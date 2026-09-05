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Flor Vigna cambió de look y admitió que se estaba "dejando morir" por un hombre

La influencer sacudió la convivencia del reality La Casa de los Famosos México con una imagen nueva, que llegó acompañada de una reflexión sobre los vínculos que se forman puertas adentro

Una mujer con cabello rojo, identificada como Flor Vigna, se somete a un cambio de look en su peinado dentro de La Casa de los Famosos México. Una segunda persona asiste en el proceso de corte y estilizado. Se observan mechones de cabello rojo en el suelo. El video, con textos superpuestos, documenta la evolución de su apariencia capilar hasta un estilo diferente.
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Flor Vigna protagonizó uno de los momentos más comentados de La Casa de los Famosos México con una decisión que va más allá de lo estético: un cambio de look que, según sus propias palabras, fue una forma de “recordar quién soy”, captada por las cámaras del reality.

La influencer y cantante argentina, que forma parte de la cuarta temporada del programa de Televisa, apareció con el cabello más corto y lacio luego de sacarse las extensiones que usaba desde su ingreso al show, el 26 de julio. El momento fue espontáneo: Vigna anunció la decisión en medio de risas, mientras un compañero de convivencia reaccionaba con sorpresa.

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Más allá del cambio estético, la argentina utilizó el momento para hacer una reflexión sobre su estado emocional dentro de la casa. “Estoy en un momento de recordar quién soy”, dijo. Y fue más lejos: reconoció que había estado descuidándose emocionalmente a causa de su vínculo con uno de los participantes. “Yo me estaba dejando morir. ¿Por qué? Otra vez por un hombre”, afirmó.

El hombre al que hacía referencia es Ese Pérez, influencer y comediante mexicano con quien desarrolló un vínculo romántico dentro de la casa que, según ella misma reconoció en otros momentos del programa, se fue volviendo difícil de sostener por la diferencia de expectativas entre ambos.

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La dinámica del encierro, explicó, intensifica cada pequeño gesto. “Una miradita, un abrazo, un esto que el otro, así como te salva el día, te puede hacer perder el siguiente”, señaló, y aclaró que su intención a partir de ahora es concentrarse en ella misma.

Vigna también relató un episodio que la afectó. Contó que mientras un compañero la ayudaba a secarse el cabello, otra participante, identificada como Gema, le dijo: “Te vas a quedar pelona por esas cosas”. El comentario la perturbó, aunque luego lo reencuadró. “Después dije: ‘Bueno, no, me parece que me lo dijo de que estaba media celosa de que estaba ahí con el Pérez’. Pero como que me retraumó que me diga eso”, reconoció entre risas.

Flor Vigna y su nuevo look, ya sin extensiones
Flor Vigna y su nuevo look, ya sin extensiones

El episodio, según describió, funcionó como detonante para tomar la decisión de sacarse las extensiones y hacer las paces con su imagen natural.

Fue Memo Massad, otro de los participantes del reality, quien le preguntó desde el baño —mientras se lavaba los dientes— si había cambiado el cabello. Vigna respondió con una frase que resumió el significado que le da al cambio: “Sí, un nuevo renacer”. Sin embargo, no quiso mostrar el resultado de inmediato. “No, todavía no te puedo mostrar. Todavía está muy loco”, le dijo a Massad, y se retiró a bañarse antes de exhibir el look definitivo. La escena, captada por las cámaras del programa, circuló rápidamente en redes sociales entre los seguidores del reality.

El resultado del cambio quedó a la vista en las imágenes del reality: Vigna luce el cabello corto, de color rojo intenso y con un corte que llega apenas por encima de los hombros, con flequillo lateral y un leve movimiento natural. Sin extensiones, la melena toma más volumen y el color gana aún más protagonismo. La argentina apareció sonriente y completamente distendida ante las cámaras, con una actitud que contrasta tanto con el look más largo con el que había ingresado a la casa como con el relato que ella misma hizo sobre su estado emocional de los días anteriores. El cambio físico llegó acompañado, según sus propias palabras, de una decisión de reenfocarse en su bienestar dentro del encierro.

Fue justamente al reunirse con el grupo, ya con el cabello renovado a la vista, cuando Vigna protagonizó otro momento que no pasó desapercibido: admitió haber dicho que uno de sus compañeros tenía mal aliento, y que lo había expresado de manera directa. “Olor a caca en la boca”, habría sido la frase. El comentario generó risas y tensión a partes iguales entre los presentes.

La cantante, conocida en Argentina por su carrera musical y su presencia en redes sociales, ingresó a La Casa de los Famosos México —que se emite por Las Estrellas y transmite de forma continua por ViX— luego de presentar un nuevo equipo de imagen tras una polémica con su estilista anterior.

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