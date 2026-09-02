Panamá reabre el Parque Nacional Chagres tras la crecida del río

La navegación es una de las principales actividades turísticas desarrolladas dentro del parque. Tomada de MiAmbiente

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El Parque Nacional Chagres reabrió este martes 1 de septiembre a partir de las 8:00 a. m., después de permanecer cerrado preventivamente durante dos días por el aumento del caudal del río Chagres. La decisión permite retomar las visitas y actividades de uso público en los sectores previamente inhabilitados.

El Ministerio de Ambiente adoptó la medida tras evaluar las condiciones del río Chagres, el lago Alajuela y sus respectivas áreas de influencia. La inspección se realizó siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, que determinó la posibilidad de restablecer el acceso sin mantener el cierre completo del área protegida.

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La restricción había comenzado el 30 de agosto debido a la crecida del río y el riesgo de corrientes repentinas en sus riberas. Mientras estuvo vigente, quedaron prohibidos el ingreso, la navegación, el baño y la permanencia en los sectores afectados, incluidos La Cascada y La Playita, dos espacios frecuentados por visitantes y operadores turísticos.

Aunque la reapertura elimina la prohibición general, las autoridades advirtieron que no supone la desaparición completa de los riesgos asociados con las lluvias. Los visitantes deberán atender las instrucciones de los guardaparques y evitar cualquier sector que presente corrientes fuertes, terrenos inestables u otras condiciones capaces de comprometer su seguridad durante los recorridos.

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Las comunidades emberá ofrecen recorridos culturales y experiencias vinculadas con el entorno natural. Tomada de la ATP

MiAmbiente confirmó que el horario habitual de visitas continuará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. para nacionales y extranjeros. Antes de comenzar sus actividades, los usuarios deberán registrarse en la sede administrativa y gestionar el pago correspondiente por servicios ecosistémicos mediante la plataforma digital de la institución.

La reapertura también permite reactivar las actividades de los operadores turísticos y el desplazamiento hacia comunidades ubicadas en las inmediaciones del río y el lago.

Los recorridos suelen incluir navegación, senderismo, visitas a cascadas y experiencias culturales, aunque cada actividad dependerá de las condiciones meteorológicas e hidrológicas observadas durante la jornada.

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El Parque Nacional Chagres se extiende por 131.260,77 hectáreas entre las provincias de Panamá y Colón. Sus bosques, ríos y quebradas forman parte del núcleo de cobertura vegetal de la cuenca hidrográfica del Canal, mientras el río Chagres constituye una de las principales reservas de agua dulce del país.

La conservación del parque resulta estratégica porque sus recursos hídricos contribuyen al abastecimiento de agua potable y al funcionamiento del Canal de Panamá. El lago Alajuela actúa como reservorio y permite regular el caudal durante diferentes períodos, por lo que las variaciones provocadas por lluvias intensas requieren vigilancia constante de las autoridades.

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El cierre preventivo fue ordenado después del incremento registrado en el caudal. Tomada de MiAmbiente

El área protegida también mantiene una estrecha relación con comunidades indígenas emberá, cuya actividad económica incluye servicios turísticos, recorridos en canoa, artesanías y presentaciones culturales para los visitantes.

Un cierre preventivo limita temporalmente esos ingresos, pero busca impedir que residentes y turistas queden expuestos a crecidas repentinas en sus rutas de navegación.

Creado para proteger los bosques y las fuentes de agua de la cuenca, el parque alberga una amplia diversidad de plantas, mamíferos, reptiles y aves tropicales.

También conserva segmentos del antiguo Camino Real, la ruta colonial empleada para trasladar mercancías entre el Pacífico y el Caribe, lo que añade valor histórico y cultural a su importancia ambiental.

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La reapertura ocurre mientras Panamá permanece bajo condiciones de inestabilidad atmosférica por el paso de la onda tropical número 42 y una elevada concentración de humedad.

El Parque Nacional Chagres se extiende entre las provincias de Panamá y Colón. Tomada de la ATP

Estas condiciones pueden ocasionar aguaceros, tormentas eléctricas y aumentos repentinos del nivel de ríos y quebradas, incluso después de que una zona haya recuperado temporalmente condiciones seguras.

MiAmbiente y Sinaproc mantendrán el monitoreo de los niveles del río Chagres y el lago Alajuela. Si las lluvias vuelven a elevar el caudal, las instituciones podrán restringir sectores específicos o decretar nuevamente un cierre preventivo. Por ello, los operadores deberán comprobar los avisos oficiales antes de trasladar grupos hacia el parque.

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Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos fuera de las áreas habilitadas, respetar los horarios y no ingresar al agua cuando existan señales de corrientes rápidas o cambios de nivel.

También solicitaron informar cualquier situación irregular al personal del parque y seguir únicamente comunicaciones institucionales, especialmente durante jornadas con pronósticos de lluvias y tormentas.