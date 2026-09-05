La Joaqui y Tiago PZK fueron vistos juntos y comenzaron los rumores de romance: la foto

Los cantante son amigos hace tiempo, sin embargo, una salida familiar fue suficiente para encender la llama (Video: Puro Show-El Trece)

Guardar

En una salida matutina por el Ecoparque de Buenos Aires, La Joaqui y Tiago PZK fueron vistos juntos, lo que provocó especulaciones sobre un posible romance. Esto sucedió poco después de que la cantante de RKT anunciara su separación de Luck Ra, noticia hecha pública por la propia artista el 29 de julio mediante un comunicado en sus redes sociales, finalizando así una de las parejas más comentadas dentro de la escena urbana argentina. En ese comunicado, La Joaqui explicó que la separación fue “con el mismo amor que nos vimos llegar” y mencionó que la causa estuvo relacionada con “deseos de un futuro y etapas distintas”.

La salida por el predio porteño que antes funcionaba como zoológico trascendió a través del programa Puro Show, de El Trece. La panelista Pochi Frisciotti fue quien reveló la información al aire: “Lo que me cuentan es que hace pocos días, esta semana, se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos”.

PUBLICIDAD

Según el relato de la panelista, la cantante realizó la caminata acompañada de sus dos hijas, mientras que la cercanía entre ambos artistas llamó la atención de otras personas presentes en el predio. Una seguidora que los reconoció les pidió sacarse una fotografía junto a ellos.

La foto de Joaqui y Tiago caminando junto a la hija menor de la cantante

Según lo que detalla la crónica del evento, la relación entre los dos artistas se mantuvo cordial durante el trayecto; Tiago PZK llevaba puesta una chaqueta oscura, mientras que La Joaqui vestía un conjunto deportivo de color blanco.

PUBLICIDAD

Pochi contó, además, un detalle particular de la salida vinculado a la visita a un puesto de souvenirs dentro del predio: “¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compran souvenirs y le compró un burro. Ellos cantan juntos, son amigos, pero me gusta esta pareja”, relató la panelista. El obsequio tuvo una lectura especial, vinculada a un chiste instalado en redes sociales sobre el cantante de cuarteto, que suele compararse con el personaje del Burro de la película Shrek.

Frente a la incredulidad de sus compañeros de panel, Frisciotti sostuvo que contaba con material que respaldaba la versión: “Obvio que tengo pruebas. Una seguidora les sacó una foto y dijo que se los vio re copados juntos. Me gusta esta relación”.

PUBLICIDAD

El supuesto regreso del músico Luck Ra con su exnovia, Guille Giles

La panelista remarcó que, en un primer momento, había interpretado el vínculo entre ambos artistas como una simple amistad forjada a partir de su carrera compartida en la música, dado que ya habían cantado juntos anteriormente. Sin embargo, aclaró que esa lectura cambió con el correr de los días.

“Yo dije ‘son amigos’, pero en redes ya se está hablando de que son pareja. Se ve que ella está subiendo cosas en la casa de él y la gente que conoce esa casa lo identificó”, cerró Frisciotti en su relato al aire de Puro Show.

PUBLICIDAD

Pocos días han pasado desde que surgió la noticia sobre el probable regreso entre Luck Ra y Guille Giles. No se trata de una conexión reciente, ya que ambos estuvieron juntos aproximadamente entre tres y cuatro años previos al inicio de la relación del cantante con La Joaqui. Al revelar la información, el panelista fue tajante: “Hay un nuevo acercamiento con su exnovia, Guille. Están viéndose y volviéndose a hablar”.

De acuerdo con las fuentes, la relación que unió a Luck Ra y Guille se prolongó durante varios años hasta que concluyó antes de que el cantante formara pareja con La Joaqui. El reencuentro habría tenido lugar tan solo unas semanas después de la ruptura, incrementando la tensión en un contexto ya dominado por la atención mediática.

PUBLICIDAD