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Valentina Cervantes y sus hijos acompañaron a Enzo Fernández en su debut en el Manchester City

La influencer estuvo presente en el Etihad Stadium junto a Olivia y Benjamín para alentar al mediocampista en su primer partido con la camiseta celeste

Dos niños con camisetas celestes con el número 17 apoyados en una barandilla mirando una cancha de fútbol
Valentina Cervantes y sus dos hijos, Olivia y Benjamín, estuvieron presentes en el debut de Enzo Fernández en el Manchester City (Instagram)
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Después de cerrar su ciclo en el Chelsea, Enzo Fernández pasó a formar parte del Manchester City, por lo cual debió organizar la mudanza de toda su familia y mudarse a Manchester junto a Valentina Cervantes, su pareja, y sus dos hijos, Olivia y Benjamín, para comenzar una nueva etapa allí. Fernández tuvo su primer partido con la camiseta del City el sábado por la tarde en el Etihad Stadium en el encuentro ante Coventry City, donde Cervantes y los niños lo acompañaron desde la tribuna para apoyarlo en este comienzo.

Para acompañar al centrocampista en su primer partido oficial con el Manchester City, Valentina y sus hijos Olivia y Benjamín asistieron al Etihad Stadium de Manchester. El jugador argentino, luego de finalizar su ciclo en el Chelsea, se unió al conjunto inglés, lo que motivó a la familia entera a trasladarse a la ciudad británica tras concretarse el pase en el cierre del mercado de transferencias y así dar inicio a una nueva etapa.

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Desde la tribuna, Cervantes estuvo junto a los dos niños y posteriormente publicó en sus redes sociales una serie de imágenes de ese día. En una de las fotografías se puede ver a Olivia y Benjamín de espaldas, apoyados sobre una baranda del estadio mientras miran el campo donde los jugadores llevaban a cabo la entrada en calor. Los dos vestían la camiseta oficial celeste del club inglés con el número 17, y en la parte trasera de la camiseta de Benjamín figuraba el apellido “Enzo”.

Una segunda imagen, obtenida desde un punto de vista similar, mostró a Benjamín mirando hacia la cámara mientras sostenía la baranda, con las tribunas y el campo como telón de fondo. Entre los registros compartidos también apareció una foto del niño en una plaza, ya sin la compañía de Olivia, luciendo la misma camiseta celeste combinada con pantalón de jean y zapatillas blancas.

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Un niño pequeño viste una camiseta celeste del Manchester City, pantalones de mezclilla y zapatillas blancas sobre baldosas grises
Benjamín eligió llevar la nueva camiseta de su papá en este primer partido
Dos niños vistos de espaldas con camisetas celestes con el número 17 miran el campo desde la baranda de las tribunas de un estadio
El Man City logró consagrase ganador en el debut de Enzo con la camiseta celeste

Entre las stories que publicó la modelo también se destacó una imagen del pequeño recostado sobre un sillón, con la camiseta celeste del Manchester City puesta, tomando la mamadera y con los ojos cerrados.

Mientras el futbolista anunciaba por carta su salida del Chelsea para incorporarse al Manchester City, su pareja seleccionó imágenes para expresar aquello que las palabras no lograban transmitir. En la cuenta de Instagram de la pareja del jugador apareció un collage de fotografías que resume tres años de experiencia en Londres, incluyendo situaciones íntimas, celebraciones en la cancha y el desarrollo familiar con la camiseta azul del club inglés.

El comunicado oficial del mediocampista coincidió en tiempo con la publicación, de modo que el cierre de ciclo combinó tanto el mensaje formal del jugador como la perspectiva personal de su esposa respecto a esos años juntos.

Un niño recostado en un sillón gris bebe de un biberón vistiendo una camiseta celeste de fútbol y pantalones de mezclilla
El hijo menor de la pareja fue el gran protagonista de las fotos que compartieron ambos en redes (Instagram)

El collage inicia mostrando a Benjamín, el hijo menor, vestido completamente con la camiseta azul del Chelsea. En la imagen, se le muestra sentado en el césped de Stamford Bridge, piernas levemente separadas, y mirando fijo al frente, sin notar el significado simbólico del lugar. Esta primera foto resume el contenido posterior: una familia que, en uno de los estadios más famosos del planeta, logró crear su propio espacio.

En la segunda fotografía esa imagen inicial se expande: Enzo aparece en cuclillas, Valentina Cervantes de pie a su lado, y los hijos ocupan el centro, todos sobre el terreno de juego, con las gradas azules al fondo. Podría tratarse de una escena de cualquier parque, si no fuera por el escudo en el pecho de cada uno.

El recorrido por el collage prosigue con un retrato seleccionado por Cervantes como una de las tomas más íntimas del grupo: está junto a Olivia y Benjamín, los tres juntos y mirando a la cámara, con ropa del Chelsea. La hija mayor apoya la cabeza cerca de la de su madre, mientras el menor, con una seriedad curiosa de quienes aún no entienden del todo lo que sucede pero intuyen que es importante, observa. En esa foto no aparecen ni trofeos ni la cancha: están solo los tres.

Las fotos que eligió la modelo para decirle adió al club que le abrió las puertas en Inglaterra (Instagram)
Las fotos que eligió la modelo para decirle adió al club que le abrió las puertas en Inglaterra (Instagram)

A continuación, se ve otra imagen que fusiona ambas dimensiones de la vida de la familia: Enzo Fernández lleva una medalla colgando, sostiene a los niños, y Valentina Cervantes está a un costado, todos juntos en el campo, durante la celebración de uno de los títulos obtenidos por el futbolista en el club inglés.

Una fotografía de Olivia, la hija mayor nacida en Argentina en 2020, aparece cerca del cierre del collage. Ella lleva una camiseta del Chelsea de la Copa Mundial de Clubes 2025, una acreditación oficial colgando y una gorra negra demasiado grande sostenida con una mano. Su cara —mezcla de seriedad y picardía— se opone directamente a la expresión de la primera imagen: llegó a Londres cuando era una niña pequeña y se despide tras celebrar títulos a nivel internacional.

Como cierre, la pieza muestra a los cuatro integrantes de la familia inclinados sobre la cancha, sosteniendo el trofeo dorado de la Copa Mundial de Clubes. Al fondo se lee el cartel oficial del torneo, mientras el brillo del trofeo ocupa el centro y la familia lo rodea. El collage fue acompañado por solo dos emojis: un rostro llorando y un corazón azul.

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Valentina CervantesEnzo FernándezManchester City

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