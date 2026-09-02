Panamá

Panamá reabre el Parque Nacional Chagres tras la crecida del río

La medida fue adoptada después de evaluar el caudal del río y las condiciones del lago Alajuela, aunque continuará el monitoreo hidrológico.

La navegación es una de las principales actividades turísticas desarrolladas dentro del parque. Tomada de MiAmbiente
La navegación es una de las principales actividades turísticas desarrolladas dentro del parque. Tomada de MiAmbiente
Guardar

El Parque Nacional Chagres reabrió este martes 1 de septiembre a partir de las 8:00 a. m., después de permanecer cerrado preventivamente durante dos días por el aumento del caudal del río Chagres. La decisión permite retomar las visitas y actividades de uso público en los sectores previamente inhabilitados.

El Ministerio de Ambiente adoptó la medida tras evaluar las condiciones del río Chagres, el lago Alajuela y sus respectivas áreas de influencia. La inspección se realizó siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, que determinó la posibilidad de restablecer el acceso sin mantener el cierre completo del área protegida.

PUBLICIDAD

La restricción había comenzado el 30 de agosto debido a la crecida del río y el riesgo de corrientes repentinas en sus riberas. Mientras estuvo vigente, quedaron prohibidos el ingreso, la navegación, el baño y la permanencia en los sectores afectados, incluidos La Cascada y La Playita, dos espacios frecuentados por visitantes y operadores turísticos.

Aunque la reapertura elimina la prohibición general, las autoridades advirtieron que no supone la desaparición completa de los riesgos asociados con las lluvias. Los visitantes deberán atender las instrucciones de los guardaparques y evitar cualquier sector que presente corrientes fuertes, terrenos inestables u otras condiciones capaces de comprometer su seguridad durante los recorridos.

PUBLICIDAD

Las comunidades emberá ofrecen recorridos culturales y experiencias vinculadas con el entorno natural. Tomada de la ATP
Las comunidades emberá ofrecen recorridos culturales y experiencias vinculadas con el entorno natural. Tomada de la ATP

MiAmbiente confirmó que el horario habitual de visitas continuará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. para nacionales y extranjeros. Antes de comenzar sus actividades, los usuarios deberán registrarse en la sede administrativa y gestionar el pago correspondiente por servicios ecosistémicos mediante la plataforma digital de la institución.

La reapertura también permite reactivar las actividades de los operadores turísticos y el desplazamiento hacia comunidades ubicadas en las inmediaciones del río y el lago.

Los recorridos suelen incluir navegación, senderismo, visitas a cascadas y experiencias culturales, aunque cada actividad dependerá de las condiciones meteorológicas e hidrológicas observadas durante la jornada.

El Parque Nacional Chagres se extiende por 131.260,77 hectáreas entre las provincias de Panamá y Colón. Sus bosques, ríos y quebradas forman parte del núcleo de cobertura vegetal de la cuenca hidrográfica del Canal, mientras el río Chagres constituye una de las principales reservas de agua dulce del país.

La conservación del parque resulta estratégica porque sus recursos hídricos contribuyen al abastecimiento de agua potable y al funcionamiento del Canal de Panamá. El lago Alajuela actúa como reservorio y permite regular el caudal durante diferentes períodos, por lo que las variaciones provocadas por lluvias intensas requieren vigilancia constante de las autoridades.

El cierre preventivo fue ordenado después del incremento registrado en el caudal. Tomada de MiAmbiente
El cierre preventivo fue ordenado después del incremento registrado en el caudal. Tomada de MiAmbiente

El área protegida también mantiene una estrecha relación con comunidades indígenas emberá, cuya actividad económica incluye servicios turísticos, recorridos en canoa, artesanías y presentaciones culturales para los visitantes.

Un cierre preventivo limita temporalmente esos ingresos, pero busca impedir que residentes y turistas queden expuestos a crecidas repentinas en sus rutas de navegación.

Creado para proteger los bosques y las fuentes de agua de la cuenca, el parque alberga una amplia diversidad de plantas, mamíferos, reptiles y aves tropicales.

También conserva segmentos del antiguo Camino Real, la ruta colonial empleada para trasladar mercancías entre el Pacífico y el Caribe, lo que añade valor histórico y cultural a su importancia ambiental.

La reapertura ocurre mientras Panamá permanece bajo condiciones de inestabilidad atmosférica por el paso de la onda tropical número 42 y una elevada concentración de humedad.

