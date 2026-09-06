Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand con un vestido rojo shocking: "Me siento fresca"

El look rojo furioso de Juana Viale en la noche que reemplazó a Mirtha

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Juana Viale volvió a ponerse la camiseta por su abuela y apareció en la pantalla de El Trece con un vestido rojo de largo irregular con volados en crep de seda firmado por Evangelina Bomparola, mientras Mirtha Legrand permanecía en su domicilio con un cuadro gripal que le impidió presentarse en los estudios de grabación este sábado.

“Acá estoy poniéndome la camiseta, porque la abuelita está con gripe, así que le mandamos un besito enorme”, arrancó Viale al ingresar al estudio de La Noche de Mirtha, antes de describir con su habitual desparpajo el atuendo elegido para la ocasión. “Para morirse de frío, como hacemos las mujeres cuando nos gusta lucir algo hermoso a pesar del clima”, bromeó.

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Juana Viale con el vestido rojo de Evangelina Bomparola

El diseño, perteneciente a la nueva colección de Evangelina Bomparola, combinó la caída fluida del crep de seda con volados que aportaron movimiento y feminidad, en un largo irregular que marcó presencia en cada paso. “Es muy bonito, eh, para morirse de frío”, reconoció la conductora con humor, fiel a su estilo de presentar cada look frente a cámara con total naturalidad. Bomparola, una de las diseñadoras de cabecera de Viale, tiene su colección disponible en @ebomparola y en evangelinabomparola.com.

El estilismo estuvo a cargo del equipo de siempre: Juan Foho para Infinito Estudio se encargó del peinado, un recogido torzado que la propia conductora advirtió que no era apto para intentar en casa. “No lo intenten en sus casas, puede fallar”, señaló entre risas. El maquillaje corrió por cuenta de Cris Sepúlveda con productos Jule Giaké, con dos toques dorados que acompañaron la propuesta del vestido. “Me siento muy fresca esta noche, la verdad”, cerró Viale antes de dar inicio a la mesa.

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Fue el periodista Juan Etchegoyen quien habló con Marcela Tinayre, hija de la diva, para conocer el estado de salud de la conductora. “Está un poco engripada, yo estoy almorzando con ella. Juana va a hacer el programa”, confirmó Tinayre. La decisión se tomó a último momento, y Viale debió hacerse cargo de ambos envíos del fin de semana: además de La Noche de Mirtha del sábado, conduce Almorzando con Juana los domingos a las 13.45.

Juana Viale con los invitados de La Noche de Mirtha: Luciana Rubinska, Ana Rosenfeld, Elba Marcovecchio y Karina Iavícoli

No es la primera vez que Legrand se ausenta por motivos de salud. En mayo pasado, Mirtha Legrand estuvo tres semanas fuera de pantalla por una bronquitis que le impidió hablar con normalidad. Al regresar, agradeció públicamente el trabajo de su nieta: “Juana me reemplazó maravillosamente. Gracias Juanita, un saludo para vos”, dijo frente a cámara. Una escena que, al menos por este primer fin de semana de septiembre, volvió a repetirse.

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Mientras tanto, la mesa que Viale preside en La Noche de Mirtha promete temperatura propia. Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara en su litigioso divorcio con Mauro Icardi, y Elba Marcovecchio, representante legal del futbolista, ya dirimen diferencias frente a frente con posiciones públicamente encontradas. Las completan Karina Iavícoli, panelista de LAM e Infama en América TV, y Luciana Rubinska, periodista deportiva de Infobae y ESPN, primera mujer en ganar un Martín Fierro de Cable en periodismo deportivo, en 2018.

El domingo, Almorzando con Juana mantiene su horario de las 13.45 con una propuesta que mezcla el espectáculo, el teatro y el deporte. Se suman a la mesa el actor Martín Seefeld, que llega tras una temporada exitosa con la obra Una clase especial; el bailarín Iñaki Urlezaga, que volvió a los escenarios con El aplauso final tras ocho años de retiro; las actrices Juli Castro y Patricia Etchegoyen, y Sofía Cairó, jugadora de Las Leonas que convirtió el penal que le dio a la selección argentina el tercer título mundial de hockey sobre césped en la final ante Países Bajos, con un resultado de 3 a 1.

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