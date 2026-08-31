El Salvador

El Salvador reporta los primeros casos de covid-19, en medio de una alta la carga hospitalaria por neumonía

La red pública reporta 5,925 egresos por esta infección pulmonar en 30 semanas y una letalidad hospitalaria de 3.60 %; bebés, niños pequeños y mayores de 60 concentran más atenciones

Una nueva prueba podría evitar el 90% de biopsias innecesarias (Magnific)
El Salvador reportó los primeros casos de covid-19 de 2026 en las semanas epidemiológicas 29 y 30, entre el 19 de julio y el 1 de agosto. (Magnific)
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El reporte de los primeros casos de covid-19 en El Salvador en lo que va de 2026 se suma al panorama de vigilancia que mantienen las autoridades de salud sobre las enfermedades respiratorias con un promedio semanal de 30 mil casos en el país. La detección de estos casos ocurre en un contexto donde la atención hospitalaria y ambulatoria por afecciones pulmonares continúa siendo una prioridad para los servicios sanitarios.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsal), los diagnósticos de covid-19 corresponden a las semanas epidemiológicas 29 y 30, entre el 19 de julio y el 1 de agosto. Este registro interrumpe un periodo de 28 semanas sin reportes oficiales de la enfermedad e indica la necesidad de mantener la observación epidemiológica activa. Los casos fueron identificados mediante la vigilancia rutinaria de infecciones respiratorias, herramienta esencial para la respuesta sanitaria.

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FILE PHOTO: El Ministerio de Salud registró los casos de covid-19 tras 28 semanas sin reportes oficiales de la enfermedad en El Salvador. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: El Ministerio de Salud registró los casos de covid-19 tras 28 semanas sin reportes oficiales de la enfermedad en El Salvador. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En paralelo, la carga hospitalaria asociada a complicaciones pulmonares se mantiene elevada. La red pública contabiliza 5,925 egresos por neumonía en las primeras 30 semanas del año, con una tasa de letalidad hospitalaria de 3.60 %. El análisis por grupos de edad muestra que los extremos de la vida son los más afectados: bebés menores de un año suman 1,037 diagnósticos, mientras que los niños de 1 a 4 años concentran 1,847 casos y las personas mayores de 60 años registran 1,413 atenciones. El comportamiento semanal indica una meseta alta de casos, con 212 y 222 hospitalizaciones en las semanas recientes.

El patrón de las infecciones respiratorias agudas (IRA) refleja cambios relevantes en la demanda de servicios. Tras alcanzar 32,259 consultas en la semana 29, el número descendió a 27,376 en la semana 30, el más bajo desde febrero. Aunque se observa una reducción en las consultas por IRA, la atención hospitalaria por neumonía persiste, lo que resalta la importancia de una vigilancia continua y de intervenciones oportunas en los grupos de riesgo.

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De forma inmediata las autoridades señalaron que las enfermedades respiratorias se mantienen en una zona de éxito, podría interpretarse que las enfermedades mencionadas se encuentran controladas a nivel nacional.

La identificación de síntomas relacionados con covid-19 y su abordaje temprano forman parte de las estrategias recomendadas para limitar la transmisión y las complicaciones.

La red pública acumuló 5,925 egresos por neumonía en las primeras 30 semanas del año y una letalidad hospitalaria de 3.60 %. 07/02/2025 Gripe SALUD CR COMUNICACIÓN
La red pública acumuló 5,925 egresos por neumonía en las primeras 30 semanas del año y una letalidad hospitalaria de 3.60 %. 07/02/2025 Gripe SALUD CR COMUNICACIÓN

<b>Síntomas frecuentes de covid-19</b>

  • Fiebre o escalofríos
  • Tos seca persistente
  • Dificultad para respirar o falta de aire
  • Fatiga
  • Dolor muscular o corporal
  • Dolor de cabeza
  • Pérdida del olfato o del gusto
  • Dolor de garganta
  • Congestión nasal o moqueo
  • Náuseas o vómitos
  • Diarrea

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere el uso de mascarilla en espacios cerrados o en presencia de síntomas, el lavado frecuente de manos y la consulta médica ante la aparición de signos de gravedad, como dificultad respiratoria, fiebre que no cede o dolor en el pecho. Estas recomendaciones buscan reducir el riesgo de transmisión y proteger a los sectores más vulnerables de la población.

El monitoreo de enfermedades respiratorias continúa como una línea estratégica para las autoridades de salud, que insisten en la importancia de mantener las medidas preventivas y la atención médica oportuna frente a cualquier síntoma compatible con covid-19 o neumonía.

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