El Parque Nacional Chagres se extiende entre las provincias de Panamá y Colón. Tomada de la ATP
El Parque Nacional Chagres se extiende entre las provincias de Panamá y Colón. Tomada de la ATP

Estas condiciones pueden ocasionar aguaceros, tormentas eléctricas y aumentos repentinos del nivel de ríos y quebradas, incluso después de que una zona haya recuperado temporalmente condiciones seguras.

MiAmbiente y Sinaproc mantendrán el monitoreo de los niveles del río Chagres y el lago Alajuela. Si las lluvias vuelven a elevar el caudal, las instituciones podrán restringir sectores específicos o decretar nuevamente un cierre preventivo. Por ello, los operadores deberán comprobar los avisos oficiales antes de trasladar grupos hacia el parque.

Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos fuera de las áreas habilitadas, respetar los horarios y no ingresar al agua cuando existan señales de corrientes rápidas o cambios de nivel.

También solicitaron informar cualquier situación irregular al personal del parque y seguir únicamente comunicaciones institucionales, especialmente durante jornadas con pronósticos de lluvias y tormentas.

Temas Relacionados

PanamáParque Nacional ChagresInundaciónSinaproc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ministro de Salud de Panamá advierte que retirará al personal de un centro médico por falta de seguridad

Fernando Boyd advirtió que retirará al personal de Escobal si continúan las agresiones y los habitantes deberán desplazarse a otra comunidad para recibir atención.

Ministro de Salud de Panamá advierte que retirará al personal de un centro médico por falta de seguridad

Explosiones y enormes llamas durante el incendio de una fábrica de colchones en Panamá

La presencia de espuma y materiales combustibles favoreció la rápida propagación del fuego, cuyo origen todavía es investigado.

Explosiones y enormes llamas durante el incendio de una fábrica de colchones en Panamá

Autoridad Marítima de Panamá revisará resolución cuestionada por Mulino

El acto administrativo fue aprobado en marzo, apareció en la Gaceta Oficial casi seis meses después y establece un periodo de confidencialidad hasta 2036

Autoridad Marítima de Panamá revisará resolución cuestionada por Mulino

Panamá inicia septiembre bajo aviso por lluvias y tormentas durante 72 horas

La onda tropical 42 elevará los acumulados en varias regiones, mientras el Imhpa proyecta un comportamiento desigual entre las vertientes durante los próximos meses

Panamá inicia septiembre bajo aviso por lluvias y tormentas durante 72 horas

Universidad de Panamá obtiene buenas calificaciones en las clasificaciones a nivel mundial

El QS World University Rankings evaluó 8 mil 467 universidades de 106 países, 2 mil 806 más que en 2025

Universidad de Panamá obtiene buenas calificaciones en las clasificaciones a nivel mundial

TECNO

Desarrollan mano robótica tan delicada que es capaz de sujetar huevos sin dañarlos

Desarrollan mano robótica tan delicada que es capaz de sujetar huevos sin dañarlos

Europa lanza Office EU para ofrecer una alternativa propia a Microsoft 365

Por qué Anthropic destruyó millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

Google Pics es la nueva app para diseñar y editar imágenes con ayuda de IA

ChatGPT entra en escena judicial: sus conversaciones se usan como pruebas ante tribunales en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Callina Liang habló sobre su preparación para interpretar a Chun-Li: “Cambié drásticamente mi dieta”

Callina Liang habló sobre su preparación para interpretar a Chun-Li: “Cambié drásticamente mi dieta”

Sarah Jessica Parker se despidió de Carrie Bradshaw: “Dominó mi pulso profesional durante 27 años”

“Será bastante buena, tiene un elenco realmente muy divertido”: Robert Pattinson habló sobre la secuela de Batman

Una mujer es grabada mientras le rapan la cabeza por no pagar su cuenta en un bar de Bangkok

Así será la lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026

MUNDO

Dibujos ocultos de 36.000 años, miles de kilómetros de senderos y rutas para ciclistas: así es Ardèche

Dibujos ocultos de 36.000 años, miles de kilómetros de senderos y rutas para ciclistas: así es Ardèche

Jordania interceptó 10 misiles balísticos lanzados desde Irán que apuntaban a una base estadounidense

Putin aseguró que Rusia "está ganando" la guerra en Ucrania y descartó negociar con Kiev

Se desconoce el estatus nuclear de Irán mientras persiste la guerra con Estados Unidos, afirma el OIEA

El OIEA confirmó que el régimen de Bashar al Assad construyó tres instalaciones nucleares secretas en Siria