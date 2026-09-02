De un coma con 5% de probabilidades de sobrevivir a enfrentar a Daniil Medvedev: la historia detrás de Sebastian Gorzny

Sebastian Gorzny debutó con triunfo en el US Open y se prepara para enfrentar a Daniil Medvedev tras superar una encefalitis que puso en riesgo su vida

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Sebastian Gorzny avanzó a la segunda ronda del US Open 2026 tras vencer al belga Raphael Collignon en su debut profesional en un torneo de Grand Slam. El estadounidense, estudiante de Texas Christian University (TCU), afrontará ahora el partido más exigente de su carrera ante Daniil Medvedev.

Su aparición en Nueva York suma un antecedente médico que marcó su trayectoria: años atrás sufrió una encefalitis, permaneció en coma y los médicos estimaron que tenía un 5% de posibilidades de sobrevivir, según relató a Puntodebreak.

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Gorzny salvó cinco bolas de partido en su estreno en Nueva York

El tenista del sur de California ingresó al cuadro principal por una invitación que obtuvo al ganar el USTA American Collegiate Player Wildcard Playoff. El estadounidense era el número 731 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) cuando recibió esa plaza, que le permitió disputar por primera vez el cuadro principal de un Grand Slam.

El universitario estadounidense derrotó a Raphael Collignon, salvó cinco puntos de partido y accedió a la segunda ronda del Grand Slam

En su presentación, Gorzny derrotó a Collignon, un rival situado entre los 40 mejores del mundo, después de salvar cinco bolas de partido. El resultado lo ubicó ante Medvedev en la segunda ronda y lo convirtió en una de las historias del inicio del torneo en Nueva York, de acuerdo con el medio especializado.

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Su temporada de 2026 ya había mostrado algunos resultados que anticipaban su crecimiento. Antes del US Open, alcanzó una final en un torneo Futures y llegó a los cuartos de final del Challenger de Lexington. También disputó dos encuentros en Winston-Salem: perdió en la clasificación y luego cayó en el cuadro principal tras ingresar como perdedor afortunado.

Una encefalitis interrumpió su carrera juvenil durante meses

La enfermedad que casi puso fin a su carrera ocurrió durante el torneo juvenil de Kalamazoo. Gorzny contó que comenzó a sentirse mal después de ganar su partido de primera ronda. Al día siguiente, cuando perdía 5-0, comprendió que no estaba en condiciones de continuar y pidió retirarse.

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Una infección cerebral provocada por la picadura de un mosquito dejó a Gorzny en coma durante varios días y lo obligó a atravesar una rehabilitación física

“Después de mi partido de primera ronda, comencé a encontrarme muy mal. En segunda ronda perdía por 5-0 y veía que no podía jugar, que necesitaba irme. Acabé teniendo convulsiones a las 2 de la madrugada. Mi padre se despertó, llamó a la ambulancia, fuimos al hospital. Entré en coma”, recordó el jugador en declaraciones recogidas por Puntodebreak.

El tenista explicó que sufrió una encefalitis causada por la picadura de un mosquito, una inflamación del tejido cerebral. “Los médicos le dijeron a mis padres que tenía un 5% de posibilidades de salir vivo”, afirmó. Gorzny estuvo entre cuatro y cinco días en coma y luego completó cerca de dos meses de terapia física.

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“Por suerte, empecé a respirar cuando eso ocurrió y acabé teniendo una recuperación total, además con bastante rapidez. No he tenido ninguna secuela a largo plazo”, aseguró. El estadounidense calculó que aquella situación le quitó unos seis meses de progresión deportiva, aunque volvió a competir y retomó su desarrollo en el circuito universitario.

El cruce con Medvedev será el mayor desafío de su carrera

El tenista de TCU enfrentará al ex número uno del mundo, Daniil Medvédev, en un partido que marcará su primera experiencia ante una figura consagrada del circuito (REUTERS/Mike Segar)

Gorzny eligió representar a Texas Christian University antes de dar el salto definitivo al profesionalismo. Su recorrido en la competencia universitaria le dio la oportunidad de disputar el playoff de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), cuyo ganador recibió una invitación para el US Open. Sin ese torneo, no habría ingresado al cuadro principal.

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El jugador también compartió parte de su formación con Alex Michelsen y Learner Tien, dos tenistas estadounidenses con los que creció en el sur de California. “Nos conocemos desde que teníamos ocho o diez años, crecimos a 15 o 20 minutos de casa. Ahora los veo por aquí y me siento como si volviese a tener diez años”, señaló.

La dimensión del desafío aparece en el rival que tendrá enfrente. Daniil Medvedev representa un salto de jerarquía para un jugador que hasta hace pocas semanas observaba por televisión a muchos de los protagonistas del circuito. “Hace unas semanas veía a todos estos tipos competir por televisión y ahora estoy aquí. Es emocionante”, dijo Gorzny.

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De cara a la segunda ronda, pidió respaldo del público y comparó el ambiente que espera con el de sus partidos universitarios en Texas. “Tengo ganas de un nuevo desafío, es una nueva oportunidad para ponerme a prueba frente a los mejores. Invito a todo el mundo a que venga a apoyarme, que la grada se convierta en uno de esos partidos que jugamos en Texas, en la universidad”, expresó.