparato represivo, las cárceles políticas y los privilegios de la cúpula gobernante.