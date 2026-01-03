La intimidad del cumpleaños de Nacho Viale: “happy birthday”, un atardecer espectacular y baile hasta el amanecer

El momento del happy birthday para Nacho Viale, el baile y el atardecer en Casablanca, la casa que compró Daniel Tinayre en la década del 70

Nacho Viale, productor de televisión y director de StoryLab, celebró su cumpleaños número 45 con una reunión privada en Casablanca, la icónica casa familiar de la familia Tinayre en José Ignacio, Uruguay. El evento destacó por su carácter íntimo y el cuidado en cada detalle, con la presencia de familiares cercanos, amigos del espectáculo y figuras empresariales. Aunque el tono fue marcadamente familiar, llamó la atención la ausencia anunciada de su abuela, Mirtha Legrand, por compromisos laborales en Mar del Plata.

La celebración se realizó en la histórica residencia Casablanca, símbolo de la familia desde los años setenta, que adquirió Daniel Tinayre. El inicio del festejo estuvo marcado por la vista del atardecer sobre el mar, un privilegio de la propiedad que imprimió al encuentro un ambiente sereno y especial.

El brindis de Nacho Viale con su pareja, Lucía Pedraza

La ambientación de la fiesta

La ambientación fue uno de los puntos altos de la noche. Velas de diferentes alturas y estilos, copas de cristal y una cuidadosa decoración con flores blancas generaron un entorno sofisticado. Las mesas estaban dispuestas alrededor de la piscina rectangular y bajo una gran carpa de tela beige, que cubría el sector central. La iluminación cálida completaba el efecto, con frascos de vidrio y velas que acompañaban toda la zona exterior.

Invitados y organizadores destacaron la calidad del montaje. Anto Macchi, una de las asistentes, elogió la ambientación al publicar “¡Mesazas!” sobre la disposición y el estilo de la fiesta. El mobiliario y la decoración floral acentuaron el carácter exclusivo del evento.

Ambar de Benedictis, la sobrina de Nacho Viale, con Lucía Pedraza

La mesa de fiambres y ensaladas

En materia gastronómica, la mesa de fiambres ofreció a los invitados uvas verdes, lonjas de jamón crudo y bolitas de queso, acompañadas de ensaladas frescas, rodajas de carne roja y una variedad de quesos y aceitunas. Frutos secos, mezclas de verduras, tartas y salsas caseras completaban la oferta culinaria. No faltaban pan artesanal, dispuesto en una gran cesta de mimbre, ni las copas de vidrio.

Durante la noche, los invitados ocuparon mesas ubicadas estratégicamente junto a la piscina, lo que propició la interacción bajo la carpa y favoreció la camaradería. La disposición facilitó conversaciones distendidas, mientras la luz tenue y el reflejo del agua creaban un ambiente relajado. Los familiares de Nacho Viale y figuras del espectáculo compartían el espacio en un clima de integración.

Susana Giménez, en su llegada a la fiesta de cumpleaños de Nacho Viale (RS Fotos)

La llegada de Juana Viale (RS Fotos)

La lista de invitados reunió a personalidades de diferentes ámbitos. Entre los familiares más cercanos estuvieron su madre, Marcela Tinayre; su padre, Ignacio Viale del Carril; su hermana, Juana Viale; su pareja, Lucía Pedraza; y su sobrina, Ámbar de Benedictis. Se sumaron Susana Giménez, Hernán de Laurente, Anto Macchi, Vicki Miranda, Uchi Sancho Goñalons, Santiago Braverman, Andrés Klein, Calu Rivero, Mercedes Sarrabayrouse y Gerard Confalonieri. Dentro del empresariado, asistieron Martín Cabrales y Dora Sánchez, Daniel Hadad —fundador y CEO de Infobae— junto a su esposa Viviana Zocco, CEO de Ticmas; Gabriela Vaca Guzmán, Jorge Brito, José Luis Manzano y Teresa Jordán, entre otros.

A la celebración también acudieron María Laura Leguizamón, ex senadora nacional, y su esposo Marcelo Figueiras; Alejandro Anchorena; Gustavo Scaglione y Josefina Daminato; Diego Finkelstein junto a la modelo Soledad Ainesa; Belén Estrada junto a sus hijas Marina y Belén Laurence; Titina Vázquez y Juan Gallo; Matías Patanian (Aeropuertos Argentina 2000) y Karina Patanian; Luciano Nicora (Endeavor Argentina); Matías González Montalvo; Carminne Cafferata; Simón Minieri; Gonzalo Lamas con Vanina Petrele; Daniel y Vanesa Serventich; Constanza Solari y Francisco Aldino; y Martín Brenna.

Nacho Viale con su amigo Hernán de Laurente

Nacho, con Vicki Miranda y Titina Vázquez

El núcleo familiar de Nacho mantuvo un papel central en la velada. La presencia de su madre, padre y hermana marcó el tono afectivo del festejo. Lucía Pedraza, su pareja, se mostró cercana y protagonizó la pista de baile. Su sobrina, Ámbar de Benedictis, fue la encargada de presentar la torta y de liderar el tradicional canto de cumpleaños.

El momento más emotivo llegó cuando los presentes entonaron el “happy birthday”. Ámbar entregó una gran torta milhojas decorada con una vela encendida. La escena reflejó el vínculo familiar: Ámbar llevaba un buzo sobre el vestido debido a una noche que se hizo fresca, mientras Nacho, vestido con saco azul y camisa blanca, sostenía una copa de vino y aguardaba el deseo. En la fotografía del instante, Lucía Pedraza le expresó su cariño con la frase “Feliz cumple mi amor”, mientras sostenía una copa de vino tinto frente a él.

Tras el brindis y la torta, la música elevó el ánimo y la reunión se transformó en una auténtica fiesta. La pista improvisada junto a la piscina se llenó de bailes de diferentes estilos. Lucía Pedraza y varios asistentes se sumaron con entusiasmo, prolongando la energía hasta la madrugada.

La celebración cerró con la música y el baile como protagonistas, dejando a “Casablanca” con un nuevo y vibrante recuerdo en la historia familiar de Nacho Viale.